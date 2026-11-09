Nada más comenzar a andar y desandar las calles de la animada Ostende, hay algo que se revela ante nosotros: estamos en la región de Flandes, sí, con la mirada puesta en las dramáticas aguas del Mar del Norte y en la magia de sus interminables arenales.

Sin embargo, no hay ni rastro de los típicos canales de Brujas o de las fachadas medievales de Gante: lo que encontramos aquí es una ciudad menos monumental y más desenfadada cuya identidad se lee en su arquitectura de estilo art déco o en las huellas de su pasado marinero.

Se trata de una cara B de este mítico territorio que no tarda en ir narrándonos su propia historia tan pronto ponemos los pies en él.

Esto sucede al bajar del tren en su estación, lo que da la oportunidad de conocer el elegante edificio inaugurado en 1913 —aunque la línea ferroviaria llegaba hasta aquí ya desde el siglo XIX— cuyas torres simétricas, cubiertas de pizarra y gran vestíbulo central evocan a aquella época dorada en la que la ciudad se consolidó como destino balneario de las altas clases sociales. Un complejo que se diseñó para cubrir mediante barco de vapor la ruta con Dover, una conexión ya desaparecida.

El arte en Ostende ocupa espacios muy transitados y otros ocultos a la vista. Alexis Diaz

Aquella explosión como destino vacacional de la aristocracia se produjo bajo el impulso de los reyes Leopoldo I y, especialmente, Leopoldo II. El primero de ellos fue pionero en construirse un chalé sobre un promontorio de arena y con vistas al mar que ya puso los ojos de grandes fortunas en la ciudad.

Poco a poco fueron apareciendo hoteles, restaurantes y pabellones de baños, hasta que en 1865 Ostende derribó sus antiguas murallas y bastiones —pues hasta entonces había sido una ciudad fortificada— y aprovechó la liberalización de todo ese espacio para desarrollar una expansión urbana más ambiciosa.

Relajarnos con un paseo tranquilo por la ciudad nos muestra rincones como el Kursaal —aunque el edificio actual no es el original de la Belle Époque, sino que fue sustituido tras la II Guerra Mundial— o el hipódromo Wellington —donde se desarrollaban, y continúan desarrollándose, carreras de caballos—.

El Palacio Thermae ha sIdo, y sigue siendo, uno de los puntos de mayor tránsito de Ostende. Pexels

Además, están las Galerías Reales, inauguradas en 1905 y concebidas como un elegante recorrido cubierto que protegía al monarca y a sus distinguidos invitados, a lo largo 400 metros junto al mar y flanqueados por columnas neoclásicas, del sol y la lluvia.

Unido a él, ya en 1933, se levantó el Palacio Thermae, que albergaba un ambicioso complejo de baños, piscina y hotel de lujo cuyo exterior dialogaba con las galerías.

En pleno proceso actual de renovación —se espera que quede finalizado en 2027—, su suntuosa decoración interior en estilo art déco está presente también en su restaurante, la Brasserie Albert, donde sirven algunos platos icónicos de la ciudad, como sus famosas croquetas de camarones.

Edificios aparentemente 'sosos', han sido renovados con estas pinturas contemporáneas y coloridas. Jules Césure

El arte en todas sus versiones

Dejamos atrás parte del resplandeciente pasado de la ciudad para entender qué se cuece en la Ostende más contemporánea. Una ciudad en cuyas calles, en las últimas décadas, ha ido tomando protagonismo otro tipo de arte, el urbano, que poco a poco ha dejado un nutrido legado que disfrutamos a lo largo de su núcleo.

Gran parte de la responsabilidad es de The Crystal Ship, un festival internacional de street art que, desde 2016 —este 2026 ha cumplido 10 años— ha ido transformando la urbe en una gran galería al aire libre absolutamente deslumbrante.

Para este "museo" no hace falta entrada, basta con dar un paseo por la ciudad. Jules Cesure

Hoy día, más de 90 murales e instalaciones artísticas decoran sus calles y rincones más insospechados. Obras que pueden descubrirse siguiendo tres itinerarios diferentes con temáticas distintas ya marcadas. Hay obras de dimensiones colosales, como la de soyzone, o diminutas como las de Jaune.

