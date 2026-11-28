Macarena Gómez y Aldo Comas dejaron Barcelona en marzo de 2020 y se instalaron con su hijo Dante en una finca del Alto Ampurdán, poco antes de que se declarara el estado de alarma. Hasta entonces usaban la finca como segunda residencia, según contaron a ¡HOLA!.

La pareja había comprado la propiedad unos años antes. En ella se conserva el antiguo molino harinero del pueblo, que Aldo Comas sitúa en el siglo XVII.

La actriz cordobesa, conocida por interpretar a Lola Trujillo en La que se avecina, compagina la vida en el campo con sus compromisos profesionales. Comas se dedica a la pintura y a la música.

Un cambio de vida

Durante el confinamiento, Gómez se ocupó de reformar la casa. Comas construyó el estanque, cuidó de los animales y se encargó de mantener a raya la maleza.

"Nos gustó porque vimos en él un proyecto salvaje al que ir dando forma con los años", explicó Aldo Comas al recordar por qué eligieron la finca.

La pareja conservó la casa principal e hizo algunas reformas en el interior. También convirtió el antiguo granero, que estaba en mal estado, en el estudio de pintura de Comas.

Un molino con historia

La casa mantiene los muros de piedra vista de la construcción original. En la fachada destacan las contraventanas de madera pintadas en verde oscuro y los detalles de forja.

En el interior, la pareja ha mezclado muebles art déco con piezas que encontró en anticuarios de la zona. En uno de los dormitorios, un mural pintado directamente sobre la pared hace de cabecero.

El pueblo medieval ideal para recorrer a pie y comer el mejor torrezno del mundo: una catedral gótica y un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural

En el jardín, la pareja ha utilizado palés de madera para crear una zona de descanso y ha recuperado una antigua rueda de carro, restaurada y pintada de verde.

Los cojines de terciopelo y los estampados botánicos ponen color a ese rincón, donde también hay una mesa con un mantel de cuadros verdes.

Una finca llena de animales

La finca también funciona como una pequeña granja. Allí viven alpacas, emúes, gallinas y caballos. Gómez también contó que tenían una llama y pavos reales.

Cuando la actriz está fuera por trabajo, Aldo y Dante abren los recintos por la mañana y dan de comer a los animales, según explicó Gómez a La Vanguardia.

La pareja también cultiva un huerto ecológico. En uno de los reportajes en los que mostraron la finca prepararon pasta fresca con tomates de su huerto y huevos de sus gallinas.

Arte al aire libre

Entre los muros de piedra y la vegetación del jardín hay una escultura de una vaca a tamaño real, decorada con motivos psicodélicos en tonos morados y turquesas.

En el antiguo granero, las vigas de hierro y las paredes de ladrillo visto marcan el estilo industrial del estudio de Comas. Los cuadros de gran formato comparten espacio con lámparas y alfombras de colores.

Una escapada al Alto Ampurdán

El molino forma parte de una finca privada del Alto Ampurdán, en el norte de la provincia de Girona.

En la misma comarca se puede visitar el Teatro-Museo Dalí de Figueres, recorrer el casco antiguo de Peralada o seguir la costa desde Cadaqués hasta el cabo de Creus.