Hay noches que invitan a saborear el verano sin prisas. La combinación de una película mítica de la cultura del cine español, una copa de vino y las infinitas vistas de Madrid, transforman el entorno al más suculento costumbrismo castizo y tradicional durante el próximo 18 de julio.

Al atardecer, la azotea del Hotel Emperador se transforma en una gran pantalla de cine improvisado con las luces de Madrid como telón de fondo y su cielo estrellado como techo. La protagonista de la noche en esta ocasión será la aclamada y premiada a los Goya, Volver, protagonizada por la incomparable Penélope Cruz.

Este filme dirigido por Pedro Almodóvar, que lanzó su estreno hace exactamente 20 años, cuenta con un excelente reparto de destacadas actrices españolas como Carmen Maura o Blanca Portillo. Sigue la historia de Raimunda, una mujer de clase trabajadora en Madrid, que debe proteger a su hija adolescente tras un trágico suceso. Todo un clásico del cine español que mezcla melodrama, comedia y realismo.

Un rincón donde las noches de verano se viven con vistas privilegiadas y un ambiente que invita a quedarse. Hotel Emperador

El acompañamiento perfecto

Junto con la proyección, los otros protagonistas de la cita serán las tres referencias de las bodegas Montecillo. Entre sus degustaciones el comienzo da paso con Montecillo Rosado 2025: su singular rosa pálido con irisaciones azuladas, se convierte en una explosión de fruta roja que se despliega como los primeros minutos de una buena historia.

Por otro lado, el Montecillo Blanco Fermentado en Barrica 2025, se caracteriza por ser un vino floral, sedoso y cremoso, con un fondo de madera sutil, y un final largo y expresivo que cala en el paladar como una buena escena de película que pasa a ser parte de la memoria.

Blanco, rosa y tostado, los colores del disfrute y la finura. Bodegas Montecillo

Pero cuando se trata de clásicos, Montecillo Crianza 2022 es la elección por excelencia. Con su fruta envuelta en notas tostadas, hace referencia a la madurez y profesionalidad de los protagonistas que sostienen con creces la película de principio a fin.

Un clásico de la Gran Vía

El representativo alojamiento de cuatro estrellas que abrió sus puertas en el año 1948, cuenta con amplias instalaciones y servicios adicionales para su clientela. Desde su famosa piscina al aire libre en su azotea con vistas panorámicas de la ciudad, hasta su amplia selección de habitaciones con suites de lujo y vistas a la Gran Vía, el establecimiento convierte la estancia en una auténtica experiencia digna del disfrute.

Al atardecer, la ciudad se convierte en el mejor telón para una experiencia única. Hotel Emperador

Su apertura de puertas será a partir de las 20h, el precio es de 25 euros por persona e incluye dos consumiciones de copas de vino de Bodegas Montecillo junto a un cubo de palomitas recargable. Las entradas estarán disponibles para comprar a través de Fever.