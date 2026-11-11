Hay hoteles que se pegan a tu piel por el diseño, el aroma o el descanso que consigues. Pero solo unos pocos se convierten en un refugio para el alma, en un sitio donde simplemente se puede respirar sin necesidad de esforzarse. No hay que hacer nada, solo dejarse sentir.

Casa de São Lourenço es uno de ellos. Ubicado en mitad del valle glaciar del Zêzere, en Serra de Estrela, uno de los parques naturales más abrumadores de Portugal, esta antigua pousada ha conseguido abrir una brecha en el tiempo para detenerlo entre gigantes piedras amontonadas durante miles de años con formas curiosas.

Fue en los años 40 cuando el gobierno portugués empezó a abrir estos albergues portugueses con encanto, al estilo de nuestros paradores, buscando un lujo que ahora es una máxima en el turismo: disfrutar de la auténtica hospitalidad, de la belleza de un paisaje increíble y de una gastronomía de producto.

Casa de São Lourenço con el pueblo de Manteigas al fondo del valle. E. E.

Y esta cabaña de montaña fue una de las primeras en abrir sus puertas con solo cinco habitaciones, auspiciada por un parque natural lleno de lagunas frescas en verano y de paseos de nieve en invierno. Un geoparque protegido por la Unesco por su increíble valor geológico con senderos marcados que acaban en miradores donde uno es consciente de su verdadero tamaño.

Sin embargo, más de 70 años después, en el año 2018, la posada había perdido su fuste. Llevaba un tiempo abandonada, siendo simplemente un fantasma con las mejores vistas sobre el valle y el pueblo de Manteigas.

En esa soledad de un paisaje detenido, Isabel Costa y João Tomás supieron ver su brillo y convirtieron la antigua posada en un coqueto Relais & Châteaux, a 1.250 metros de altura, renacido sobre dos de las tradiciones más profundas de este valle: la naturaleza y la lana de burel.

Las vistas del valle glaciar desde el restaurante Fatiga son impresionantes. E. E.

En sus 20 habitaciones, cinco de ellas suites, reformadas por el arquitecto Rogério de Azevedo, podemos encontrar burel en la decoración, en forma de manta a los pies de la cama, insonorizando las paredes y hasta en curiosas formaciones en los techos del único hospedaje cinco estrellas de toda la región.

La colorida decoración del hotel combina este trabajo tradicional que nace de la lana de las ovejas omnipresentes en cada camino con la increíble reinterpretación contemporánea que le ha dado la artista portuguesa Maria Keil, culpable de conseguir un equilibrio perfecto.

La decoración de Casa de São Lourenço se hace con lana, como este jardín colgante del techo del restaurante. E. E.

Las 20 habitaciones son completamente diferentes pero sí mantienen el burel y la naturaleza como hilo conductor. E. E.

De hecho, la pousada ha conservado parte del mobiliario original en el que es curioso ver los símbolos de la zona: la estrella y el lobo que ya no pasea por esos parajes donde sí tienen un perro de raza propia.

Spa con vistas

A lo largo del pasillo de este pequeño hotel unas largas cortinas, de lana, obviamente, dan paso a las habitaciones como si fueran palcos de un teatro. Y es que en parte lo son. Al abrirlas, la estructura acristalada de grandes ventanales permite que la naturaleza invada el cuarto hasta la cama.

Las vistas panorámicas a las montañas, al valle glaciar del Zêzere y a la propia localidad de Manteigas son impresionantes desde cualquier rincón de los cuartos. La mayoría cuentan con una terraza que invita a sentarse y no hacer nada. Solo mirar.

La piscina interior y exterior del spa se comunican para disfrutar de un baño caliente en plena naturaleza. E. E.

La sauna de este hotel en Serra de Estrela está acristalada para seguir integrada en el paisaje. E. E.

Pero la máxima relajación sin perder de vista nunca la naturaleza se da en el spa donde todo mira al valle. La sauna es acristalada, cuenta con una piscina interior que se comunica con otra exterior y una de sus propuestas más llamativas: un ofuro caliente rodeado de árboles donde sentir las dos caras de este paisaje, la nieve y el vaho.

Es un tipo de baño tradicional japonés que se ha colocado en mitad del bosque para conseguir esa conexión perfecta a cualquier hora del día. Los japoneses suelen darse un baño en su ofuro al caer la noche para limpiar también el espíritu, pero en Casa de São Lourenço el plan es extensible también a la mañana, con la suave luz del amanecer o al mediodía, cuando las temperaturas son más agradables.

Pero este hotel es consciente de que gran parte de su encanto se encuentra en el lugar que habita. Por eso, Casa de São Lourenço incluye para todos sus huéspedes una caminata guiada que explica no solo la importancia del antiguo glaciar sino también la recuperación de un ecosistema que supone el 80% del agua potable que se bebe en Lisboa.

En este hotel portugués se mezclan muebles de la antigua posada con una decoración más actual. E. E.

Este pequeño paseo ayuda a entender la importancia curativa del aire en un parque natural marcado por rincones de leyenda y aldeas históricas. Si nos animamos a ir un poco más lejos, siempre podemos alquilar una bicicleta y seguir uno de los senderos verdes señalizados para quienes buscan encontrar el fin del mundo a solo dos horas y media de Salamanca.

Además, la vida sigue en invierno y es que cuando cae la nieve, son las raquetas las que sustituyen a las dos ruedas y podemos disfrutar de una caminata blanca por uno de los lugares más seguros de Portugal para este tipo de excursiones.

Fatiga, el restaurante

Si las caminatas suelen ser reparadoras, ya sean más largas o más cortas, lo que acaba de ponerle el punto de felicidad al día es su restaurante Fatiga, con los chefs Miguel Ramos y Marco Lágeo que cuentan, entre los dos, con una dilatada experiencia en locales de alta gastronomía.

El restaurante Fatiga cuenta con una de las vistas más espectaculares del valle glaciar. E. E.

Las vistas de este hotel portugués es uno de los valores que se ha potenciado con la arquitectura. E. E.

La idea de Fatiga, que así se llama el espacio, es precisamente recuperarse de ese cansancio con platos sacados directamente del recetario tradicional portugués, teniendo siempre especial atención con los productos de montaña.

Así, además de los sabores de una cocina tradicional que sabe a abuelas, familia y hogar, entre sus propuestas destacan elaboraciones como el arroz malandro con costilla de jabalí, castañas y chorizo mouro, o el bacalao tradicional al estilo Conde da Guarda con broa de maíz.