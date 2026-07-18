Sessùn, la marca francesa de moda, no sólo quiere vestirnos, quiere formar parte de todos nuestros deseos y anhelos, esas aspiraciones íntimas que sólo pasan en el interior de nuestro hogar o en el corazón de nuestra cocina.

Por eso, ha vuelto a lanzar en este 2026, una colección exclusiva de menaje y ropa de hogar inspirada en el placer de recibir, de ser anfitrión, pero también en el arte de diseñar y decorar una buena mesa.

Bajo el nombre de La Grande Tablée la firma ha lanzado al mercado piezas únicas que van desde vajillas a textiles y que son fruto de una colaboración exclusiva con más de 30 artesanos, diseñadores y creadores independientes.

Una ensaladera pequeña con sus cubiertos de Franca Atelier para Sessùn. E. E.

Portalámparas de Eloi Schultz. E. E.

Entre los participantes se encuentran Guylène Galantine, Oros, Clara Valdes, Estudio Vernis, Lisa Streich, Villamer, Julie Brugier, Tom and Folks, Léa Baldassari, Simone Loo, Appolonie Ceramics, Mulier Studio, Éloi Schultz, Franca, Sonia Delani, Lucie Sotty, Camille Longuépée y Astérisque, entre otros invitados a formar parte de esta celebración colectiva del diseño y la artesanía.

Así podemos encontrar platos, fuentes para compartir, jarras, candelabros, fruteros, utensilios de cocina y piezas textiles que conforman una propuesta pensada para celebrar la belleza de los objetos cotidianos.

Sessùn, fundada en 1996 en Marsella por Emma François, siempre ha optado por una moda femenina sutil y singular, que juega con los volúmenes, las materias y los códigos del masculino-femenino.

La jarra de la colección Le Grand Tablée de Sessùn. E. E.

Su apuesta ha sido por la elegancia, la autenticidad pero sobre todo por la calidad y el saber hacer, por lo que, en esta colección cápsula hay una obsesión casi mística por los materiales naturales que se emplean y las piezas hechas a mano.

Entre los objetos únicos que destacan en esta edición limitada están los textiles orgánicos con acabados delicados y una vajilla excepcional, sobre todo los platos de gres rústico texturizado de la serie Grande Harvest, creados por la ceramista Sonia Déléani en su taller de la Drôme Provençale, utilizando arcillas rojas y barros volcánicos locales

Con La Grande Tablée, Sessùn continúa desarrollando su universo lifestyle reuniendo creación contemporánea, artesanía y objetos de uso cotidiano en una misma propuesta, como reconoce la compañía.

La presentación de la colección a finales del mes de junio estuvo capitaneada por la chef y escenógrafa culinaria Alix Lacloc y tuvo lugar en la boutique insignia de Sessùn en la Rue Bachaumont en París.

Platos de la colección Le Grand Tablée de Sessùn. E. E.

De hecho, todavía se puede ver, y comprar, objetos de esta colección en esta flagship aunque si no vamos a viajar a París de momento, podemos hacerlo por la web de Sessùn.