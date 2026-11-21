Atsushi Tanaka parece levitar entre platillos y cuencos. No hace ni un movimiento brusco. Todo es equilibrio en su cocina, incluso cuando llega el momento más estresante para un chef: el servicio.

Lo más llamativo de este cocinero es, sin duda, que podríamos elegirlo como el mayor ejemplo de la globalización absoluta. Nació en Japón pero siempre quiso aprender la cocina francesa con Pierre Gagnaire. De hecho se mudó a París después de enamorarse de un libro de este gran cocinero cuando tenía 16 años.

Pero también asumió las fórmulas de la gastronomía nórdica y sus técnicas y hasta aprendió a hacer un buen arroz y tratar la gamba con el chef español Quique Dacosta.

Atsushi Tanaka es uno de los chef japoneses más de moda en París por la cocina tan equilibrada que hace. E. E.

"Hay muchos chefs de esa generación, Ducasse, Barbot, Veyrat..., pero yo quería trabajar con Gagnaire porque es más interesante, más original y muy vanguardista. Eso es lo que quería aprender con Pierre".

Quizás por eso lleva con tanto honor el sobrenombre que el propio Gagnaire le puso a Tanaka: el "Picasso de la cocina". Puede ser que fuera por lo artístico de sus platos o también por la claridad de sus composiciones donde nunca hay más de dos o tres ingredientes principales "para reconocer el sabor del producto".

"No me gusta que la gente no entienda qué comemos. Lo simple es muy importante y puede haber mucho sabor siendo muy minimalista", explica este chef.

El emplatado de Tanaka es siempre un delicado equilibrio entre al arte y la gastronomía. E. E.

Así es difícil definir su cocina por un origen y tenemos que hacerlo por las sensaciones que despiertan sus platos: arte, equilibrio y un sabor intenso, tres características que han aparecido en el menú que ha servido en Madrid dentro de In Residence by Rioja, un espacio donde se descubren nuevas experiencias y desde nuevas perspectivas.

"Si todos los platos son casi iguales es aburrido para mí; cada plato tiene que ser diferente como en el arte, pero no todo tiene que ser arte porque lo importante es el producto. A veces buscamos nueva inspiración, a veces ni yo sé qué quiero hacer".

A.T. en París

En la cocina de este chef franco-japonés nunca faltan dos sabores con los que ha crecido: el yodo y el umami. "En mis platos no falta el umami pero además, cuando era un niño con mi abuelo hacíamos pescado todos los días y el yodo, de las ostras o de los mejillones, es clave".

Lo que ha presentado en Madrid junto con los vinos de Rioja ha sido un paseo abreviado por un menú intenso pero siempre equilibrado. No quiere que nadie salga de su local con la sensación de que va a explotar: "El equilibrio no es sólo en el plato también en todo el menú, desde el principio hasta el final. No quiero que sea muy pesado, me gustan las cosas ligeras".

El ahumado es uno de los sabores que más se repiten en su cocina. E. E.

Su local, A.T., abrió en París en 2014 y en estos más de 10 años ha recibido muchos de los principales galardones gastronómicos: una estrella Michelin, el 50 Best Discovery, dos cuchillos en The Best Chef Awards y el Food Art Award en 2017. "Es un lugar con inspiración de comida francesa, y japonesa donde lo importante es siempre el respeto del sabor del producto", aclara el propio Tanaka.

Ubicado en el mítico Barrio Latino, A.T. es un templo al arte que se cocina a fuego lento en un espacio donde gastronomía, diseño y arte conviven. Tras su reciente renovación, el restaurante incorpora mobiliario de inspiración nórdica creado por el dúo noruego Sarg&Bein y una vajilla desarrollada junto a distintos ceramistas y artistas europeos.

Tanaka apuesta en su local con un único menú degustación que cambia según las estaciones del año pero donde el concepto de cada plato permanece al ritmo de los ingredientes que ofrece la naturaleza.

Una filosofía que convierte cada experiencia en un recorrido por los paisajes y los ciclos naturales, y que refleja la personalidad de una cocina difícil de clasificar, pero reconocible por su sensibilidad y expresión visual.

Lo mejor es que preparaciones como puerros a la brasa con erizos de mar, ostras con mantequilla ahumada, ternera con grosella roja o centollo con apionabo, combinan perfectamente con vinos Rioja como el espumoso Conde Valdemar Finca Alto Cantabria, un Gaudium de Marqués de Cáceres, un Viura de Cabezadas de Bideona, el blanco de Miguel Merino o Lalomba Finca Lalinde Rosé de Ramón Bilbao, entre otros.