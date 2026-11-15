Tierra del Fuego siempre fue para los viajeros un lugar exótico donde es imposible no imaginarse un fin del mundo. Más al sur, de hecho, sólo está la Antártida, otro destino de esos que despiertan los sentidos por su magia.

No en vano, en la región de Cabo de Hornos vivieron los pobladores más alejados del mundo, los yámanes, que eran maestros en el arte de recorrer en canoa los canales que jalonan el último pico de América.

Hoy en día, encima de estos asentamientos se encuentra Puerto Williams, la ciudad más al sur del planeta que acaba de abrir su gran hotel The Cormorant at 55 South en honor a los grados de latitud, 55, a los que se encuentra este lugar de Chile.

El conocido ya como el hotel más austral del mundo cuenta con 150 habitaciones que se han diseñado de forma modular en Mendoza para conseguir una integración completa con la Patagonia chilena, sus tradiciones arquitectónicas y materiales propios.

Este nuevo concepto ha sido creado por Silversea y Royal Caribbean Group para convertir The Cormorant at 55 South en la base de su programa Antarctica Fly Cruise de Silversea. Lo que significa que cualquier viajero que quiera llegar a la Antártida con los cruceros de esta naviera antes tiene que alojarse en su increíble hotel, viajando directamente desde Santiago de Chile.

"Ahora, la expedición comienza aquí, en un hotel diseñado en torno a Puerto Williams y con el mismo nivel de servicio que nuestros huéspedes esperan a bordo de nuestros barcos. Silversea siempre se ha caracterizado por llegar más lejos, y este proyecto es otro ejemplo de cómo seguimos invirtiendo en la experiencia de nuestros huéspedes", ha aclarado Bert Hernandez, presidente de Silversea, en la inauguración del hotel.

El fuego también en los platos

No solo el exterior es especial en el hotel más al sur del mundo, los espacios comunes buscan, precisamente, garantizar esa paz y hospitalidad a través del fuego. Así, el salón con chimenea (Fireplace Lounge) acoge la tradición patagónica de la hoguera como lugar de encuentro y de descanso, sin perder la conexión con una naturaleza que se cuela a través de los grandes ventanales.

Allí podemos tomarnos una copa de vino tranquilamente sentado en sus sillones o apostar por las terrazas exteriores, un gimnasio con vistas o bajar hasta el centro de Puerto Williams para entender el ambiente de la ciudad más austral.

A la hora de comer, podemos disfrutar de Bar Sur, que es un espacio para tomar un aperitivo, un cóctel o un té calentito. Su carta de vinos recorre Chile de norte a sur y la apuesta en la barra es por el calafate, una baya autóctona de azul violáceo que, junto al pisco chileno, es de lo más emblemático del país.

De hecho, podemos hacer en esta barra una degustación guiada de pisco para entender todos los secretos de este licor ancestral, pero también aprender a prepararlo y presentarlo.

El restaurante principal se guía también por su ubicación y se llama Latitude 55, con una propuesta gastronómica basada en ingredientes y tradiciones de la región como el asado chileno. Las cenas se sirven al estilo familiar, con grandes fuentes compartidas en el centro de la mesa, favoreciendo la conversación entre los huéspedes.

El paraíso natural

Pero el hotel no es un templo únicamente de hospitalidad, aquí también se reza a una naturaleza indómita que coquetea con el viajero que quiera explorarla.

Por eso, desde The Cormorant at 55 South tienen organizado un menú de actividades al aire libre con opciones para todos los gustos y aficiones. Además de los increíbles senderos por la costa de Seno Lauta, también hay excursiones guiadas para conocer el entorno de Puerto Williams y hasta rutas a caballo para explorar el paisaje patagónico de Chile.

En todas las actividades se puede descubrir una geografía diferente, una historia de resiliencia contra la naturaleza y contra el hombre y una biodiversidad local que coquetea con el pasado y el futuro.

En estas experiencias para interpretar el paisaje y las tradiciones patagónicas, juegan un papel protagonista las aves de la región entre las que se encuentran cormoranes, gaviotas australes y cauquenes, entre otras.

Lo mejor para entender el alma de los herederos de los yámanes, el pueblo indígena más al sur del mundo, es sentarse alrededor del fuego y escuchar las historias y leyendas locales que hablan de pájaros mágicos, nieves misteriosas y canales poderosos.

De hecho, si estamos en Puerto Williams tenemos que subirnos a un kayak y explorar las aguas protegidas del canal Beagle no sólo para experimentar el laberinto natural que forman rocas y agua en esta región, sino también para ver a lo lejos una costa impresionante.

Si a pesar de este menú de actividades buscamos algo más relajado, podemos pedir una copa de vino y disfrutar de las tres obras en gran formato que el hotel ha incorporado de artistas chilenos de renombre.

Llama la atención el Navarino, de Paola Vezzani, que es una escultura de acero suspendida en el vestíbulo principal, el Dientes de Navarino, de Cata Flaño, que es un impresionante mural situado en el bar, o la Memoria de las Piedras, de Javier Canales, que ha supuesto la instalación de 70 piedras de cerámica elaboradas artesanalmente.

Una forma de entender, a través del arte, elementos del paisaje, la geología y la ecología del extremo sur de Chile que lo hacen tan atractivo, con o sin crucero.

Si optamos por el paquete completo, el hotel y la Antártida, tenemos que saber que hasta marzo de 2027, los barcos Silver Endeavour, Silver Wind y Silver Cloud realizarán 40 viajes, incluidos 29 itinerarios Antarctica Fly Cruise. Esta temporada tienen una duración de entre seis y 21 noches y se extienden más allá de la península Antártica, hasta Georgia del Sur y las islas Malvinas.