En Doha, el horizonte tiene algo de galería al aire libre. Entre el azul del golfo y la luz del desierto, las siluetas de piedra, cristal y acero dibujan una ciudad donde la arquitectura también cuenta historias.

En las últimas décadas, Qatar ha convertido las vanguardias urbanísticas en una de sus señas de identidad. Grandes nombres internacionales han encontrado aquí un escenario para dialogar con la cultura y el entorno local.

El resultado es una colección de construcciones singulares que invitan a recorrer este territorio con otra mirada: la de quienes descubren un destino a través de sus formas.

La geometría del arte islámico

Sobre una isla artificial frente a la Corniche, el Museo de Arte Islámico parece emerger del agua. Su autor, I. M. Pei, encontró inspiración en las edificaciones tradicionales de la región.

La piedra caliza de sus volúmenes geométricos cambia de aspecto con la luz. En el interior, una colección de arte que abarca cerca de 1.400 años completa la visita.

Una hilera de palmeras guía la mirada hacia el Museo de Arte Islámico, cuya arquitectura se duplica sobre un estanque. Visit Qatar

Al caer la tarde, el parque que rodea el museo ofrece una de las estampas más reconocibles de Doha. El skyline se refleja sobre la bahía y la ciudad adquiere otra perspectiva.

La naturaleza también deja su huella en el Museo Nacional de Qatar. Jean Nouvel imaginó una estructura de discos entrelazados que reproduce las formas cristalinas de la rosa del desierto.

Los discos de la estructura del Museo Nacional de Qatar capturan los tonos suaves del atardecer. Visit Qatar

Inaugurado en 2019, el complejo envuelve el antiguo palacio del jeque Abdullah bin Jassim Al Thani. Fue residencia familiar y sede del gobierno durante 25 años.

Sus galerías recorren la historia del emirato, desde sus orígenes hasta su transformación contemporánea. Una visita en la que innovación y memoria avanzan de la mano.

Los rascacielos de West Bay se alzan frente a las aguas turquesas del golfo perfilando el moderno horizonte de Doha. Viktor Hladchenko

La firma de Nouvel también está presente en West Bay. Allí, la Doha Tower reinterpreta las antiguas torres de barro y las celosías geométricas del patrimonio local.

Su fachada metálica recupera el dibujo de la mashrabiya, una celosía tradicional que filtra la luz y permite jugar con la intimidad de los espacios.

La celosía de la torre tamiza la luz del sol proyectando sombras geométricas hacia el interior. Yurich84

En Education City, la Biblioteca Nacional de Qatar lleva la firma de Rem Koolhaas. Desde el exterior, su estructura recuerda a dos hojas de papel cuyos extremos se pliegan.

Dentro, la amplitud y la luz natural definen un espacio de unos 45.000 metros cuadrados. Las estanterías parecen surgir del suelo y acompañan un recorrido entre libros e ingenio espacial.

Filas de estanterías escalonadas crean un anfiteatro de lectura bañado por luz natural. Visit Qatar

Más de un millón de volúmenes conviven con manuscritos, mapas y fotografías. En la Biblioteca del Patrimonio, situada en un nivel inferior, se conserva parte de la memoria histórica del país.

En el mismo complejo, la Mezquita de Education City reinterpreta la tradición islámica. Sus dos minaretes lucen caligrafía árabe y cinco pilares evocan los fundamentos del islam.

Obras que navegan

En Al Wakrah, al sur de Doha, Zaha Hadid dejó una de sus obras más reconocibles: el estadio Al Janoub. Sus curvas evocan las velas de los dhows, embarcaciones tradicionales del golfo.

La referencia mira hacia el pasado marítimo de la región y recuerda la importancia de la pesca de perlas. Su cubierta retráctil y los sistemas de refrigeración adaptan el recinto al clima qatarí.

Las formas curvas del estadio Al Janoub, inspiradas en las velas de los barcos tradicionales, reposan entre jardines y senderos peatonales. Visit Qatar

La identidad local inspira también otros proyectos. El estadio Al Thumama toma como referencia la gahfiya, el gorro tradicional árabe.

Por su parte, el estadio Al Bayt evoca las tiendas de las poblaciones beduinas. El Qatar National Convention Centre, diseñado por Arata Isozaki, reproduce las ramas del árbol sidra.

Bajo un cielo despejado, el sol ilumina el entramado geométrico del estadio Al Thumama, cuyo diseño rinde homenaje al tejido tradicional de la gahfiya. Visit Qatar

En este paisaje, cada hito visual propone una forma distinta de acercarse a la península. Un destino donde las expresiones de vanguardia no borran las raíces, sino que las convierten en parte del horizonte.