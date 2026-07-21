El Salvador quiere abrir puertas y ventanas para que los turistas lo tengan en cuenta como destino a la hora de planificar sus vacaciones.

De hecho, este pequeño país de Centroamérica ha llegado a acuerdos con las principales aerolíneas que viajan a esta parte del continente para crear líneas estables y directas que consigan su principal objetivo: cinco millones de turistas a partir de este 2026.

Su oferta como destino emergente pasa por una propuesta para descubrir grandes playas, una exuberante naturaleza, rutas a volcanes, cultura y contracultura y experiencias urbanas. Pero sobre todo, El Salvador quiere presentarse ante el mundo como uno de los lugares más seguros de la región para andar de vacaciones.

Iberojet y Avianca han anunciado vuelos directos entre España y El Salvador. iStock

Hasta ahora, era Iberia la que conectaba Madrid con la capital de El Salvador a través de su ruta de Guatemala. Pero en menos de dos meses, Avianca e Iberojet han abierto o van a abrir vuelos directos entre España y el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, siendo conscientes de las oportunidades que se dan en este pequeño país.

La idea no es sólo facilitar el transporte a quienes quieran ser partícipes de los negocios turísticos emergentes sino también convertir a El Salvador en un hub o punto intermedio para interconectarlo con otras ciudades y países cercanos.

De hecho, según explicaron desde la aerolínea Avianca durante la presentación de este nuevo vuelo, El Salvador tiene todos los ingredientes para convertirse en una especie de Dubai de Centroamérica, donde poder acoger conexiones tanto hacia el Pacífico como al Atlántico.

Uno de los atractivos de El Salvador es su inmensa naturaleza con volcanes como el de Izalco. iStock

Concretamente, desde El Salvador se puede conectar con varias ciudades de México, con otros países vecinos como Guatemala, Honduras o Costa Rica e incluso con destinos más concretos de la Costa Este y Oeste de Estados Unidos.

La nueva ruta de Avianca está ya disponible y operará hasta el 15 de septiembre de este año con cuatro frecuencias semanales y más de 2.300 asientos cada 7 días, en aviones con capacidad para 288 pasajeros con el plan inicial de ver qué tal va el verano y planificar después el 2027.

En el caso de Iberia, los vuelos pasan antes por Ciudad de Guatemala, por lo que no son directos, pero este triángulo aéreo mueve unos 200.000 pasajeros al año, con un vuelo diario con capacidad para 288 personas.

"Nuestra ruta con El Salvador, que realizamos en un vuelo triangular junto con Guatemala, siempre ha tenido un muy buen rendimiento, por lo que se ha mantenido con una capacidad estable a lo largo de los años, lo que nos permite atender la demanda y ofrecer una propuesta de valor diferencial para nuestros clientes del país", explica Marina Colunga, directora comercial de Iberia para América Latina.

El país cuenta con algunos pueblos coloniales preciosos para visitar. iStock

Directos y todo el año

Los que sí están dispuestos a lanzar vuelos directos España-El Salvador y mantenerlos todo el año son Iberojet que ya ha empezado a comercializar la nueva ruta para sus aviones que despegarán a partir del 13 de septiembre, con dos frecuencias semanales y salidas desde Madrid y Barcelona.

La idea es que los billetes oscilen sobre los 350 euros por trayecto para convertirse en la opción más competitiva del mercado en vuelos directos entre ambos países.

"El Salvador es un destino con el que España comparte historia, idioma y lazos humanos que se renuevan cada generación. Abrir esta ruta directa no es solo una decisión comercial: es un compromiso con los miles de viajeros que merecían una conexión a la altura de esa relación, y con los operadores que necesitan una vía de transporte de mercancías fiable y sin intermediarios innecesarios", reconoce Vicente Fenollar, presidente ejecutivo de Ávoris.

La aerolínea pretende integrar El Salvador en un corredor con vocación de permanencia, como una ruta que atiende tanto a la demanda vacacional como a los negocios y la logística de carga que se den entre las dos orillas del Atlántico. Porque, de hecho, se ha incorporado capacidad de carga en bodega de estos aviones para aprovechar los vuelos con un objetivo de intercambio comercial entre ambos países.

La embajadora de El Salvador en España, Anabella Machuca, insiste en que "esta nueva conexión representa mucho más que un vuelo entre Madrid y San Salvador" porque "abre nuevas oportunidades para el turismo".

Machuca destaca que "El Salvador vive un momento de gran transformación y creciente proyección internacional, y esta ruta permitirá que más viajeros descubran un país auténtico, dinámico, acogedor y lleno de oportunidades".