Quién iba a imaginar que, tras tres décadas de absoluto abandono y enormes daños sufridos durante los bombardeos de la II Guerra Mundial, el majestuoso edificio que un día fue hogar de la alta aristocracia sajona —el príncipe Augusto de Sajonia-Coburgo y su esposa, la princesa Clementina de Orleans, vivieron aquí— lograría recuperar su esplendor para alojar a viajeros llegados de todos los rincones del mundo.

Sucedió en 2003, cuando la intensa reforma a la que fue sometido el Palais Coburg transformó sus espacios en un hotel de 5 estrellas. Un exclusivo alojamiento que ahora, tras una nueva obra de restauración que lo ha mantenido cerrado al público durante algo más de un año, ha vuelto a abrir sus puertas.

Visto desde fuera, el edificio luce su aspecto imponente, fusionando en su fachada lo antiguo y lo nuevo. Antes de cruzar la puerta de entrada, los ojos se nos van irremediablemente hacia la columnata de dos niveles que se despliega hacia el jardín, que protagoniza todas las postales del hotel.

Los exteriores del Palais Coburg prometen una foto excelsa. Palais Coburg

Ya en el interior, llega la recepción, que ocupa un espacio diáfano decorado con inmensas cristaleras que dejan traspasar la luz, colmando de vida el lugar.

Tan pronto hacemos check-in, comprobamos cómo ahondar en las entrañas del edificio es iniciar un viaje en el tiempo que se acentúa al descubrir los restos de la antigua fortificación medieval que, como un tesoro, lucen a la vista.

También esconde un pasado medieval vigente en pasillos y estancias. Palais Coburg

El palacio fue construido entre los años 1840 y 1845 en pleno Braunbastei, el bastión defensivo que formó parte de la fortificación vienesa en el siglo XVI, y ha sabido aunar presente y pasado de una manera magistral.

Pero, más allá de las particularidades del propio edificio o su historia, Palais Coburg cuenta con un aspecto positivo más: su ubicación en pleno corazón vienés, a un paseo de escasos minutos de lugares tan emblemáticos como la Catedral de San Esteban, el Stadtpark o la Ópera Estatal de Viena, otorga una excepcional oportunidad a sus huéspedes para explorar las bondades de la ciudad relajadamente.

Suites para soñar

Las 36 suites —hasta esta última renovación, eran 34— se nos revelan como pequeños refugios de intimidad en los que la opulencia y los guiños al pasado real quedan plasmados en cada detalle.

El mobiliario de época, los cuadros que decoran las paredes y los textiles utilizados —desde los cojines a las tupidas cortinas— se hallan alineados en una estética clásica pero elegante, haciéndonos sentir parte de la alta burguesía por unos días.

Ni sobrio ni recargado, aquí el lujo se entiende en otros detalles. Palais Coburg

Tampoco faltan las lámparas de araña, un ejemplo más de lo que puede simbolizar lo señorial, ni las obras de arte repartidas por doquier. Son elementos, todos, que contrastan con el toque vanguardista que añaden algunos muebles de diseño —como algunas sillas Vitra—, el atractivo papel pintado de las paredes o los amenities.

La mayor parte de las suites, todas bautizadas con nombres de miembros de las familias Saxe-Coburg y Gotha, cuenta con un formato dúplex cuyos espacios, amplios y diáfanos, poseen entre 50 y 100m². En la planta baja se halla situado el salón, dotado de todo tipo de detalles que nos harán la estancia más amena, mientras que arriba se sitúan la habitación y el baño, donde entregarnos al descanso.

El confort de los huéspedes es una de las máximas que mantiene el hotel. Palais Coburg

Los más suertudos, eso sí, pueden gozar de la Penthouse Suite, donde obtendrán nada menos que 700m² de puro lujo compuestos por tres dormitorios, ascensor privado, zona fitness o cocina de diseño absolutamente equipada. De remate, también, un puñado de zonas al aire libre, incluida una azotea de 80 metros cuadrados con vistas al skyline de la ciudad.

¿A qué sabe el verdadero lujo?

Palais Coburg posee una baza más que ha sabido desarrollar hasta convertirla en uno de los principales atractivos de su oferta: la gastronomía.

Y es que la oferta culinaria del hotel ha ido transformándose con el paso de los años, pero sin cambiar ni un ápice su gran joya: Silvio Nickol Gourmet Restaurant es el dos estrellas Michelin con el que se han posicionado en la cúspide de la alta gastronomía vienesa.

El chef Silvio Nickol es uno de los referentes culinarios en Viena, y ostenta uno de los cuatro restaurantes con dos estrellas de la ciudad. Palais Coburg

Una experiencia de lo más auténtica en la que el chef Silvio Nickol crea un menú degustación con una identidad única ayudándose del mejor producto, de los sabores más arraigados y de la cerámica más estilosa.

Acudir a esta cita obligada, rodearnos del ambiente estiloso del restaurante y dejarnos llevar, se convierte en uno de los mayores placeres que vivir entre las paredes de Palais Coburg.

Los emplatados se cuidan al máximo, al igual que sus suites. Palais Coburg

Una opción más recatada, pero igualmente excepcional, la encontramos en Prunkräume, el segundo restaurante del hotel ubicado en los antiguos salones del palacio.

Espacios enmarcados en una arquitectura histórica que recrean una atmósfera elegante y distendida y que nos recuerdan a los grandes eventos de antaño, cuando eran utilizados para que famosos nombres como el mismísimo Johann Strauss interpretara sus composiciones en conciertos privados. La música clásica, cómo no, siempre se halla presente de fondo.

Su bodega es una de las más reconocidas internacionalmente. Palais Coburg

Palais Coburg posee una de las bodegas, dirigida por el reputado sumiller Wolfgang Kneidiger, más completas y grandes de todo el mundo: más de 60 mil botellas procedentes de todos los rincones del planeta componen su tesoro, repartido por seis sectores diferentes —algunos de ellos, protegidos por los restos de las propias murallas medievales de la ciudad—.

Descubrimos este universo paralelo que discurre por las entrañas del hotel de la mano de uno de sus respetados sumilleres, mientras escuchamos atentamente sus historias y disfrutamos de una espectacular cata guiada. Seis salas, seis conversaciones y seis vinos que se quedarán para siempre en nuestra memoria.

Tiempo para cuidarse

La guinda del pastel del exclusivo hotel vienés se halla en su zona de spa. Un pequeño pero exquisito oasis de bienestar que posee todo lo necesario para que los clientes que así lo deseemos, podamos dejarnos mimar disfrutando de la relajación y el cuidado personal.

No está en primera línea de playa, pero estas tumbonas permiten recibir los rayos del sol que penetran por la cristalera. Palais Coburg

Ocupando un espacio en la tercera planta del edificio, nos debatiremos entre si entregarnos al baño de vapor o a la sauna, aunque son su piscina cubierta de 36m² y el invernadero con acceso a la terraza solárium los que suelen llevarse todas las atenciones.

La última reforma ha puesto el ojo también en las salas de masaje, renovadas completamente y en las que se puede optar a una amplia carta de tratamientos de belleza y relajación para culminar la estancia por todo lo alto: como reyes.