Seúl cambia a una velocidad vertiginosa. Convertida en uno de los epicentros mundiales de la moda, la belleza, el diseño y la cultura contemporánea, la capital surcoreana transforma también su oferta hotelera de alta gama. Firmas como Rosewood, Aman y Mandarin Oriental preparan su llegada a una ciudad que atrae a viajeros interesados en descubrir una Corea del Sur que va mucho más allá del K-pop.

En ese nuevo mapa del lujo, Gangnam ocupa un lugar cada vez más relevante. Con sus rascacielos, boutiques de diseñadores, clínicas de estética y gigantescos complejos comerciales, este distrito al sur del río Han es uno de los grandes escaparates de la Seúl contemporánea.

Sin embargo, mucho antes de que las grandes marcas internacionales comenzaran a disputarse las direcciones más codiciadas de la ciudad, Park Hyatt Seoul ya había encontrado su lugar aquí.

Parece estar hecho solamente de cristal. Park Hyatt Seoul

Inaugurado en 2005, fue una de las primeras propiedades asiáticas de Park Hyatt. Su torre acristalada de 24 plantas, frente al complejo COEX y a pocos pasos de la célebre biblioteca Starfield, representaba una manera diferente de entender la hotelería de lujo: menos habitaciones, mayor privacidad y una sofisticación alejada de la ostentación.

Dos décadas después, aquella propuesta parece especialmente contemporánea.

La tranquilidad sobre Seúl

La experiencia comienza con un ascensor que conduce al lobby de la planta 24. A medida que se asciende, el bullicio de Gangnam queda atrás hasta que, de repente, Seúl aparece desplegada al otro lado de unos inmensos ventanales.

El contraste resulta casi desconcertante. Abajo, una de las zonas comerciales y financieras más concurridas de la capital; arriba, una calma difícil de encontrar en una metrópolis de estas dimensiones.

Los interiores, concebidos por el estudio japonés Super Potato, apuestan por la sobriedad, los materiales naturales y la amplitud visual. Madera, piedra y una paleta cromática discreta construyen una atmósfera más próxima a una sofisticada residencia privada que a un gran hotel internacional.

Un lugar desde el que observar el amanecer o el atardecer. Park Hyatt Seoul

La filosofía se extiende a sus 185 habitaciones y suites, distribuidas de manera que ninguna planta concentra más de diez alojamientos, preservando una intimidad poco habitual en los grandes hoteles urbanos.

En la Deluxe King City View Room, los ventanales de suelo a techo incorporan el paisaje de Gangnam a la decoración. La distribución abierta integra dormitorio, zona de estar y tocador, mientras que el baño, revestido en piedra y parcialmente separado mediante superficies acristaladas, prolonga esa continuidad espacial.

Nada parece competir con las vistas. Especialmente al amanecer y al atardecer, cuando la luz tiñe de tonalidades cálidas los interiores, la habitación adquiere esa cualidad casi hipnótica de los espacios en los que apetece quedarse.

La sobriedad contemporánea trasnformada en lujo. Park Hyatt Seoul

El lujo de sentirse en casa

Más allá de su arquitectura, uno de los grandes aciertos de Park Hyatt Seoul reside en su manera de entender el servicio. La marca siempre ha defendido una hospitalidad íntima, discreta y personalizada. Aquí, el tamaño contenido del hotel favorece una relación cercana con el huésped, donde la atención resulta constante sin ser invasiva.

También destaca su conexión con el destino. Los detalles de bienvenida, entre ellos productos de cosmética coreana, son guiños a una ciudad donde la belleza y el cuidado personal forman parte de su identidad contemporánea.

La experiencia residencial continúa en los baños de granito, las bañeras profundas, los productos de Le Labo y unos materiales que invitan a disfrutar de la habitación sin prisas.

El hotel es uno de los que han marcado el lujo discreto desde hace años en la ciudad. Park Hyatt Seoul

Las suites también han evolucionado. En 2022 se renovaron 35 de ellas con interiores en tonos nogal y, en 2024, las suites Presidencial y Diplomáticas incorporaron elementos inspirados en la arquitectura tradicional coreana. Esta combinación de diseño atemporal, referencias locales y atención personal permite al hotel conservar su identidad sin dejar de evolucionar.

Nadar entre los rascacielos

Si las habitaciones invitan a detenerse, el Park Club lleva esa idea más lejos.

Situado en las plantas superiores, reúne gimnasio, piscina interior, sauna y tratamientos de spa en un entorno donde la ciudad vuelve a ser protagonista. La piscina, rodeada de amplios ventanales, ofrece una de las imágenes más singulares del hotel. La luz natural transforma su atmósfera durante el día y, por la mañana, el paisaje urbano adquiere una suavidad inesperada.

Como casi todos los grandes hoteles, debe contar con spa. Park Hyatt Seoul

El gimnasio comparte esa tranquilidad. Entrenar mientras Seúl despierta al otro lado del cristal es una manera particularmente agradable de comenzar la jornada.

Lejos de impresionar por sus dimensiones, este refugio urbano prioriza la intimidad y el ritmo individual de cada huésped.

Intimidad escondida en Gangnam

La gastronomía es otra expresión de esa filosofía residencial.

En Cornerstone, el restaurante italiano de la segunda planta, el día comienza con un desayuno que combina un cuidado buffet con elaboraciones preparadas al momento. Incluye especialidades internacionales y una sección dedicada a la cocina coreana, con productos de calidad y una presentación alejada de los grandes desayunos multitudinarios.

Su ambiente cálido e íntimo, acompañado de un servicio atento, convierte el desayuno en una experiencia pausada.

Un rincón italiano en Seúl. Park Hyatt Seoul

Por la noche, Cornerstone ofrece cocina italiana de inspiración tradicional, con ingredientes de temporada, ideal para una cena tranquila sin abandonar el hotel. El servicio de restauración en la habitación mantiene esa misma atención al detalle.

Pero uno de los espacios con más personalidad se encuentra prácticamente escondido a pie de calle.

The Timber House recuerda a los antiguos bares clandestinos, con interiores oscuros, detalles coreanos e iluminación tenue. Su acceso discreto refuerza la sensación de descubrir un lugar reservado a quienes conocen la dirección.

La música en directo es esencial: una cantante de jazz, el piano y una carta de cócteles, destilados y pequeños platos convierten este bar en un atractivo refugio nocturno en pleno Gangnam. Una prueba de que un hotel de lujo también puede tener vida propia más allá de sus habitaciones.

The Timber House es un escondite oscuro y gourmet. Park Hyatt Seoul

Seúl, listo para una nueva era

La futura llegada de Aman a Cheongdam, también en Gangnam, y la anunciada apertura de Rosewood en Yongsan evidencian la transformación de la hotelería surcoreana. A ellas se suman proyectos de otras grandes marcas internacionales, atraídas por el creciente protagonismo turístico y cultural de Seúl.

Esta nueva generación de hoteles amplía el mapa del lujo de la capital, tradicionalmente vinculado a determinadas zonas del centro histórico y financiero.

En ese escenario, Park Hyatt Seoul conserva una posición privilegiada. No necesita presentarse como la última novedad ni competir mediante la espectacularidad. Su propuesta sigue basándose en privacidad, diseño, discreción y un servicio que hace que el huésped se sienta reconocido.

Quizá ahí resida su fortaleza: en una ciudad obsesionada con el futuro, lleva más de veinte años demostrando que algunas formas de entender el lujo no pasan de moda.