La búsqueda de nuevas ubicaciones, capaces de atraer e inspirar a los viajeros más insaciables, se ha convertido en una necesidad tanto para las grandes cadenas como para los hoteles independientes. Dónde es ya casi más importante que el cómo…

En esa labor titánica hay un destino que empieza a ganar terreno: el campo. Ese lugar del que se exiliaron hace un siglo nuestros abuelos en pos de unas ciudades que prometían comodidades y un nuevo estatus.

Hoy, incluso los que tienen todas las comodidades imaginables y han conquistado el más alto de los estatus ponen rumbo a la naturaleza. Hay un exilio a la inversa en el que los huertos, las granjas y su bucólico entorno se ha convertido en un Shangri-La para los estresados urbanitas.

Vuelta al origen

El mercado del alojamiento de lujo en granjas y fincas agrícolas alcanzó los 4.200 millones de dólares en 2025 y crecerá hasta los 15.600 millones en 2034, según las estimaciones del informe sectorial de Market Intelo, que sitúa la tasa de crecimiento anual en el 16%.

Las propiedades premium de este segmento registraron en 2025 ocupaciones de entre el 68% y el 81%, frente al 42%-55% de los alojamientos rurales convencionales, y sus márgenes de explotación superan en varios puntos a los de la hospitalidad de lujo tradicional.

Vista aérea de parte de la villa que ocupa Borgo Santo Pietro en la Toscana. Borgo Santo Pietro.

El motivo no es solo estético: el viajero de alto poder adquisitivo busca cada vez más trazabilidad, contacto con la tierra y un trato cercano que nazca literalmente del terreno que pisa.

Hospitalidad regenerativa

Así es como el sector denomina este nuevo modelo turístico en el que el hotel no solo convive con el paisaje, sino que lo cultiva y lo sirve en el plato. En los cinco continentes hay ejemplos con décadas de trayectoria y otros de nueva factura que acreditan el auge imparable de este segmento.

La fórmula no es nueva, pero sí su escala: fincas que durante generaciones vivieron del cultivo o la ganadería se reconvierten ahora en hoteles únicos sin renunciar a la actividad agrícola, convertida en parte de la experiencia y el producto.

Pasear junto a los caballos lusitanos de la Finca La Donaira en plena naturaleza es una experiencia inolvidable. Finca La Donaira.

El huésped no solo duerme junto al huerto: visita el gallinero, monta a caballo entre dehesas o recoge la verdura que cenará esa misma noche. Y por todo ello paga de media entre 850 y 3.500 dólares la noche.

Para la industria, además, el negocio compensa: las fincas de lujo mejor posicionadas alcanzan márgenes operativos de entre el 28% y el 42%, frente al 18%-25% habitual en la hotelería urbana de alta gama.

Las siguientes propiedades son el ejemplo perfecto de esta nueva euforia por reconquistar el lugar del que vinimos.

La Donaira. Ronda.

Las construcciones de antaño acogen hoy el spa o la piscina en La Donaira. Finca La Donaira.

En plena Serranía rondeña, este cortijo centenario se ha reconvertido en un exclusivo y secreto refugio de Relais & Châteaux. En sus 700 hectáreas de dehesa, alcornocales y encinas milenarias conviven la permacultura y centro ecuestre de caballos lusitanos.

La finca funciona como granja orgánica en la que crían vacas pajunas y wagyu y es hogar de un envidiable jardín medicinal de 300 variedades de plantas que surte cocina y spa. Sus piscinas, ya sean exteriores o interiores, son espejos para el paisaje.

En la Finca La Donaira la serranía rondeña se cuela por todos los rincones. Finca La Donaira.

Las habitaciones de la casa principal conservan el carácter de vivienda familiar, con antigüedades, una colección de vinilos y obras de Picasso y Jaume Plensa repartidas por la propiedad. Pero también cuentan con yurtas mongolas reconvertidas en suites desperdigadas por la propiedad.

Domaine des Etangs. Massignac.

Domaine des étangs Auberge Collection.

El castillo medieval de Domaine des Etangs, cuyos orígenes se remontan a la Francia del siglo XIII, convive hoy con una granja ecológica de más de 600 vacas limusinas que surte de carne, verdura y fruta a sus propios restaurantes.

Esta finca de mil hectáreas, donde antiguos graneros del siglo XVIII se han convertido en chalets de campiña y el viejo molino con su maquinaria original alberga el spa. La antigua vaquería hace de galería de arte y las caballerizas albergan una impresionante biblioteca.

El molino de agua original es hoy un exclusivo centro wellness Auberge Collection.

Sus inmensos jardines, jalonados por los estanques que dan nombre a la propiedad exhiben una colección de arte exterior digna de muchos museos de arte contemporáneo.

Son Blanc Farmhouse. Menorca.

Menorca en estado puro para un reducido grupo de viajeros que buscan desconexión total. Son Blanc Farmhouse.

En plena reserva de la biosfera menorquina el estudio Atelier du Pont ha devuelto la vida a una finca agrícola en ruinas para crear este alojamiento sin igual, dentro de un parque natural de 240 hectáreas. La restauración recupera los arcos y las bóvedas originales de la construcción combinándolos con piedra, madera de olivo y barro en tonos tierra.

Sus catorce habitaciones, cada una con terraza, jardín o balcón privado, apuestan por el lujo y la vida slow, con un programa semanal de yoga, cerámica y carreras por el campo.

La piscina y el resto de espacios comunes se han concebido para generar interacciones profundas en las que la calma y el silencio de la isla marcan el ritmo.

Wildflower Farms. Hudson

Rústico chic, así es el nuevo estilo hogareño y cool de esta longeva granja americana. Auberge Collection.

A hora y media de Manhattan, esta granja del Valle Hudson ocupa una antigua plantación de árboles bajo las montañas Shawangunk. Hoy reconvertida en el primer hotel de marca de lujo de la zona ofrece 65 alojamientos independientes, entre cottages y cabañas de lona.

Su invernadero, huertos y gallinero abastecen el restaurante Clay, célebre en la región por su rotunda cocina de raíces locales. El porche cubierto con hoguera y los recorridos guiados de baño de bosque completan una propuesta pensada para fundirse con el paisaje.

Borgo Santo Pietro. Toscana.

Neoclasicismo toscano en uno de los hoteles de campo más exclusivos del mundo. Borgo Santo Pietro.

Junto a la abadía cisterciense de San Galgano, este hotel es mucho más que un alojamiento a la italiana. De hecho, ocupa una villa de origen medieval que fue lazareto de peregrinos en la Vía Francígena.

Tras siete años de restauración artesanal piedra a piedra, sus ruinas se levantan majestuosas en una finca de trece hectáreas de jardines, huertos propios y una granja que surte la cocina, además de spa y bodega.

El resultado combina el peso de ocho siglos de historia y lujo discreto, construido a partir del propio entorno al que tanto debe y que hoy tanto cuida