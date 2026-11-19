Imaginen. Llamarse Hidden Hotels (hoteles escondidos) e instalarse en el tramo más transitado de Barcelona. La firma, responsable del Gran Hotel Inglés de Madrid y del Seda Club de Granada, ha abierto su primer hotel en la ciudad en el número 29 del Passeig de Gràcia, a escasos metros de la Casa Batlló, con la Casa Amatller al lado y La Pedrera a un paseo. Y lo curioso es que, como en otros de sus establecimientos, hace honor al nombre.

Basta con empujar la puerta. El ruido de la avenida, los turistas y los escaparates de las grandes firmas se quedan fuera, y dentro uno se mete en un mundo de terciopelos, estampados atrevidos y lámparas que más bien parecen esculturas. En la entrada, dos obras originales de Antoni Tàpies. Y en la primera planta, junto a conserjería, un tapiz de Salvador Dalí de 1973.

El nombre juega con 1929

Club 29 se llama así por el portal y por el año de la Exposición Internacional, cuando una burguesía cosmopolita llenaba de salones y de vida social el Passeig de Gràcia. Es precisamente de aquellos clubes privados toma su estética. El edificio, de finales del siglo XIX, que está en pleno Quadrat d’Or, conserva su fachada protegida (ya había funcionado como hotel), pero ahora estrena identidad, 65 habitaciones y categoría de cinco estrellas.

El terciopelo rojo y las cortinas de la entrada anticipan la teatralidad del interiorismo Club 29

Lo de 'club', eso sí, no va de socios. El restaurante, la coctelería y los espacios gastronómicos están abiertos al público, con la idea de que los barceloneses recuperen la costumbre de quedar en un gran hotel de su ciudad.

Jean Porsche decora sin miedo

El interiorismo lo firma Jean Porsche, el arquitecto detrás de locales como Coque, Lú o Baoli, al que el minimalismo no parece interesarle demasiado. Hay terciopelos, sedas, molduras, estampados que se llevan de maravilla con otros estampados y combinaciones de color que difícilmente se le ocurrirían a otro. Lo que más sorprende es que dentro del mismo espacio, unos ambientes son íntimos y recogidos, mientras que otros, son luminosos e incluso tienen un punto teatral.

47_Club 29DSCF3280.jpgLas rayas recorren paredes y techos en uno de los espacios diseñados por Jean Porsche Club 29

Como referencia, los clubes privados de principios del siglo XX y el mundo ecuestre, que asoma por todas partes: da nombre al restaurante, Els Cavalls, y protagoniza un mural de carreras de más de cinco metros diseñado por el propio Porsche.

El arte también es una de las señas de este nuevo hotelazo. La colección privada de la familia Jiménez Cordón, vinculada a Hidden Hotels, se reparte por los espacios que los huéspedes cruzan a diario. Junto al Dalí cuelga un grabado de Josep Guinovart de 1988.

65 deliciosas habitaciones

Han sabido sacar partido a las habitaciones. Unas dan al Passeig de Gràcia, con balcón, otras, a los patios interiores del Eixample. Algunas incluso cuentan con una galería donde sentarse a pasar el rato mirando al extenso patio de vecinos. Los interiores son una delicia: mosaicos, vidrieras, grandes ventanales, muebles muy bien escogidos y mucho textil. Y detalles que son una maravilla, como haber apostado por interruptores de aire antiguo (nada de paneles que se quedan toda la noche iluminados junto a la cama).

Tonos salmón, motivos florales y una zona de estar junto a los ventanales Club 29

No falta una extensa carta de almohadas, un aroma especial de bienvenida... Lo más sorprendente no se ve. Y ese es el silencio, sello de la casa. En una de las habitaciones que dan al patio interior no llega ni un ruido de la calle, y eso que a pocos metros circulan coches y cientos de personas a cualquier hora.

Espejos de formas irregulares y un llamativo papel floral ponen personalidad a los baños Club 29

Para un capricho especial, en lo más alto de la escala está la Suite Presidencial, con salón, comedor independiente, dos baños, bañera exenta y terraza con solárium. Puede conectarse con una habitación contigua y convertirse en la Suite Real.

Terraza a un patio de vecinos

Para llegar al rincón más curioso hay que atravesar los espacios comunes hasta la parte trasera. Allí, una terraza da al típico patio de manzana del Eixample. Un patio de vecinos de verdad, con una terraza de hotel muy coqueta en medio, entre vegetación y mobiliario cuidado al detalle, donde desayunar, tomar algo o simplemente pasar el rato siempre que el tiempo acompañe.

Vegetación, tapicerías anaranjadas y balcones de vecinos rodean la terraza interior Club 29

Pegada a ella está L’Orangerie, una galería acristalada de aire romántico y pocas mesas que sirve igual para desayunar que para tomar un café a media tarde. También abre al público y puede reservarse para encuentros privados. Por la mañana, junto a un buffet con fruta, yogur casero, bollería artesana, quesos e ibéricos, ofrece una carta de platos calientes con huevos Benedict, tortillas o tostadas francesas de brioche.

Els Cavalls sigue en rodaje, pero ya tiene a un nombre conocido al frente: Pau Gascó, el cocinero de Petit Pau, en Hostafrancs, que también pasó por Follia, en Sant Joan Despí, y Fragments Cafè, en Les Corts. Su planteamiento es ad hoc para hotel, porque propone recuperar los clásicos de la restauración hotelera, con Auguste Escoffier como inspiración.

Els Cavalls, el restaurante dirigido por Pau Gascó Club 29

De su carta se pueden pedir desde una sopa de cebolla trufada, al steak tartar con helado de mostaza, pasando por clásicos de hotel como un sándwich club con brioche, pollo, beicon, queso, tomate y huevo frito, o platos más locales como el bacalao con samfaina o el canelón Rossini con salsa Périgueux. Para compartir, un homenaje, la Zarzuela 1929, con rape, carabinero, vieira y sepia.

En el Bar Club 29 se pueden tomar cócteles clásicos y de autor Club 29

Junto al restaurante hay una zona de coctelería y varios salones comunes, donde uno puede 'esconderse' y que el mundo siga girando ahí fuera.