Sevilla vive este verano la nueva edición de una de sus apuestas culturales más destacadas: el Icónica Santalucía Sevilla Fest, celebrado en la impresionante Plaza de España. Lo que nació con vocación de festival boutique es hoy epicentro de la vida social y económica de la ciudad. Los datos así lo avalan: 155 millones de euros de beneficio directo y la creación de 2.000 empleos.

Este año, bajo el lema ‘Volvamos a la plaza’, el evento propone reconectar y celebrar a través de la música. Para ello se ha creado un cartel con cerca de 30 conciertos con artistas que son un referente en el panorama nacional e internacional. Desde Aitana, Antonio Orozco, Lola Indigo o Raphael hasta Moby, Marilyn Manson, Robbie Williams o Lenny Kravitz.

En realidad, el plan va más allá de la mera celebración de la música. Es una apuesta por dotar al patrimonio de nuevos usos responsables y generar una oferta inigualable . Y no sólo para foráneos, también para los locales porque ya eligen sus fechas de vacaciones en función del festival para no perdérselo.

La Plaza de España es un poderoso escenario con una acústica y una puesta en escena insuperables. Niccolo Guasti

Aún queda una semana por delante con grandes actuaciones como las de Fat Boy Slim (14 de julio), Rubén Blades (15 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio). Será Sting quien ponga el broche de oro, el próximo día 18.

La gastronomía juega, también, un papel destacado en estas noches icónicas. Se puede disfrutar de pop-ups gastro con representación de algunos de los principales restaurantes de la ciudad como LaLola de Javi Abascal o Cambados. Una propuesta que se completa con kioscos gourmet y street food.

Las inmediaciones del escenario se convierten en un set perfecto para disfrutar de los sabores sevillanos. Antoñito Molina

Otra manera de conocer Sevilla

Pero si quieres convertir este plan en una vivencia única, te contamos cómo. El hotel CoolRooms Palacio de Villapanés, referente de la hospitalidad hispalense, ha creado una exclusiva experiencia que elevará tu paso por el festival.

El Patio de los Naranjos del hotel es el mejor refugio climático imaginable. CoolRooms Hotels

Además de dormir en esta casa-palacio del siglo XVIII, reconvertida en alojamiento cinco estrellas Gran Lujo, su pack all inclusive para dos personas garantiza la asistencia al espectáculo, aun cuando estén las entradas agotadas.

En las habitaciones y suites del palacio arte contemporáneo y tradición van de la mano. CoolRooms Hotels

Contarás con acceso exclusivo al área VIP del festival, traslado ida y vuelta y late check-out hasta las 14:00 horas. Este detalle es perfecto porque así podrás darte un merecido masaje o disfrutar de su spa antes de regresar a casa. Las tarifas oscilan entre 331 € y 577 €, según el concierto elegido.

Lo cierto es que volver a la plaza de la mano de CoolRooms, es una invitación a recorrer Sevilla descubriendo su patrimonio desde la emoción como sólo un hotel que entiende la hospitalidad como una forma de cultura puede hacer.