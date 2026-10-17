¿Qué tienen en común un retablo medieval, la tradición japonesa Rinpa y el jamón ibérico? La respuesta es Ignasi Monreal, el artista español que ha convertido el proceso que va desde el cerdo viviendo libremente en el campo hasta el plato en la mesa en toda una obra de arte.

Conocido mundialmente por sus campañas de realidad virtual para Gucci, sus colaboraciones con firmas como JW Anderson o Bvlgari, e incluso por ilustrar la icónica portada del álbum "El Mal Querer" de Rosalía, Ignasi Monreal ha sido el encargado de transformar en un icono artístico una pata de jamón, pero no una cualquiera, la de Cinco Jotas para su edición especial para Navidad.

De esta forma, Monreal, que trabaja disciplinas como la pintura, la ilustración digital o el diseño escénico, ha vuelto a demostrar que su creatividad no conoce límites disciplinarios ni temáticos y ha plasmado los cortes de este producto tan español con una estética entre lo medieval y lo oriental a partes casi iguales.

El escultor de la obra es uno de los pack creados por Monreal. E. E.

"Cinco Jotas quería enfocar el proyecto hacia 'El Templo del Jamón', así que tomé prestados recursos visuales y compositivos del arte medieval y de principios del Renacimiento. Además, lo diseñamos de manera que permitiera colocar las cajas creando una estructura parecida a un altar", explica a El Español el propio Monreal.

En esta transición de las pasarelas internacionales a la dehesa y la gastronomía, uno de los aspectos que más llama la atención es el uso del dorado. "Trabajé en este proyecto mientras vivía una temporada en Japón, e inevitablemente se coló algo de influencia nipona, como ese dorado".

El artista catalán realizó este trabajo mientras estaba en Japón, de ahí su influencia. E. E.

El Templo del Jamón Cinco Jotas toma como inspiración las históricas bodegas de Jabugo, como un espacio simbólico, y recoge diferentes capítulos de una misma historia: la dehesa, la labor de los maestros artesanos, el tiempo y el placer de compartir.

"Creo que no se trata de reproducir el sabor, sino de despertar el apetito: sugerir, y que el consumidor complete el resto", asegura el artista.

La idea de una marca histórica como Cinco Jotas uniéndose a artistas que marcan las tendencias más actuales en sectores tan irreverentes como la alta costura, es reinterpretar la cultura del ibérico y alejarla de los tópicos rústicos habituales: "Cinco Jotas marcó unas pautas y yo las interpreté a mi manera, con bastante libertad para llevarlas a mi terreno".

La colección de Navidad de Cinco Jotas con el pack diseñado por Ignasi Monreal. E. E.

El artista español reconoce que, a priori, no hay ningún paralelismo "obvio" entre el proceso de curación del jamón y su forma de crear, pero en este santuario especial vemos imágenes donde las bellotas son doradas, los cerdos parecen asomarse a un paraíso terrenal y los cuchillos jamoneros se convierten en cinceles que crean esculturas sacro-gastronómicas como si se oficiara un rito litúrgico.

Hasta el propio nombre de los cinco packs que salen a la venta en estas sagradas fechas tiene un nombre religioso: El paraíso dorado; El escultor de la obra; Metamorfosis del Cinco Jotas; La obra del tiempo, y El arte de la salazón.

Un sentimiento espiritual que no diferencia mucho el trabajo en el universo de la alta gastronomía del de la alta costura. "Las marcas quieren algo atractivo, y yo busco conseguirlo con una narrativa visual que cautive al consumidor".

En El Paraíso Dorado es donde mejor se ven las influencias en el trabajo de Monreal. E. E.

Es esa estética, donde se siente una lucha entre lo sagrado y lo clásico; lo profano y lo cotidiano, la que ha marcado imágenes como la del corte de jamón que parece levitar en un campo de sal, como si fuera la mujer de Lot y no pudiera mirar atrás en su huida de Sodoma y Gomorra: "La fricción de esos aspectos es lo que mueve el mundo", reconoce como inspiración.

Para la directora global de Cinco Jotas, Biljana Maksimovic, "la innovación cultural es una de las formas más poderosas de mantener vigente una marca centenaria y conectar con un público que valora tanto la excelencia gastronómica como la expresión artística".

Para Ignasi Monreal, la experiencia ha sido increíble porque "el jamón me vuelve loco, así que me lo pasé genial comiendo mientras pintaba".

Los cinco packs navideños exclusivos están ya a la venta en tiendas especializadas con un precio que va desde los 279 a los 729 euros.