Todos conocen la capital austriaca por su pasado imperial. Iconos no le faltan, pero hay más. Una vez al mes, la Sala de la Cúpula del Kunsthistorisches Museum cambia por completo.

Desde fuera se vislumbran unas luces que anuncian que aquí ocurre algo diferente. Y es que bajo el techo imperial aparecen barras de cócteles, bolas de espejos y un DJ. Entre copa y copa, los asistentes pueden apuntarse a visitas guiadas por las colecciones. El plan se llama Kunstschatzi y cada edición tiene un tema diferente.

La escena encaja con el lema que Viena ha elegido para 2027: Vienna, Grand New. Porque, aunque seguirá siendo la ciudad de Sissi, los conciertos de música clásica, los cafés centenarios, el vals y la tarta Sacher, hay mucho más por descubrir fuera del circuito habitual.

Y buena parte de esas novedades tienen algo en común: darle una segunda vida a un patrimonio que parecía tener ya una función perfectamente definida.

El patrimonio se reinventa

La Votivkirche, neogótica y levantada tras el atentado fallido contra el emperador Francisco José, es un buen ejemplo. Sus bóvedas sirven ahora de escenario para Light of Creation, un espectáculo de luz y música, que tiene lugar prácticamente a diario y que durante media hora, recrea la creación del mundo.

Al salir, basta levantar la vista para descubrir Infinity of Light, la instalación de Billi Thanner que dibuja un gigantesco símbolo del infinito entre sus dos torres, a unos 80 metros de altura. Permanecerá allí hasta mayo de 2027.

Cada día, la iglesia Votiva acoge un show de luces espectacular Macarena Escrivá

Lo mismo ocurrió con las antiguas caballerizas imperiales. Convertidas en el MuseumsQuartier, celebran en 2026 su 25.º aniversario como uno de los mayores complejos culturales de Europa. Hay más de cincuenta instituciones, entre ellas el Leopold Museum, con su extraordinaria colección de Egon Schiele, el mumok y la Kunsthalle Wien.

Museos fuera de las guías

Ver El beso de Klimt en el Belvedere o recorrer Schönbrunn son planes casi obligatorios. Pero hay otros museos con historias menos conocidas. En el Wien Museum, una enorme ballena suspendida sobre el vestíbulo recibe a los visitantes. Se llama Poldi y, antes de acabar aquí, estuvo más de sesenta años sobre la entrada del jardín de un restaurante del Prater.

Las antiguas caballerizas imperiales ahora son museos Museums Quartier

El museo, renovado en 2023, ofrece una exposición permanente gratuita y magníficamente planteada, con las esculturas originales de la fuente Donnerbrunnen y Dame in Gelb, de Max Kurzweil, ese impresionante retrato de la dama vestida de amarillo recostada sobre un exquisito sofá, considerada por varias guías como uno de esos cuadros que hay que ver una vez en la vida. Conserva además 411 dibujos de Klimt, la mayor colección del mundo, aunque no todos están expuestos.

El Theatermuseum, instalado en el barroco Palais Lobkowitz, reabre el 2 de diciembre tras su renovación. Allí se va a exponer por primera vez Nuda Veritas (1899), una obra de Klimt anterior a su etapa dorada en la que una mujer desnuda sostiene un espejo frente al espectador. El palacio esconde también la sala Eroica, escenario de la primera interpretación privada de la Tercera Sinfonía de Beethoven.

Bolas de espejos y luces de discoteca: cuando un museo se transforma en afterwork Kunstschatzi

El Josephinum, museo de historia de la medicina, conserva gran parte de los 1.192 modelos anatómicos de cera encargados por José II en el siglo XVIII. Cuerpos abiertos en canal, órganos y escenas de partos forman una colección tan fascinante como inquietante.

Entre sus piezas históricas figuran también la lima con la que asesinaron a Sissi en Ginebra y unos fragmentos de cráneo atribuidos a Beethoven, cuya autenticidad no está completamente confirmada.

