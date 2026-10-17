Londres tiene una forma particular de mezclar lo cotidiano con lo extraordinario. Sus avenidas han sido escenario de celebraciones históricas y sus palacios y edificios forman parte de la memoria de la ciudad.

Sin embargo, todavía guarda rincones capaces de sorprender incluso a quienes creen conocerla bien. El Arco del Almirantazgo es uno de ellos.

Situado al final de The Mall y frente al Palacio de Buckingham, esta monumental construcción lleva más de un siglo siendo una de las entradas más reconocibles al Londres más majestuoso.

En la parte superior del Arco del Almirantazgo, la bandera británica ondea bajo el atardecer de Londres. Hilton

Además de su ubicación privilegiada, el edificio guarda una historia que va mucho más allá de sus vistas.

Fue encargado por el rey Eduardo VII en memoria de la reina Victoria y diseñado por el arquitecto responsable de la fachada de Buckingham, un vínculo que ayuda a comprender su imponente belleza.

Un icono renacido

Ahora, esta obra de piedra caliza se prepara para convertirse en el escenario de uno de los nuevos hoteles de lujo de la ciudad: el Waldorf Astoria London – Admiralty Arch.

La restauración, impulsada por Reuben Brothers y Hilton, busca devolverle su esplendor y garantizar la excelencia que el propio entorno requiere.

El clásico suelo de mármol en blanco y negro refleja la elegancia tradicional británica. Hilton

El nuevo Waldorf Astoria contará con 114 estancias. Las habitaciones están diseñadas para respetar la estructura histórica del edificio y combinarla con una interpretación más contemporánea del bienestar.

En su interior, el verdadero lujo se mide en amplitud y privacidad: más de la mitad del espacio está reservado para espectaculares residencias y suites, concebidas como refugios privados para evadirse del pulso de la ciudad.

La luz natural entra suavemente a través de los amplios ventanales de una de sus residencias. Hilton

En cada rincón del hotel se respira el pasado del edificio: nombres como Nelson Suite, St James's Residence o Victory Residence rinden homenaje a su memoria naval.

Si su inigualable ubicación sitúa al hotel en el centro del Londres más icónico, su propuesta gastronómica promete convertirlo en un imprescindible para los amantes del buen vivir.

Gastronomía de alta cocina

Dos reconocidos chefs concentran todas las miradas: Clare Smyth MBE y Daniel Boulud, una alianza que suma nada menos que ocho estrellas Michelin.

En la residencia histórica del Primer Lord del Almirantazgo, Clare Smyth dará vida a Coreus, un espacio donde los tesoros marinos de las costas británicas y los productos de la tierra se transforman en una propuesta sublime.

Esta experiencia culmina en el sugerente Whiskey & Seaweed Bar, un rincón íntimo inspirado en su emblemático plato de patata y huevas.

Coronando el edificio, la azotea acogerá el regreso de Daniel Boulud a la escena londinense con Café Boulud, un deslumbrante concepto all-day dining ideado para deleitar los sentidos a cualquier hora.

Una luz dorada de puesta de sol resalta la textura de la piedra del edificio. Hilton

Su oferta incluirá desayunos y tentadoras creaciones de repostería, el ceremonial del té de la tarde y sofisticadas cenas.

Todo aderezado con fascinantes panorámicas de St James's Park y el Palacio de Buckingham.

El lujo más íntimo

Lejos del bullicio de los espacios comunes, el spa se concibe como un refugio donde el tiempo parece detenerse.

Este espacio invita a desconectar gracias a una envolvente propuesta de bienestar que abarca acogedoras salas de tratamiento individuales y para parejas, sauna, baño de vapor, piscina de hidroterapia, fuente de hielo, gimnasio y una exclusiva zona de relajación privada.

Un santuario de luz y calma pensado para guiar los sentidos hacia la desconexión absoluta. Hilton

El cuidado facial y corporal lleva la firma inconfundible de OSKIA, la prestigiosa marca británica de cosmética que se alía en exclusiva con el spa.

Un concepto que reinterpreta la belleza y la salud desde una perspectiva de lujo íntimo, profundamente vinculado a la maestría artesanal y al mimo por el detalle.

La piscina de agua cristalina combina con los revestimientos en color crema creando una atmósfera de calma absoluta. Hilton

Toda una declaración de hospitalidad británica contemporánea que entrelaza la herencia histórica del edificio con la elegancia del Londres actual.

Durante más de un siglo, el Arco del Almirantazgo fue un emblemático umbral de paso; hoy renace como un destino en el corazón de Londres.

La avenida Londinense vestida de gala saluda al Palacio de Buckingham. Chunyip Wong

Sus históricas fachadas abren paso a un auténtico refugio que tiene prevista su apertura en otoño de 2026. Aunque todavía no se ha anunciado una fecha exacta, las reservas ya están abiertas en su página web.

Lo que sí está claro es que uno de los edificios más reconocibles de Londres está a punto de dejar de ser únicamente parte del paisaje para convertirse, por primera vez, en un lugar donde quedarse.