La atracción por algunos hoteles no nace sólo del destino sino de qué se puede hacer en sus instalaciones, cómo se descansa en sus camas, cómo se come en sus restaurantes o las vistas que ofrece.

De hecho, cada vez son más los hoteles que buscan especializar su oferta para que el cliente que aterrice en su lobby por primera vez, encuentre lo más parecido a su paraíso particular y quiera quedarse para siempre o, al menos, repetir.

En este caso, si lo que nos gusta es la raqueta y el tenis, Destinos te hace una lista de las mejores habitaciones donde descansar después de hacerse unos cuantos juegos. Esos hoteles en los que, lo primero que tienes que echar en la maleta, es la raqueta y tu ropa deportiva.

Las pistas de tenis de La Residencia. E. E.

La Residencia

Este es el mejor lugar para practicar nuestro drive con unas vistas al mar increíbles. Rodeada de majestuosos olivares mallorquines y con la imponente Serra de Tramuntana como telón de fondo, La Residencia, A Belmond Hotel, es mucho más que un refugio exclusivo para los amantes del arte y la desconexión: también se ha consolidado como uno de los rincones más especiales y espectaculares de Mallorca para disfrutar del tenis de primer nivel.

Su extraordinaria propuesta deportiva cuenta con dos pistas GreenSet perfectamente integradas en el entorno, sesiones personalizadas con profesionales del sector para perfeccionar el saque o el revés, y completas clases grupales diseñadas para conseguir la derecha perfecta.

Además, organizan un fin de semana dedicado en su totalidad al tenis junto a LUX Tennis. Estas jornadas anuales combinan intensas clases con reconocidas estrellas internacionales, peloteos idílicos al atardecer y copas de champán a pie de pista.

Leyendas de la talla de Tommy Haas y Ana Ivanovic han sido tenistas invitados de honor, compartiendo canchas con figuras emblemáticas como David Ferrer, Nicolás Almagro o Vera Zvonareva.

Imagen aérea de las pistas de tenis en Oku Andalusía. E. E.

OKU Andalusia

Este sofisticado hotel de la colección Belmond está ubicado en lo alto de una colina, con vistas panorámicas al mar Mediterráneo, a las piscinas del resort y a los prestigiosos campos de golf de Sotogrande.

Con tres pistas de tenis pensadas para todos los perfiles —desde quienes buscan afinar su técnica con entrenadores especializados hasta quienes simplemente quieren disfrutar de un partido relajado en vacaciones—, el resort cuenta con todo el equipamiento premium y un excelente equipo de profesores.

Ofrecen bonos flexibles para reservar clases particulares o colectivas de hasta cuatro personas. El complejo deportivo completa su oferta de raqueta con dos modernas pistas de pádel.

Jugando al tenis con las montañas alpinas al fondo. E. E.

Bio- and Wellnessresort Stanglwirt

Si lo que buscamos es un destino de esos donde no pasar calor, el Tirol, en Austria, emerge como uno de los que más potencialidades tiene, sobre todo con su hotel Bio- und Wellnessresort Stanglwirt.

Además, es el lugar perfecto para mejorar nuestro revés entre las imponentes cumbres alpinas y en un icónico establecimiento ecológico que ha sabido hacer del tenis uno de sus más grandes atractivos internacionales.

La ambiciosa propuesta de este distinguido miembro de Beyond Green está diseñada para satisfacer al jugador más exigente. El complejo cuenta con seis pistas cubiertas de moqueta de última generación, ocho pistas exteriores de tierra batida tradicional, una pista de pádel y una exclusiva tienda especializada con las últimas novedades de la marca Wilson, que incluye servicio profesional de máquina de encordado.

Además, los huéspedes disponen de dos restaurantes temáticos situados estratégicamente junto a las canchas para no perderse ni un solo set.

La alianza con la prestigiosa Peter Burwash International Tennis School (PBI), responsable directa de los minuciosos programas de formación y entrenamiento del resort, consolida de forma definitiva a Stanglwirt como un templo de obligada visita para los entusiastas de la raqueta.

Las instalaciones del Rafa Nada Tennis Center en el Don Carlos. E. E.

Don Carlos Marbella

El deporte de la raqueta siempre ha formado parte del ADN del Don Carlos Marbella. En esta nueva y emocionante etapa, el hotel miembro de Preferred Hotels & Resorts da un paso de gigante al incorporar el prestigioso Rafa Nadal Tennis Center.

Esta alianza ofrece una oportunidad inigualable para sacar el máximo rendimiento a cada golpe, aprendiendo directamente con la metodología de entrenamiento desarrollada por el tenista manacorí y su equipo técnico.

El centro ofrece programas intensivos de uno, tres o seis días que combinan preparación física con experiencias Signature, incluyendo sesiones de recuperación y masajes deportivos especializados en el Don Carlos Spa.

Como broche de oro a su compromiso deportivo, del 23 al 27 de septiembre el centro acogerá el reputado torneo World Tennis Masters Tour MT100, reuniendo a veteranos de todo el planeta.

Pista de tenis en el hotel La Mamounia. La Mamounia

La Mamounia

Cruzando el Mediterráneo, el viaje nos transporta a La Mamounia en Marrakech. Entre palmeras centenarias, naranjos en flor y rosales aromáticos se esconden sus míticas pistas de tenis, que invitan a disfrutar del juego en uno de los hoteles más legendarios del mundo.

Todo en la Gran Dama marroquí evoca la evasión: desde un baño relajante en su piscina icónica hasta un peloteo en sus majestuosos jardines al atardecer.

Con una nueva pista de pádel que se inaugurará en septiembre, el deporte aquí se vive a otro ritmo, coronando la jornada en su exclusivo spa con un tratamiento diseñado específicamente para reparar la piel tras la exposición al sol del desierto.