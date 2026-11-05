En Seongsu todavía quedan talleres. Persianas metálicas, naves de ladrillo, nada de moda. Pero también tiendas de lujo ante las que se forman colas para hacerse una fotografía. Una de las más populares es Dior Seongsu, cuya espectacular fachada metálica se ha convertido en uno de los escenarios más fotografiados del barrio. Algunas de las chicas que posan ante ella ni siquiera entrarán en la tienda.

Esa mezcla le ha valido a Seongsu-dong el apodo de 'Brooklyn de Seúl': como en el original, primero llegaron los artistas y artesanos a las naves industriales y, después, las marcas. Hoy, las grandes firmas internacionales se disputan sus calles, las cafeterías ocupan antiguas fábricas y las tiendas parecen competir por tener la instalación más sorprendente.

Seongsu-dong se ha convertido en uno de los barrios más populares de la capital surcoreana, especialmente entre todos aquellos que buscan descubrir las últimas tendencias, porque sin duda, este es el sitio para hacerlo.

Las antiguas fábricas y los edificios de ladrillo conviven hoy con boutiques, cafeterías y estudios de diseño Visit Seoul

Seongsu fue fábrica de zapatos

En los años sesenta y setenta, sus calles se llenaron de fábricas, imprentas, talleres metalúrgicos y pequeños negocios ligados al calzado. Grandes fabricantes como Kumkang Shoes atrajeron a artesanos del zapato hecho a mano, y durante décadas fue uno de los principales centros de producción de calzado de Seúl. Aún quedan talleres de aquel oficio, aunque muchos han desaparecido por el declive de la actividad y la subida de los alquileres.

Daelim Changgo, un antiguo molino de arroz de los años setenta convertido en cafetería y galería de arte, es un claro ejemplo de lo que vino después. En su interior, conserva los techos altos, el ladrillo original y las columnas de acero. Mantener fachadas y estructuras acabó siendo seña de identidad del barrio. No es el único. El famoso Café Onion, en el pasado fue una fábrica de metales y hoy es otra de las cafeterías que unen lo viejo con lo nuevo. Paredes casi derruidas con repostería de diseño.

Un antiguo molino de arroz de los años setenta alberga Daelim Changgo, hoy cafetería y espacio de exposiciones D.R

Basta con recorrer Yeonmujang-gil, una de sus principales calles comerciales, para encontrar antiguos edificios industriales reconvertidos en tiendas, cafés y espacios creativos.

Un reclamo para las marcas

Supreme abrió aquí en septiembre de 2026 su segunda tienda en Corea del Sur, sumándose a firmas como Kith y Human Made, que ya habían elegido el barrio para instalarse. Pero ninguna llama tanto la atención como Dior Seongsu, abierta en 2022.

La espectacular fachada de Dior Seongsu reproduce la histórica sede parisina de la firma en Avenue Montaigne Dior

Su espectacular fachada metálica reproduce la de la histórica sede parisina de la casa, en el número 30 de la Avenue Montaigne, y detrás hay una boutique, jardines inspirados en la naturaleza francesa y coreana y un Café Dior. De noche, iluminada, resulta aún más fotogénica.

Haus Nowhere

Sin duda, otro de los grandes reclamos para el que visita al barrio es Haus Nowhere Seoul. Inaugurado en septiembre de 2025, lleva esta tendencia al extremo. Lo diseñó el estudio The_System Lab para la sede del grupo IICOMBINED, dando lugar a un impresionante edificio de 14 plantas de inspiración brutalista. Dentro se mezclan moda, diseño, perfumería y arte contemporáneo entre instalaciones que parecen sacadas de una película.

Entre esculturas futuristas y figuras humanas gigantes, Gentle Monster convierte la compra de unas gafas en toda una experiencia Haus Nowhere

Gentle Monster, la firma de gafas, tiene su propio espacio entre esculturas futuristas. Tamburins presenta sus perfumes junto a un gigantesco perro dormido con una especie de armadura metálica. También está Nuflaat, una firma de menaje que convierte objetos cotidianos en pequeñas extravagancias. Desde cortadores de tartas con forma de zapato de tacón o abridores de botellas que parecen barras de labios.

En la quinta planta, Nudake Teahouse sirve tés y repostería con estética casi escultórica. Los espacios comerciales se pueden recorrer sin comprar nada, pero conviene reservar tiempo.

Tiendas de cosmética

El fenómeno del K-beauty ha encontrado en Seongsu uno de sus grandes escaparates. Las marcas compiten por abrir espacios donde la decoración y las experiencias tienen tanto protagonismo como los propios productos.

Esculturas monumentales y mariposas gigantes forman parte del universo rosa de la tienda de Medicube Medicube

Algunas llaman la atención desde la calle, como TIRTIR, cuya fachada roja está inspirada en sus populares bases de maquillaje cushion. O Laka, con una inmensa selección de tonos de labios e incluso su mixology bar, un espacio donde crear tintes personalizados.

Torriden, por su parte, ocupa varias plantas y ofrece experiencias como un análisis de piel mediante inteligencia artificial. Pero una de las más sorprendentes es Medicube, que ha convertido sus dos plantas en un universo de fantasía rosa, con grandes esculturas, una figura femenina con alas e instalaciones de mariposas. Entre juegos, demostraciones y accesorios personalizables, la visita se parece poco a la de una tienda de cosmética convencional.

Panes virales

Todo aquí es un estímulo constante, también en la materia gastro. Una de las direcciones más virales, y con razón, es Jayeondo Salt Bread, que solo vende sogeumppang: un panecillo con forma de croissant, esponjoso, con mantequilla y sal. Se vende en paquetes de cuatro y hay dos colas, una para pagar y otra para recogerlos. Es una cola que merece la pena.

Los famosos salt breads de Jayeondo se elaboran en seis tandas diarias y se venden en paquetes de cuatro Macarena Escrivá

Para sentarse a la mesa, Neungdong Minari triunfa con su minari gomtang, una sopa de ternera con abundante perejil de agua. En Ggupdang mandan las barbacoas de cerdo, aunque también merece atención su curioso jjapagetti con trufa. MoonMoonMoon es una buena dirección para probar un bibimbap, mientras que Nanpo apuesta por la cocina coreana con un punto retro, con platos como los rollitos de arroz con kimchi fermentado o las tortitas de patata y gambas.

El minari, una hierba aromática muy utilizada en Corea, es el protagonista de buena parte de las recetas del restaurante Neungdong Minari

Para bajar el ritmo queda Seoul Forest, uno de los grandes parques urbanos de la capital, que en otoño se tiñe de tonos rojizos y dorados. Cerca, D Museum programa exposiciones temporales de fotografía, moda y diseño.

Pese a su fama, curiosamente Seongsu tiene una oferta hotelera muy reducida, tan reducida que solo tiene un hotel como tal, el POCO, al que se suman algunos hostales. Aun así, el barrio está siempre hasta los topes.