Contemplar desde cierta distancia la belleza que representa cómo uno de los meandros del Aare se retuerce en un abrazo a la ciudad de Berna, es una de las imágenes clave de la capital federal y centro político de Suiza: al llegar a la que se considera la puerta de entrada a la región alpina del país, el río dibuja esta suerte de península natural alrededor del casco histórico como si quisiera protegerlo del resto del universo.

Es normal que la estampa protagonice gran parte de las postales de las tiendas de suvenires que se despliegan por las callejuelas medievales de ese centro urbano que, desde 1983, está considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La panorámica nos sirve para tomar consciencia de las amables proporciones de la urbe y de su distribución, aunque será solo andando y desandando sus vías empedradas, perfectamente conservadas, como realmente entenderemos la esencia de la ciudad.

Una ciudad para no dejar de andar por cada una de sus calles. Switzerland Tourism / Silvano Zeiter

Sorprende que los berneses sean aficionados a disfrutar de la vida en la calle y se apresuren a llenar las terrazas de sus bares y restaurantes tan pronto tienen ocasión. Porque Berna es una ciudad vibrante, efervescente, universitaria y repleta de cultura y de rincones para explorar, empezando por sus galerías porticadas, sus fuentes renacentistas —más de 100 en toda la urbe— o, por supuesto, su Torre del Reloj o Zytglogge.

Se puede acceder a su interior en una visita guiada durante la que ser testigos de cómo, a cada hora en punto, se activa un complejo mecanismo por el que un conjunto de marionetas medievales baila al ritmo de las campanas para deleite visual de quienes admiran el espectáculo desde fuera. Un oso bailarín, un gallo y un bufón son protagonistas del espectáculo.

Los mercadillos se expanden más allá de los escaparates, la venta en la calle dinamiza Berna. Bern Welcome

Entre los negocios que se reparten por los bajos de los antiguos edificios de Kramgasse, la avenida principal, no faltan pequeños teatros independientes o coquetas boutiques de firmas suizas o cafeterías en las que recobrar energías

También, un museo de obligada visita: la que fue la antigua casa de Albert Einstein durante los años que habitó en la ciudad mientras trabajaba en la oficina de patentes de Berna, y en la que desarrolló algunas de la teorías sobre física más importantes de su carrera —como la Teoría de la Relatividad—, es todo un must.

Para culminar el paseo por el centro histórico por todo lo alto, y nunca mejor dicho, nos acercamos hasta Münstergasse, donde se alza, imponente, la Catedral de St. Vinzenz.

La parte alta del pórtico de la catedral, todo un espectáculo visual. Bern Welcome

El excelente talento de los maestros artesanos que trabajaron en ella queda reflejado en su pórtico, aunque será tras armarnos de valor y subir los 344 escalones hasta su torre —la más alta del país, por cierto—, cuando obtengamos las vistas a las montañas alpinas más increíbles.

Más allá del casco histórico

Sin embargo, hay más panorámicas que dejan sin aliento —literal y figurado— en Berna, y una de las que más nos fascina se halla en lo más alto de la colina donde se despliega el famoso Rosengarte, en cuyos parterres crecen más de 220 tipos de rosas.

Hay bancos repartidos por la zona verde en los que sentarse a contemplar las vistas imbatibles al meandro y a los tejados rojizos de la ciudad, pero también un espectacular restaurante en el que deleitarnos con un típico Schnitzel —delicioso escalope vienés—.

Los osos conviven 'a sus anchas' entre los parques de Berna. Bern Welcome

Y aquí un apunte: en el camino hasta el Rosonegarte, tal vez nos haya llamado la atención cierto revuelo en torno a BärenPark, y la razón es muy sencilla: en la frondosidad de este parque conviven varios osos que, de tanto en tanto y con un poco de suerte, se dejan ver para emoción de los turistas.

¿El porqué de esta singularidad? Viene de 1513, cuando unos soldados berneses regresaron de la batalla de Novara, en el norte de Italia, con un oso vivo como botín de guerra. El animal fue instalado en un recinto situado en la actual Bärenplatz (plaza del Oso), y así comenzó una tradición que se prolongaría durante siglos en la ciudad.

Tras pasar por diversos emplazamientos, en 2009 se inauguró este espacio, un recinto más amplio y naturalizado junto al Aare.

Las estructuras sirven de símil con el paisaje. Bern Welcome

Entendida la relación especial de Berna con los osos, y teniendo en cuenta que desde el Ronsengarten supone un apacible paseo de tan solo 20 minutos, no será mala idea acercarnos hasta el Zentrum Paul Klee, que ocupa uno de los edificios más singulares de toda la ciudad.

Proyectado por el arquitecto Renzo Piano, e inaugurado en 2005, el museo lo conforman tres estructuras onduladas de acero y cristal que parecen tratar de prolongar las curvas del propio paisaje. Sus entrañas atesoran una completa colección de obras de Paul Klee, sin duda uno de los artistas suizos más influyentes de todo el siglo XX.

Cuadros abstractos repletos de color, figuras geométricas y un imaginario repleto de símbolos conforman el universo creativo que exploramos con todos los sentidos.

El arte también tiene cabida en Berna, museos, galerías y un sinfín de cuadros. Bern Welcome

¿Hace un bañito?

Para terminar el periplo bernés, ponemos rumbo hacia una última parada: la que nos lleva hasta Marzili, el barrio desplegado a orillas del Aare, justo a los pies del Palacio Federal. Una zona donde las torres medievales y las fachadas de arenisca del casco histórico dan paso a un vecindario mucho más relajado y de ambiente residencial repleto de terrazas y zonas verdes.

La parte más ambientada del vecindario es Marzilibad, uno de los baños al aire libre más populares, no solo de Berna, sino de toda Suiza, que cuenta con trampolines, piscinas y solariums para tumbarse. Un rincón que toma importancia y protagonismo, sobre todo, cuando llega el verano y los berneses se lanzan a las aguas del Aare para refrescarse.

Algunos, incluso, se atreven a adelantarse por la ribera para tirarse al río y dejarse llevar por su corriente... hasta alcanzar de nuevo Marzili.

Bañarse en Berna con vistas de la ciudad es posible. Bern Welcome

Una estampa que explica mejor que cualquier descripción la estrecha relación de la ciudad con su río. Para regresar al centro, eso sí, mucho mejor optar por el Marzilibahn, un funicular rojo que, desde 1885, conecta la zona del río con la terraza del Parlamento, aliviándonos el esfuerzo de subir las cuestas.

Una alternativa bien tentadora, eso sí, será cruzar el Dalmazibrücke hasta la orilla opuesta del Aare y relajarnos en la terraza del Schwellenmätteli, un restaurante a pie de río con espectaculares vistas.