Entre el resto de creadores se hallan nombres de la talla de ROA, Phlegm, Guido van Helten o Alexis Díaz, que han plasmado enormes animales en blanco y negro, retratos hiperrealistas, composiciones de aire fantástico y hasta obras que dialogan con la historia y la identidad marinera de la ciudad.

El recuerdo que dejó James Ensor se puede disfrutar en su mono temático museo. Westtoer

Sin embargo, si existe un artista ligado a Ostende, ese es James Ensor, considerado uno de los grandes renovadores de la pintura belga de finales del siglo XIX y un precursor del expresionismo. Nació aquí en 1860 y, salvo sus años de formación en Bruselas, pasó prácticamente toda su vida frente al mar del Norte.

Comenzó retratando paisajes, interiores y escenas cotidianas, pero pronto su obra se pobló de máscaras, esqueletos y personajes grotescos que utilizaba para satirizar las convenciones y la hipocresía de la sociedad de su tiempo.

¿La inspiración? Le venía de muy cerquita, pues sus padres regentaban una tienda de recuerdos en los propios bajos de la casa en la que se vendían máscaras de carnaval, objetos curiosos y toda clase de artículos que alimentaron su universo creativo. Hoy, esa casa, en la que el artista vivió durante 30 años, es un museo dedicado a su historia y a su persona que no nos podemos perder.

Por sus paredes también se pude rememorar las rutinas de James Ensor. Westtoer

Los sabores de Ostende

La gastronomía merece un apartado especial en este reportaje sobre uno de los destinos más desconocidos y a la vez más diversos de Flandes. Y es que, esta ciudad ligada al mar desde tiempos inmemoriales continúa obteniendo de él su más preciada materia prima.

Lo comprobamos acercándonos hasta el Vistrap, como se conoce al mercado de pescado al aire libre donde el género se despliega ante los ojos de los visitantes: desde el siglo XIX lleva, ni más ni menos, surtiendo las neveras de los hogares y restaurantes de Ostende. Entre especies conocidas y otras menos familiares, un claro protagonista: el camarón del norte.

El principal protagonista de su gastronomía es el camarón. Mikkel Bækgaard

Y resulta que este delicioso manjar cuenta también con una historia tras él: son las playas de la vecina Oostduinkerke las únicas donde se continúa manteniendo una tradición centenaria, la de los pescadores del camarón a caballo.

Una práctica que es identitaria de esta zona y que se originó allá por el siglo XV —aunque en aquella época se utilizaban bueyes, los caballos llegaron más tarde—, desarrollándose en toda la costa neerlandesa y belga, incluso parte de Inglaterra.

En este caso, son los caballos los que se adentran en el mar del Norte para arrastrar las redes y capturar esos camarones que luego se utilizan en multitud de recetas.

La pesca a caballo, un arte que es único en el mundo. Cristina Fernández

Este arte, por cierto, está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2013 y queda demostrado por algunos de los pescadores que luchan por mantener viva la tradición un par de veces a la semana entre los meses de octubre a diciembre.

Para catar, no solo los camarones, sino también el resto de productos del mar que se capturan en la zona —ahí están los mejillones o las ostras, por ejemplo—, hay lugares que no fallan como Mac Moules, la brasería del Hotel Rubens o en el restaurante del Hotel du Parc.

Sin embargo, si existe una experiencia gastronómica realmente única en la zona, es la que ofrece el talentoso chef del norte Willem Hiele, cuyo restaurante, del mismo nombre, se ubica en un imponente edificio brutalista de 1971 a pocos kilómetros de Ostende, en Oudenburg.

El chef Willem Hiele integra en su cocina con el mar de fondo y sobre la mesa. Mikkel Bækgaard

Hiele, que creció en Ostende y Koksijde en una familia de pescadores, lleva esa herencia directamente a sus fogones: el mar del Norte, los productos de los agricultores locales, los ritmos de las estaciones y el fuego son los pilares de su cocina, muy intuitiva y personal.

Degustar la propuesta flamenca más creativa en la mesa que posee este estrella Michelin frente a los fogones, es una de esas experiencias que se recuerdan para siempre. La perfecta fusión entre arquitectura, territorio y gastronomía.