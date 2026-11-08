Un trozo del corazón de Los Ángeles acaba de volver a la vida. Pero literalmente. Se trata del que fuera uno de los grandes hoteles de lujo a principios del siglo pasado, The Clark, que llevaba más de 30 años cerrado, convertido en el edificio zombi más famoso de la ciudad y esperando a que alguien lo reanimara.

Ubicado entre el Grand Central Market y Biddy Mason Park, el enorme inmueble de 11 pisos y 555 habitaciones ha tenido un destino muy triste en estos años. A pesar de nacer en 1914 como uno de los grandes hoteles que marcaron la vida en Los Ángeles, pronto se convirtió en un edificio de alquiler de viviendas y acabó cerrado completamente durante décadas mientras su estructura de hierro y cristal se deterioraba a cada paso.

Ahora, este mole de historia de la ciudad californiana vuelve a acoger a huéspedes, al abrir sus puertas convertido en uno de los hoteles de lujo con más aspiraciones de Los Ángeles, sobre todo de cara a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en menos de un año y medio.

El nuevo bar de The Clark aspira a convertirse en uno de los lugares de ocio de Los Ángeles. The Clark

Los salvadores de este mítico fantasma con cimientos son un grupo de ascendencia judío marroquí, los Chetrit, asentados en Nueva York, que lo compró hace 27 años. Sin embargo, no han tenido prisa en devolverlo a la vida, teniendo en cuenta el coste de su restauración y que todavía quedaban flecos judiciales que han retrasado todo.

Respetando su esencia interior, dentro la transformación es absoluta. De las 555 habitaciones con las que contaba se han recortado hasta 348, entre ellas una suite de 60 metros con una cama extra grande y un salón independiente.

Fachada del mítico hotel The Clark que acaba de reabrir en Los Ángeles. Wikipedia

En la decoración interior, que busca crear un ambiente sofisticado dentro de un lugar tan mítico para la ciudad californiana, el negro y el blanco se mezclan con tonos plata y dorado tanto en las habitaciones como en las zonas comunes.

Sus responsables, el grupo OTH Hotel Resorts, que es quien se encarga de la gestión, reconocen que aún quedan detalles por completar como las alfombras y las obras de arte que buscarán sorprender a quienes entren y se imaginen algo más vintage.

La fortuna del ferrocarril

The Clark abrió sus puertas en 1914 de la mano del magnate Eli P. Clark, que hizo su fortuna siendo uno de los pioneros en la industria del ferrocarril en Los Ángeles.

Este empresario quiso levantar no sólo un hotel de lujo sino también uno de los más grandes de la ciudad con 555 habitaciones, cada una con baño privado, lo que era algo excepcional en la época y un reclamo muy importante para los poderosos que acudían a la ciudad.

El hotel The Clark busca combinar la elegancia y sofisticación con su historia centenaria. The Clark

Además, invirtió en los mejores materiales del momento para su 'rascacielos' y hasta se atrevió a colocar un cartel en la puerta que advertía de que la construcción era absolutamente ignífuga. Lujo y seguridad.

Poco tiempo después, y siguiendo con la estética que acabó dando forma a Los Ángeles, un letrero de neón coronó el edificio con el nombre de Hotel Clark tanto en la azotea como en la esquina para que se pudiera ver desde varias manzanas y en cualquiera de los lados de la acera.

Estas letras redondeadas pasaron a formar parte del visual clásico del Historic Core de la ciudad y la fotografía de este hotel se convirtió en algo ineludible para quienes paseaban por la avenida.

La habitaciones mezclan el negro, blanco y gris con obras de arte en plata. The Clark

Un bar deportivo

OTH Hotel Resorts ha apostado también por abrir las puertas de este mítico inmueble a quienes pasean por Los Ángeles aunque no estén alojados. Por eso, ha abierto un bar deportivo de lujo, el Clubhouse at Clark, con una carta especializada en cervezas y cócteles de bourbon y centeno. Un ambiente puramente estadounidense que busca convertirse en un lugar de moda sobre todo de cara a la máxima cita deportiva internacional como son unos Juegos Olímpicos.

También se servirán combinados en el Lobby Lounge, donde se incluirán también aperitivos y meriendas para quienes quieran sentarse a disfrutar del alma revivida del The Clark.

La piscina de The Clark es una de las zonas comunes más atractivas para los huéspedes. The Clark

Uno de los lugares comunes más especiales del hotel sigue siendo su piscina exterior, que se ha reformado con tumbonas, sombrillas blancas y mesas, en un espacio decorado con azulejos donde se busca conectar la historia del edificio con las nuevas tendencias.

Los Ángeles empieza a renovarse y a querer estar aún más de moda, como demuestra que finalmente el proyecto de The Clark haya visto a la luz. Pero no es la única propiedad del grupo Chetrit que también cuenta con el Auditorio Trinity, conocido como el Hotel Embassy.

Este edificio también de 1914 y con 180 habitaciones puede ser el siguiente zombi que vuelva a la vida y más teniendo en cuenta que tiene un auditorio con capacidad para 1.800 personas.