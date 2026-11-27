Una abadía del siglo XII rodeada de viñedos es el lugar perfecto para que el tiempo se detenga y habite. Por eso, el hotel de cinco estrellas de Abadía Retuerta, ubicado en Sardón de Duero, Valladolid, es el arranque perfecto para estos documentales sobre alojamientos históricos que prepara El Español en asociación con la productora El Rugido.

Y es que 'Abadía Retuerta, el tiempo habitado' cuenta la historia del edificio, de sus vicisitudes, de su belleza, pero también la de sus habitantes y la de una bodega que ha conseguido crear hasta una Denominación de Origen propia con sus impresionantes y premiados vinos.

Destinos adelanta en exclusiva los primeros minutos de un recorrido de media hora por uno de los hoteles más espectaculares del país que antes fue un monasterio. El documental completo se emitirá en Amazon Prime Video.

Adelanto del documental, "Abadía Retuerta, el tiempo habitado". El Rugido Producciones / El Español

Esta serie de documentales busca mostrar la verdadera alma de hoteles que han marcado la historia de nuestro país y su desarrollo. Pero no solo buscando lugares bonitos o populares sin más. Sino alojamientos con un sentido profundo de transformación positiva del territorio.

Por eso, a lo largo de este episodio se habla mucho de memoria, de territorio, de arquitectura, de gastronomía, de arte y de bienestar, ya que en este alojamiento se encuentra uno de los mejores spa de la zona en un entorno mágico.

El documental llega justo cuando Abadía Retuerta cumple 30 años desde que arrancara el proyecto que convirtió un edificio medieval casi derruido en un hotel cinco estrellas que reza a la paz, la salud y el bienestar.

Su apuesta siempre fue por la gastronomía, y no solo por sus vinos y su increíble bodega, sino también con el restaurante Refectorio, que cuenta con una estrella Michelin desde 2014, una estrella Verde y dos Soles Repsol, y que apuesta por una propuesta donde el producto local, de la huerta, es el protagonista.

Tras más de una semana de rodaje, la belleza de las imágenes consigue traspasar la pantalla y hacer al espectador que pueda viajar sin moverse de su sillón a uno de los lugares que aúna las perfectas condiciones para encabezar el ranking de destinos más lujosos: silencio, bienestar y naturaleza.

La productora audiovisual del grupo El Español, dirigida por Miguel Toral, que ha sido la responsable de este documental, cuenta con más de un centenar de programas para cadenas y plataformas, entre las que destacan algunas de las producciones más vistas y galardonadas del país.