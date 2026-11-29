A pocos kilómetros de Sevilla, entre el área metropolitana y la comarca de Los Alcores, se esconde la Hacienda San José. Esta finca del siglo XVIII, ubicada en Alcalá de Guadaíra, afronta ahora una ambiciosa reconversión orientada al turismo rural de alta gama.

Durante más de tres décadas, este antiguo molino aceitero ha servido como refugio privado y escenario familiar del artista. Sin embargo, el plan urbanístico busca abrir sus puertas al viajero contemporáneo, combinando la privacidad del campo andaluz con los servicios de un gran hotel.

El proyecto de actuación extraordinaria, promovido por la sociedad Bertín Osborne Intermediaciones SL, contempla transformar el recinto en un complejo hotelero de 125 habitaciones. Según la documentación municipal aprobada, esta capacidad permitiría ofrecer hasta 45.625 noches disponibles a lo largo del año.

Una almazara del siglo XVIII

La propiedad se encuentra junto a la carretera Torreblanca-Mairena del Alcor y se extiende sobre más de 40 hectáreas de terreno. Rodeada de olivares centenarios y amplios jardines, la finca ofrece una sensación de aislamiento absoluto pese a su cercanía con la capital.

El conjunto arquitectónico supera los 2.100 m² construidos, repartidos en varios edificios que se adaptarán progresivamente al uso turístico. Los patios interiores conectan las distintas estancias, creando rincones resguardados del sol donde la vegetación trepadora suaviza las tradicionales fachadas blancas andaluzas.

En su interior, la vivienda principal conserva actualmente 10 dormitorios tipo suite con baño privado y una marcada estética rústica. Los suelos de barro cocido, las vigas de madera vista y las paredes en tono albero refuerzan la autenticidad de cada espacio.

Muchas de estas estancias, como su luminosa cocina con isla central y sus salones de estilo clásico, resultan familiares para el público. No en vano, la hacienda ha servido durante años como escenario televisivo para algunas de las entrevistas más populares del presentador.

Capilla, bodega y espacios

Más allá del futuro alojamiento, la Hacienda San José destaca por unas instalaciones pensadas para el descanso y el ocio al aire libre. El recinto ya dispone de una amplia piscina exterior, pista de pádel, gimnasio privado y un porche con comedor.

La finca también alberga una bodega propia, cuadras para caballos de pura raza y una pequeña capilla privada con bancos de madera. Además, cuenta con una luminosa sala de juegos presidida por una mesa de billar y salones de gran amplitud.

La finca de Bertín Osborne. Imagen de archivo

El proyecto inmobiliario aspira a consolidar este enclave como un referente para celebraciones y turismo de congresos en Andalucía. Para lograrlo, la planificación contempla la habilitación de salones específicos para eventos, una plaza de toros privada e incluso un helipuerto propio.

Un destino estratégico

Uno de los mayores atractivos de este futuro hotel de campo reside en su ubicación privilegiada dentro de la provincia sevillana. Situada a menos de media hora en coche del centro de Sevilla, permite alternar la calma rural con el dinamismo urbano.

Los futuros huéspedes podrán explorar fácilmente el patrimonio histórico de Alcalá de Guadaíra, famoso por su castillo medieval y sus molinos harineros junto al río. Asimismo, la cercanía con localidades monumentales como Carmona o Mairena del Alcor multiplica las opciones culturales.

Con esta transformación, la histórica hacienda pasa de ser un búnker familiar a proyectarse como un nuevo reclamo para el turismo de experiencias. Una propuesta que une historia, arquitectura tradicional andaluza y exclusividad a un paso de la capital hispalense.