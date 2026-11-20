Alfaro-Manrique Atelier o lo que es lo mismo Gema y Emili son conscientes de que el espacio y el diseño son herramientas perfectas para contar una historia. Y en el caso de los hoteles, ha de ser una narrativa que genere "un concepto potente", un impacto.

Precisamente en esa narrativa o mensaje que envuelve todo, es donde estos arquitectos encuentran el lujo y no en cortinas de terciopelo o en diseños minimalistas si no responden a la idea.

"Hoy en día se tiene una percepción diferente del lujo que va caracterizado por la autenticidad. Puede ser un hotel clásico o minimalista pero tiene que ser verdad. Esa belleza sincera con el tipo de edificio, con el concepto y con la promesa de marca de esa insignia hotelera. Igual es de lujoso un Six Senses en mitad de la nada, con accesorios mínimos, que un hotel lleno de brocados porque mire al pasado", reconoce la parte madrileña del atelier, Gema Alfaro.

Uno de los trabajos más significativos de este despacho es el One Shot Lisboa. E. E.

Fue en 2011 cuando esta arquitecta conoció a Emili Manrique, de Barcelona y también arquitecto. Tardaron solo un año en formar un tándem que les ha llevado ya a experimentar en más de 50 hoteles en todo el mundo.

"Vimos el enorme potencial que tenía el turismo en España y cómo empezaba a aparecer el valor del diseño en el hotel urbano, pero no en el vacacional. Así que ahí también había una oportunidad", aclara.

Por su mesa empezaron a desfilar algunos de los proyectos que les ha marcado como atelier: "Sobre todo los hoteles One Shot, que apostaban hace ya muchos años por el hotel urbano con un alto nivel de diseño, con muchísima libertad y cada uno absolutamente diferente, y el salto a hacer grandes resorts vacacionales, como el Costa Adeje Suites en Tenerife, otro gran hit".

Gema y Emili, los dos arquitectos que forman el equipo de Alfaro-Manrique Atelier. E. E.

Después han venido proyectos para grandes hoteles de Hyatt y otras grandes cadenas en las que se aplicaba el mismo cuidado y apuesta por el gran diseño que ya estaba implantado en las ciudades al gran resort vacacional.

"Hace unos años había diferencias entre el vacacional y el urbano porque en el vacacional solo se buscaba funcionalidad y un buen uso de las camas. Ahora se está apostando más por el diseño aunque aún se mantiene ese concepto de durabilidad en el resort porque el desgaste es más intensivo frente a la gran hibridación de usos en la ciudad".

Muchos son los proyectos que han marcado su carrera y que los han convertido en una de las parejas más deseadas a la hora de crear el concepto de un hotel. Sin embargo, es precisamente un hotel que todavía no se ha construido el que ha pasado de sueño aleitmotiv de su trabajo.

El proyecto de estos silos de hormigón y tierra compacta se está estudiando para levantar en Ibiza. E. E.

"En pandemia vimos que podíamos teletrabajar, pero que no televiajar. Así que nos entró una inquietud por ese turismo de cercanía, por poder acceder a lugares cercanos. Y en nuestros viajes veíamos los campos de Castilla por Talamanca del Jarama y pensábamos en recuperar arquitecturas vernáculas, como ya había hecho Emili en los pueblos de tierra en Marruecos donde estuvo trabajando para la Unesco".

El resultado fue un alojamiento de habitaciones en forma de chimenea, en mitad de un espacio lleno de paz y con una piscina redonda en la puerta donde sentir que la fría libertad que proporciona el mar no tiene por qué estar lejos del centro de España.

"Es un proyecto que buscaba sentar unas bases de otra forma de hacer turismo, de otra propuesta estética, de otra forma de construir y de otra forma de vivir el ocio. No se va a levantar en Talamanca del Jarama pero, a lo mejor, lo vemos en otro sitio de España", deja caer en la conversación con Destinos esta arquitecta.

La idea soñada era recrear un antiguo pozo de silo recuperado por bataches de hormigón armado y tierras compactadas para que tuviera un comportamiento higroscópico. "Era un proyecto muy interesante en cuanto al lenguaje, a las formas, y diría también en cuanto a receptividad de los clientes que vieron que esas cosas son interesantes y se pueden hacer".

Uno de los proyectos de los que se sienten más orgullosos es el hotel en Costa Adeje. E. E.

Alfaro-Manrique reconoce que en Talamanca el proyecto no llegó a ser una realidad por números pero que incluso hubo algún promotor que quería un espacio así para grabar un anuncio o una película.

"Generó un interés brutal. Ahora lo están estudiando para construir en el interior de Ibiza", desliza finalmente apuntando a un lugar mejor imposible para este sueño. Una tierra donde la creatividad de los hosteles y su valor en la construcción del entorno buscan luchar contra la sobreexplotación turística que sufre esta isla.

El atelier de diseño y arquitectura es consciente de que su trabajo es básico para crear el concepto de marca que todos quieren en sus hoteles. "En nuestro caso, el diseño no sale del manual que te dan, que es cierto que te parametriza, pero como nosotros lo vivimos, nace de un buen concepto, de ese design essence que es el storytelling que hace que dentro de la misma cadena, salgan hoteles diferentes, según el entorno o tipo de cliente".

Si les preguntamos por el hotel perfecto, para Gema Alfaro y Emili Manrique sería "algunos modelos híbridos de Nueva York, hoteles en los que ocurren muchas cosas a la vez, que no son fríos, pero sí que tienen un filtro contemporáneo". Aunque también son "unos grandes fans de los grandes hoteles históricos porque nos dan muchas pautas de temas, formas y maneras que luego revisitamos con nuestro lenguaje".