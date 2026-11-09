En tiempos de IA, algoritmos e impresiones 3D parece que los espacios vividos y con historias que contar tienen mucho que decir en la nueva hotelería internacional.

España vivió entre enero y junio de 2026 el semestre más activo de su historia en reconversión de inmuebles, según datos de CBRE Research.

El 91% de esas operaciones se reparte entre vivienda y hoteles, transformando antiguas sedes bancarias, oficinas y palacios olvidados en nuevas lujosas direcciones.

El fenómeno no es solo español: en Alemania la reconversión ya supone un tercio de las nuevas habitaciones que entran en el mercado. En Francia se ha reducido el pipeline de obra nueva por debajo del 2% de su inventario hotelero, según recoge el análisis sectorial de Travel Extra.

Cuestión de abolengo

La fórmula triunfa porque suma ubicaciones imposibles de replicar, un storytelling rico y auténtico y un compromiso con la comunidad donde se ha rehabilitado el inmueble. Además, permite hacer una apuesta decidida por una forma de sostenibilidad con muy buena prensa.

La antigua iglesia presbiteriana de Los Ángeles es hoy un exclusivo hotel boutique. Hotel Lucile.

Cinco aperturas recientes, de Los Ángeles a Ámsterdam, pasando por Haro o Viena, resumen hacia dónde mira el sector hotelero e inmobiliario: iglesias, tribunales, bancos, castillos y palacios nobiliarios se han reconvertido en algunos de los hoteles que más darán de hablar.

Todas ellas comparten una misma convicción: que la autenticidad de un edificio centenario tiene un valor muy diferente al de los diseños de nueva planta. Esos edificios resurgen del olvido para convertirse en el nuevo estándar del lujo hotelero.

Hotel Lucile, Los Ángeles

El grupo Casetta, especializado en revivir arquitectura con historia, ha convertido la antigua Bethany Presbyterian Church, de estilo neorrománico, en su sexto hotel. El estudio Electric Bowery firma un interiorismo que conserva arcos, vigas de madera originales y las vidrieras.

La arquitectura religiosa se reconvierte en alojamiento de lujo por arte de la nueva hotelería. Hotel Lucile.

La antigua nave central alberga Sous Sous, su restaurante de cocina sureña francesa. En el antiguo coro ahora se sitúa la zona de café, el órgano preside la sala de reuniones y, en la azotea, se encuentra un lounge con piscina y vistas al downtown de Los Ángeles.

Mandarin Oriental, Viena

El imponente edificio del MO Viena luce espectacular de noche. Mandarin Oriental.

La primera propiedad de la marca en Austria ocupa un antiguo palacio de justicia de 1908, obra del arquitecto Alfred Keller en estilo secesionista vienés. El estudio Goddard Littlefair ha invertido seis años en recuperar la escalera ceremonial, el techo artesonado y la fachada.

El Spa es uno de sus rincones más especiales. Mandarin Oriental.

Dentro, su gran patio interior ha sido acondicionado y cubierto con un gran techo acristalado bajo el que ahora se encuentran los restaurantes del hotel. Su colección de más de 400 obras hace guiños a Klimt y a la Wiener Werkstätte.

Palacio de los Ángeles, Haro

En el corazón de la capital vinícola de La Rioja Alta, el Hotel Palacio de los Ángeles ha transformado un palacio barroco del siglo XVIII en el primer cinco estrellas de la localidad.

El Palacio de Los Ángeles entra por méritos propios en el selecto club de los 5 estrellas. Palacio de Los Ángeles.

Trenchs Studio firma una restauración que ha sido reconocida con el sello de sostenibilidad VERDE y que ha respetado la sillería original y los volúmenes históricos del edificio.

Las habitaciones actualizan el estilo barroco del edificio y aportan el toque contemporáneo. Palacio de Los Ángeles.

En sus 38 habitaciones y suites se ha apostado por un minimalismo cálido, poco invasivo, con materiales naturales y guiños a la historia de la región.

Corinthia, Roma

El debut italiano de la cadena maltesa ocupa un palacio neoclásico de 1913-1921, antigua sede del Banco de Italia, obra de los arquitectos Pio y Marcello Piacentini, en pleno Campo Marzio y a pocos pasos del Panteón.

El nuevo estándar de lujo premia el valor del legado por encima de todo. Corinthia.

La restauración conserva la arquitectura monumental y los frescos originales de los años veinte. Sus 60 habitaciones, 21 de ellas suites, se plantean como residencias privadas dentro del edificio histórico.

Un spa instalado en la antigua bóveda subterránea, inspirado en los rituales termales romanos, y sus grandes áticos panorámicos sobre la ciudad completan su propuesta.

Rosewood, Amsterdam

El edificio del antiguo Palacio de Justicia de Ámsterdam ha reabierto tras más de diez años de restauración como la sede del sello americano en el corazón del distrito de canales. Una ubicación declarada Patrimonio de la Humanidad en la que realizar obra nueva es casi imposible.

Sobre el canal luce imponente el edificio de Rosewood en Amsterdam. Rosewood.

El estudio holandés Piet Boon firma el interiorismo de sus 134 habitaciones y han potenciado su monumentalidad respetando sus grandes columnas de granito, los trabajos en maderas nobles y todos los detalles ornamentales.

Por su parte, el paisajista Piet Oudolf ha diseñado un jardín interior visible desde cada planta. Un spa subterráneo con luz natural y una colección de más de 1.000 obras de arte completan uno de los proyectos de reconversión más ambiciosos de Europa.