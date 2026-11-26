Àngels Barceló ha cambiado los madrugones de la radio por una vida más tranquila junto al Mediterráneo. Tras dejar la Cadena SER, la periodista se ha instalado en Cabrera de Mar, en la comarca barcelonesa del Maresme.

Allí comparte con su marido, el periodista y cineasta Josep Morell, una casa familiar con jardín. El municipio reúne playas, restos romanos y un castillo medieval desde el que se contempla buena parte de la costa.

Barceló se despidió en junio de Hoy por hoy después de siete años al frente del programa y 21 en la emisora. Meses después explicó que la SER no le ofreció continuar en las mismas condiciones y que hubo discrepancias sobre los cambios que debía realizar en el espacio.

A sus 63 años, la periodista atraviesa una etapa alejada de la actualidad diaria. Ella misma ha contado que ya se ha empadronado en Cataluña y que ha fijado su residencia en el Maresme, a pocos kilómetros de Barcelona.

Una casa junto al mar

Durante su etapa en Hoy por hoy, Barceló vivía entre Madrid y Cataluña. Su jornada comenzaba de madrugada, ya que debía levantarse alrededor de las cuatro para ponerse al frente del programa matinal.

Los fines de semana regresaba a Cabrera de Mar, un pueblo costero situado entre Vilassar de Mar y Mataró. Ahora esa vivienda ha dejado de ser una escapada para convertirse en su residencia habitual.

Uno de sus rincones más personales es el jardín. Cuenta con un olivo, el primer árbol que plantaron, y varias especies aromáticas, entre ellas menta, orégano y jazmín.

Morell ha descrito la casa como “bastante ecléctica” y ha hablado del “olor a Mediterráneo cuando llega la primavera debajo del olivo”. Junto al árbol colocaron una mesa destinada a las comidas y las sobremesas familiares.

La pareja también suele pasar parte del verano en Menorca, otro destino ligado al mar y a una vida alejada del ritmo de las grandes ciudades.

El vínculo con el Mediterráneo

La elección de Cabrera de Mar responde a la relación que Barceló mantiene con el Mediterráneo. La periodista ha reconocido que una de las cosas que más echó de menos durante sus años en Madrid fue poder contemplar un horizonte abierto.

Cuando trabajaba en la calle Casp de Barcelona, solía acercarse a la Barceloneta para comer. “Aunque fueran dos horas, tenías la sensación de estar de vacaciones”, recordó durante una entrevista en el programa Bàsics de Betevé.

Su casa en el Maresme le permite recuperar esa cercanía. Cabrera de Mar se encuentra a unos 28 kilómetros de Barcelona, pero conserva un ambiente residencial y un paisaje marcado por el contraste entre la montaña y la costa.

Una escapada a Cabrera de Mar

Cabrera de Mar ocupa un pequeño valle abierto al litoral entre las montañas de Burriac y Montcabrer. Su núcleo urbano está situado a unos 2,5 kilómetros del mar y conserva calles tranquilas, casas bajas y algunos edificios históricos.

El gran símbolo del municipio es el castillo de Burriac. Ya existen referencias a esta fortificación a comienzos del siglo XI y sus ruinas se levantan sobre una colina desde la que se domina la llanura del Maresme.

La subida al castillo es una de las rutas más conocidas de la zona. El camino atraviesa un entorno de bosque mediterráneo y termina con vistas sobre Cabrera de Mar, las localidades vecinas y el litoral barcelonés.

El patrimonio local se remonta mucho más atrás. En la montaña de Burriac se asentó uno de los principales poblados íberos de la antigua Laietania, mientras que en el valle se conservan restos de la ciudad romana de Ilturo.

Entre ellos sobresale el conjunto arqueológico de Ca l’Arnau, donde pueden visitarse los restos de unas termas públicas romanas. También se han documentado viviendas, hornos, talleres y espacios relacionados con la producción de vino.

Playas y senderos

El municipio cuenta con cerca de 1.200 metros de litoral. Sus dos playas principales son la del Molí y la dels Vinyals, esta última situada frente a la estación de Cabrera de Mar-Vilassar de Mar.

La playa del Molí es abierta y de arena gruesa. Discurre paralela a la carretera N-II y a las vías del tren, junto a la playa dels Vinyals, que concentra buena parte de los servicios durante la temporada de baño.

Cabrera de Mar también permite organizar una escapada de senderismo. Además del ascenso al castillo, hay caminos por los alrededores de Montcabrer y rutas que enlazan el núcleo urbano con los espacios naturales del interior.

La cercanía de la estación facilita una visita desde Barcelona sin necesidad de coche. El tren deja al viajero junto a la costa, mientras que el casco antiguo y el inicio de las rutas de montaña quedan hacia el interior del municipio.