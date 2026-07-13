Aunque no se aprecie a primera vista, hay un hilo casi invisible que viaja por el mundo desde la dehesa de Jabugo hasta los horizontes de Texas y que tiene mucho que ver con el sabor inconfundible del mejor ibérico.

En uno de los lados está Cinco Jotas, sus jamones y, por supuesto, la VI edición del Cinco Jotas By, una experiencia culinaria única que se sirve en su restaurante de la capital y que trae los platos de un chef de esos a los que siempre quieres ir a probar pero que no siempre es posible.

Al otro lado de ese hilo casi invisible, está el chef Luis Roger que regenta BCN Taste & Tradition en Houston, un restaurante con platos españoles, con productos españoles, con arte español y con una estrella Michelin.

Uno de los platos de Luis Roger es la ensalada de fresas, jamón Cinco Jotas y salsa Idiazábal. E. E.

Este cocinero, ex de El Bulli, ha querido apostar por una cocina fiel a la identidad española, nada de adaptaciones ni paños calientes, y ha conseguido triunfar en Estados Unidos alejándose de los clichés habituales.

De hecho, tras el éxito de BCN se ha lanzado por un segundo concepto, más informal, que hace un homenaje al ambiente nocturno de la capital española, MAD, y que se ha convertido en otro de los places to be en Houston.

Pues si ir hasta Texas nos pilla a desmano, ahora podemos probar algunas de sus preparaciones más especiales, "esas que me recuerdan a personas o momentos importantes en mi vida", en el restaurante Cinco Jotas de Madrid hasta finales del mes de octubre.

Este recorrido vital, una bitácora de viajes y recuerdos familiares, se articula en cuatro recetas únicas donde el gran protagonista es el producto 100% ibérico de bellota.

El plato estrella de este menú es la lasaña 100% ibérica. E. E.

La experiencia comienza con una refrescante sopa fría de melón con Caviar Ecológico Riofrío y jamón Cinco Jotas, un equilibrio perfecto que evoca el verano. Continúa con una personalísima lasaña 100% ibérica, una reinterpretación del plato italiano adaptada al gusto contemporáneo y elaborada con la particularidad de no contar con lácteos y cediendo todo el protagonismo a la melosidad de la carne ibérica.

El tercer paso es una espectacular ensalada de fresas de Huelva, jamón Cinco Jotas y salsa Idiazábal. En ella, la escarola aporta textura, los chicharrones un toque crujiente y la grasa del jamón se funde con el punto ligeramente dulce de la fruta.

Y para coronarse, el chef catalán presenta un solomillo Cinco Jotas a las hierbas aromáticas y verduras de la huerta; una joya emocional que fusiona una receta de su madre con una salsa de su abuela, conectando con los aromas silvestres y los rituales de las antiguas matanzas en el entorno de Jabugo.

Luis Roger, en la presentación de sus platos en 'Cinco Jotas By'. E. E.

Podemos optar por comer los cuatro platos en un menú único o quedarnos con dos de ellos e ir varias veces a esta increíble terraza, situada en la calle del Padre Damián, a disfrutar de la comida.

Con esta propuesta, Luis Roger se une al olimpo de chefs que han participado en "Cinco Jotas By" desde el año 2018, con nombres como Alexandre Mazzia o los hermanos Manzano.