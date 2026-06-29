En un mundo donde el turismo busca constantemente redefinirse hacia modelos más conscientes, la hospitalidad ha demostrado ser mucho más que ofrecer una estancia confortable; puede ser un motor de cambio real.

En ese sentido, ahora ya no sólo hay habitaciones con vistas al mar o a la piscina o a la montaña, sino también a un mundo mejor, como la "habitación solidaria", un proyecto que se ha convertido en un referente de sostenibilidad social dentro del sector hotelero español.

Esta increíble acción nació el 12 de junio de 2020, en plena pandemia, en un hotel de Menorca de la cadena ARTIEM. El movimiento original era #OneRoomOneLife y trataba de poner en valor el trabajo en común y la colaboración de todos los sectores, incluido el hostelero, para sobrevivir a una situación de confinamiento estricto por la pandemia de COVID-19.

OneroomOnelife fue el lema con el que nació este proyecto. E. E.

La idea era que el 100% de cada reserva de esta habitación concreta se destinara íntegramente a una ONG, en este caso Cáritas, para mejorar la vida de personas en situación de pobreza y exclusión social. Una acción que se puso en marcha en los cinco hoteles que rige esta cadena entre Menorca, Asturias y Madrid.

Seis años después de su lanzamiento, este compromiso inquebrantable ha dado frutos extraordinarios, logrando recaudar más de 500.000 euros entre los cinco establecimientos y hasta tocando el corazón de algún que otro hotel más.

"Este proyecto no solo nos ha permitido ayudar a cientos de personas, sino también concienciar a nuestros clientes sobre la importancia de la solidaridad y generar nuevas alianzas con otras empresas para impulsar la prosperidad sostenible. Hemos conseguido que el proyecto no se quede en pura filantropía, sino que sirva para generar nuevas alianzas y oportunidades que amplifiquen esa ayuda e impacto positivo", explica Willy Díaz Aliaga, director general de ARTIEM.

Una de las habitaciones solidarias de ARTIEM. E. E.

Como decíamos, el impacto del proyecto de la "habitación solidaria" no se ha quedado en ARTIEM. En diciembre de 2021 esta cadena firmó un acuerdo estratégico con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid para que cualquier hotel en España pueda adherirse a la iniciativa, permitiendo que la industria turística sea más equitativa, inclusiva y unida en el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.

Esta transformación del negocio tradicional hacia el compromiso social ha despertado el elogio de instituciones del tercer sector y de hecho, el propio coordinador de Cáritas en Menorca, Guillem Ferrer, ha querido poner en valor iniciativas como esta: "Ojalá tuviéramos más ejemplos de empresas que, a través de su propio negocio, vieran la necesidad de generar este compromiso social".

Desde ARTIEM siempre se ha puesto el foco del éxito del proyecto en compartir unos valores que nos unen como sociedad. Quizás por eso, esta cadena siempre ha optado por políticas de sostenibilidad y solidaridad que la llevaron a ser la primera en Europa en obtener la certificación B Corp, un sello que distingue a las empresas que no buscan ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo, impulsando una economía más justa y regenerativa.

Bajo este marco conceptual, la iniciativa expande sus horizontes más allá de Cáritas mediante su alianza con Triodos Bank (otra entidad con certificación B Corp). La Fundación de este banco ético gestiona una plataforma de Matchfunding —un sistema que combina la financiación colectiva de los ciudadanos con el apoyo de empresas— para respaldar proyectos locales en áreas como el medio ambiente, la acción social y la agricultura.

Gracias a esta integración tecnológica, los clientes de Triodos Bank pueden reservar la 'habitación solidaria' directamente desde su plataforma y hasta elegir a qué proyecto específico desean destinar el importe de su estancia.

Así, la próxima vez que planeemos una escapada, podemos recordar que el descanso también puede ser el principio de una nueva oportunidad para alguien que lo necesite.