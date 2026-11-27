Marc Márquez ha anunciado su retirada de MotoGP a los 33 años, según ha informado EL ESPAÑOL. El piloto de Ducati disputará este domingo en Cheste su última carrera, pocos días después de ganar su décimo Mundial.

Mucho antes de que se le conociera por el número 93, Márquez pasaba las tardes en bicicleta con su hermano Álex y sus amigos cerca del colegio. Lo hacía en Cervera, la ciudad donde creció y donde, ya campeón del mundo, se hizo una casa. Allí volvía para desconectar entre carreras.

Con más de 9.600 habitantes, la capital de la Segarra ocupa lo alto de una colina en el interior de Lleida. El carrer Major sigue la cresta y, a ambos lados, las calles se estrechan y bajan hacia las murallas medievales.

La casa de Márquez

La finca tiene unos 600 m², de los que 250 m² corresponden a la vivienda, según publicó ¡HOLA!.

Durante las obras, Marc Márquez siguió viviendo en el adosado de sus padres, donde guardaba sus cascos y monos de competición. Entrenaba en una nave en la que tenía el gimnasio, un taller y sus motos de campo.

El piloto tenía previsto trasladar el gimnasio a la nueva vivienda. Años después, recibió en su casa de Cervera a un equipo de televisión, poco antes de reaparecer en el Gran Premio de Aragón.

El propio Márquez decía que Cervera le daba "mucha tranquilidad" y la posibilidad de desconectar. También podía salir a correr o a montar en bici. Con Álex solía hacer un recorrido circular de unos 24 kilómetros que los hermanos compartieron con el Ayuntamiento para que cualquiera pudiera seguirlo. Marc dio a conocer también una alternativa más corta, de unos 10 kilómetros.

Qué ver en Cervera

El casco antiguo de Cervera fue declarado bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico. La protección abarca el recinto delimitado por las murallas.

El carrer Major sirve de guía para recorrerlo. Desde esta calle se puede pasar por el carreró de les Bruixes, un callejón que los balcones de las casas fueron cubriendo con el tiempo. El paseo lleva hasta la plaça Major, donde se encuentran el Ayuntamiento y la iglesia de Santa Maria.

En el extremo suroeste de la ciudad, sobre el valle del río Ondara, quedan los restos del castillo medieval alrededor del cual se fue formando Cervera. Cerca se conserva el tramo sur de la muralla, el más completo del antiguo recinto. En su origen, la fortificación rodeaba la villa a lo largo de casi tres kilómetros y contaba con una veintena de torres.

La iglesia gótica de Santa Maria conserva una portada románica junto a la sacristía. Desde fuera, lo que más destaca es el campanario, encajado entre la iglesia y el Ayuntamiento. Mide unos 50 metros y sus seis campanas todavía se tocan a mano. La oficina de turismo organiza visitas guiadas con reserva previa.

En la plaza de les Corts Catalanes, cuatro columnas de hormigón de distinta altura evocan las barras de la senyera. Son obra de Josep Maria Subirachs y recuerdan las Cortes celebradas en Cervera que dieron origen a la Diputación del General, antecedente de la Generalitat.

La antigua Universidad se reconoce por su fachada barroca de unos 115 metros. Felipe V ordenó construir el edificio en el siglo XVIII, cuando concentró en Cervera los estudios universitarios de Cataluña. Hoy, sus dependencias albergan, entre otros usos, la biblioteca y el archivo de la ciudad.

Para quien llegue siguiendo la pista de Márquez, la parada está en el número 115 del carrer Major. Allí, el Museu Comarcal de Cervera reúne motos y trofeos en la exposición I’m 93. El recorrido pasa por sus comienzos en 125 cc y su etapa en Moto2 hasta llegar a la Honda con la que ganó su primer Mundial en la categoría reina.