Las salas del Dorotheum exhiben obras que pueden contemplarse gratuitamente antes de salir a subasta Raimo Rumpler

¿Una casa de subastas convertida en museo? Así es como funciona el Dorotheum, fundado en 1707, donde cualquiera puede entrar gratuitamente a contemplar las obras de arte, antigüedades y joyas que pronto saldrán a subasta. En su departamento de joyería pasan más de 10.000 piezas al año, la exposición cambia cada dos semanas y, antes de pujar, los interesados pueden incluso probárselas.

Dos palacios

En el distrito 9, cerca de la Votivkirche, el Palais Chotek abrió sus puertas en mayo de 2026 después de seis años de rehabilitación. El edificio neorrenacentista, levantado entre 1871 y 1874 como residencia del conde Otto Chotek, toma su nombre de la familia de Sophie Chotek, esposa del archiduque Francisco Fernando, conocida por reunir en sus encuentros a invitados de distinta procedencia y posición social.

El café-bistró Sophie, abierto también a los vieneses, toma su nombre de una de las anfitrionas más conocidas de la aristocracia austriaca Est Hotel Palais Chotek

Esa faceta de anfitriona inspira el café-bistró Sophie, abierto también a quienes no se alojan en el hotel. La restauración ha recuperado buena parte de los elementos originales, especialmente en la planta noble, con sus techos elevados, estucos y suelos de madera, donde hoy se sirve el desayuno. Sus 164 habitaciones y suites, de líneas más contemporáneas, se organizan en torno a tres patios ajardinados.

La madera en espiga, los cabeceros de rejilla y los tonos cálidos actualizan los interiores de este palacio del siglo XIX Est Hotel Palais Chotek

El siguiente palacio, el Palais Coburg, acaba de reabrir convertido en una exclusiva casa de huéspedes privada con 36 suites. Levantado en la década de 1840 por el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo, tiene habitaciones distribuidas en dos alturas, con la cama en la planta superior, y suites dedicadas a personajes históricos, cuyos árboles genealógicos forman parte de la decoración.

Los históricos salones de Palais Coburg ahora son espacios gastronómicos Palais Coburg

Bajo el edificio se conservan restos de las antiguas murallas de Viena y seis bodegas que reúnen más de 60.000 botellas. A su reconocido restaurante gastronómico, Silvio Nickol, con dos estrellas Michelin, se suma ahora Prunkräume, una propuesta más informal en los salones históricos, abiertos también al público.

Al frente está el chef británico Lewis Emerson, que apuesta por clásicos vieneses como el schnitzel con tradiciones de su país, entre ellas el afternoon tea.

Más allá del schnitzel

Más allá del wiener schnitzel, el gulash o la tarta Sacher, la cocina vienesa apunta también a otra onda. En el distrito 20 está Rosebar Centrala. La polaca Ola Szwarc y su pareja, Nadim Amin, trasladaron a Viena su experiencia en las cocinas londinenses y crearon un pequeño bistró de luces cálidas y velas, con una cocina de influencias de Europa del Este.

Las velas y una cuidada selección de vinos marcan el ambiente de este bistró del distrito 20 Rosebar Centrala

Platos como los knödel rellenos de calabaza y ricotta con mantequilla tostada y salvia son un sí rotundo. También sobresalen la ensalada de apio en rama con dátiles, nueces y parmesano y el muslo de pato con rösti, castañas y salsa de setas al Marsala.

La fachada de espejos del Steirereck, diseñada por PPAG Architects, refleja la vegetación del Stadtpark Steirereck

En la alta cocina, Steirereck im Stadtpark mantiene sus tres estrellas Michelin. Y, para explorar una Viena más desenfadada, propuestas como MAST Weinbistro, distinguido con una Estrella Verde Michelin, u O boufés, hermano pequeño del restaurante de Konstantin Filippou, ponen el foco en los vinos naturales. Hay Viena para rato.