¿La forma más auténtica de alojarse en Japón? Hacerlo en un ryokan. En tiempos de samuráis, estas posadas tradicionales proliferaron por todo el país, precisamente para dar cobijo a los guerreros en sus largas temporadas fuera de casa. Hoy suelen encontrarse en pueblos termales o en barrios históricos.

Eso sí, no todos los hacen en el mimo lugar. Este ocupa la planta 28 de un hotel del lujo contemporáneo, el Four Seasons Hotel Osaka, inaugurado en 2024 en el rascacielos One Dojima. La particularidad es que toda la planta, a la que han llamado GENSUI, está concebida como un alojamiento independiente, con sus propios rituales, servicios y espacios comunes.

El interior del hotel lo firman tres estudios de diseño establecidos en Japón. CURIOSITY, de Gwenaël Nicolas, se encargó del vestíbulo, las zonas comunes y las habitaciones convencionales, y DESIGN STUDIO SPIN, de espacios gastronómicos de la planta 37. SIMPLICITY, el estudio de Shinichiro Ogata, se quedó con GENSUI y con el spa.

El tatami, el mobiliario bajo y los materiales naturales definen los interiores de GENSUI FS Osaka

El nombre es precisamente la explicación de esta curiosa planta. Gen alude a los colores ocultos en lo más hondo del negro, sui significa agua, un guiño a los ríos que dieron forma a Osaka.

Por eso los pasillos son oscuros, con alfombras que recuerdan a la pintura a la tinta y techos que evocan los trazos de la caligrafía. Las curvas, en pasamanos y habitaciones, también hablan de agua, y por la planta se reparten unas treinta obras hechas con madera arrastrada por ella. Y lo interesante es que, al abrir la puerta de la habitación, todo se invierte.

Oscuridad y luz, las señas de identidad de este ryokan contemporáneo FS Osaka

Entra la luz. El washi, el tatami y las puertas correderas, lo más tradicional de la planta, quedan frente a ventanales sobre una de las ciudades más grandes de Japón.

Las persianas de bambú y los revestimientos de madera completan unos interiores que recuerdan a las viviendas japonesas, pero que incorporan todas las comodidades de un hotel de nuestro tiempo. Una plataforma elevada hace de engawa, la veranda de las casas japonesas, y permite sentarse cerca del suelo.

Para moverse por la habitación hay zapatillas y, quien quiera, puede vestirse con el yukata, el kimono ligero de algodón que espera en cada estancia y que también puede utilizarse para acudir al salón privado.

La cama es un futón

Pero quizá donde más se aleja GENSUI de un hotel convencional es a la hora de dormir. La cama es baja, con un sistema de colchones de estilo futón que descansa sobre una plataforma, y resulta bastante más firme de lo que espera quien está acostumbrado a los grandes colchones mullidos de los hoteles occidentales.

Las camas de GENSUI utilizan colchones de estilo futón desarrollados para el hotel FS Osaka

El descanso tiene aquí sus propias reglas. El sistema se desarrolló especialmente para el establecimiento en colaboración con Showa Nishikawa, firma japonesa especializada en productos de descanso, a partir de su línea MuAtsu. Son dos colchones de unos diez centímetros superpuestos, cuya estructura distribuye el peso del cuerpo en múltiples puntos de apoyo.

También cambia la disposición del resto de la estancia. Las mesas y los asientos están más cerca del suelo, y los materiales naturales tienen un protagonismo que contrasta con la tecnología discretamente integrada en la habitación.

Lavarse y luego remojarse

Hay ducha convencional, pero el protagonista es otro: una bañera profunda, revestida en tonos oscuros, que poco tiene que ver con la occidental. Junto a ella, una banqueta baja y un cubo de madera. Primero se lava uno sentado y se enjuaga con el agua del cubo; después se entra a remojarse. El agua caliente es para descansar, no para limpiarse.

Ducha convencional con una bañera profunda inspirada en los rituales japoneses de inmersión FS Osaka

Es una costumbre especialmente arraigada en Japón, donde el baño se entiende como un momento de bienestar y relajación. Eso sí, no se trata de un onsen, alimentado por aguas termales naturales, sino de una reinterpretación del baño doméstico tradicional.

La llegada tiene lugar en SABO, un salón reservado a los huéspedes de la planta. El salón tiene grandes ventanales sobre Osaka y una selección de tés japoneses escogidos con la colaboración de especialistas locales. Hay variedades de origen único y mezclas pensadas para diferentes momentos del día.

El salón SABO combina el servicio tradicional japonés con vistas panorámicas sobre Osaka FS Osaka

Desde junio de 2026, han ampliado sus experiencias gastronómicas. Entre las 14:30 y las 16:30 horas se sirve un té de la tarde acompañado de una selección de wagashi, pequeños bocados salados, frutas y otras especialidades de temporada.

A partir de las cinco y media, el té cede el turno al sake, los destilados artesanales japoneses y unos bocados inspirados en la gastronomía regional. Este aperitivo se prolonga hasta las siete y media de la tarde, justo cuando la ciudad comienza a encender sus luces al otro lado de los ventanales.

El día comienza con un desayuno japonés tradicional FS Osaka

Al salón se puede ir en yukata o vestido de calle. El desayuno, que también se sirve aquí, sigue la filosofía japonesa. Se sirve al estilo bento, con pequeñas elaboraciones que varían según el día y la temporada.

Todo forma parte de una propuesta que busca recuperar la esencia del omotenashi, la filosofía japonesa de hospitalidad que concede tanta importancia a los pequeños detalles y a anticiparse a las necesidades del huésped.

Del origami al daruma

A las 15:30, y de forma gratuita, el salón permite acercarse a la cultura del país sin necesidad de salir del hotel. El lunes toca kendama, ese juguete de bola y espiga que exige paciencia, el martes, un taller de pintar daruma; y otros días es el turno del origami.

A partir de una sencilla hoja de papel, y siguiendo una secuencia de pliegues, se crean pequeñas figuras que forman parte de una tradición japonesa transmitida durante generaciones.

GENSUI ofrece talleres para aprender tradiciones niponas FS Osaka

También se puede aprender a preparar matcha con los utensilios tradicionales o iniciarse en la caligrafía. Aunque no sustituyen una visita a un taller artesanal o una ceremonia tradicional completa, añaden una dimensión cultural a la estancia que va mucho más allá de dormir en una habitación decorada con tatami.

Osaka no es precisamente la imagen que suele venir a la cabeza cuando se piensa en un ryokan. Aunque aquí han conseguido ofrecer a sus huéspedes eso mismo, una forma inesperada de descubrir que las tradiciones japonesas que también tienen su lugar a 28 plantas del suelo.