Entre murallas romanas, calles empedradas y edificios monumentales, la provincia de León esconde uno de los destinos más interesantes de Castilla y León para disfrutar de una escapada de fin de semana.

Se trata de una localidad que puede recorrerse cómodamente a pie, con un palacio diseñado por Antoni Gaudí, una catedral que combina diferentes estilos arquitectónicos y una gastronomía en la que destaca uno de los platos más tradicionales de la provincia.

Hablamos de Astorga, una ciudad leonesa situada en plena comarca de la Maragatería, conocida por su importante pasado romano, su patrimonio histórico y su famoso cocido maragato, una especialidad que tiene la particularidad de servirse al revés.

Fachada del ayuntamiento de Astorga. iStock

Situada en la confluencia del Camino de Santiago y la Vía de la Plata, conserva numerosos rincones que permiten descubrir su historia mientras se pasea por el centro.

Además, cuenta con restaurantes tradicionales en los que degustar su gastronomía después de una jornada de turismo.

Su casco histórico

Astorga tiene sus orígenes en la antigua Asturica Augusta, una ciudad fundada por los romanos que llegó a convertirse en uno de los principales centros administrativos del noroeste de la península ibérica.

Su pasado todavía puede apreciarse en diferentes puntos del municipio, especialmente en los restos de las murallas que rodean parte del casco histórico y en los vestigios arqueológicos conservados bajo sus calles.

Ayuntamiento de Astorga y plaza principal. iStock

Uno de los mejores lugares para comenzar el recorrido es la plaza Mayor, presidida por el Ayuntamiento, un edificio barroco del siglo XVII que destaca por su fachada y su característico reloj, en el que dos figuras conocidas como los maragatos golpean las campanas para marcar las horas.

Desde allí se puede continuar por las calles del centro histórico, donde se encuentran pequeños comercios, establecimientos gastronómicos y edificios que recuerdan la importancia que tuvo la localidad durante siglos.

El paseo permite descubrir también algunos restos de la antigua ciudad romana, como los vinculados al foro y a las termas, que forman parte del patrimonio arqueológico de Astorga.

Un palacio de Gaudí

Uno de los grandes atractivos de Astorga es el Palacio Episcopal, una construcción diseñada por Antoni Gaudí a finales del siglo XIX y considerada una de las obras más singulares del arquitecto catalán fuera de Cataluña.

El edificio comenzó a levantarse en 1889 por iniciativa del obispo Joan Baptista Grau, que encargó a Gaudí la construcción de una nueva residencia episcopal después de que un incendio destruyera el antiguo palacio.

Palacio de Gaudí Astorga, León. iStock

Su aspecto recuerda al de un castillo de cuento, con torres circulares, ventanales, arcos apuntados y una fachada de granito que lo convierte en uno de los monumentos más fotografiados de la ciudad.

Aunque Gaudí abandonó el proyecto antes de su finalización, el edificio conserva buena parte de su diseño original y actualmente alberga el Museo de los Caminos, dedicado al patrimonio artístico y religioso relacionado con las rutas de peregrinación.

A pocos metros se encuentra otro de los grandes símbolos de Astorga: la Catedral de Santa María, cuya construcción comenzó en 1471 sobre un templo anterior. El edificio combina elementos góticos, renacentistas y barrocos, resultado de las diferentes etapas constructivas que se sucedieron durante varios siglos.

En su interior destacan el retablo mayor, obra de Gaspar Becerra, el coro y numerosas piezas de arte religioso. Su fachada principal, de estilo barroco, es otro de los elementos más representativos del conjunto monumental.

El cocido maragato

La gastronomía es otro de los grandes motivos para visitar Astorga, especialmente por su cocido maragato, una receta tradicional de la comarca que se distingue de otros cocidos españoles por el orden en el que se sirven sus ingredientes.

A diferencia de lo que ocurre en otras regiones, aquí la comida comienza con las carnes, entre las que pueden encontrarse morcillo, gallina, tocino, chorizo y otras piezas de cerdo, acompañadas del tradicional relleno elaborado con pan, huevo y otros ingredientes.

Después llegan los garbanzos, habitualmente acompañados de berza o repollo, mientras que la sopa de fideos se reserva para el final. Esta particular forma de servirlo se ha convertido en una de las señas de identidad de la cocina maragata.

La tradición gastronómica de Astorga no termina con este plato. También destacan la cecina de León, las mantecadas de Astorga, reconocidas con una Indicación Geográfica Protegida, y los hojaldres, muy presentes en las pastelerías de la localidad.

Además, la ciudad mantiene una importante vinculación histórica con la elaboración del chocolate, una actividad que puede conocerse en el Museo del Chocolate, donde se conservan utensilios, maquinaria y antiguos envases relacionados con esta industria.

Qué ver cerca

Quienes dispongan de un fin de semana completo pueden aprovechar su visita a Astorga para descubrir algunos de los pueblos más representativos de la Maragatería, una comarca conocida por su arquitectura tradicional y su pasado vinculado al comercio y la arriería.

Uno de los destinos más recomendables es Castrillo de los Polvazares, situado a pocos kilómetros de Astorga y famoso por sus calles empedradas y sus casas de piedra rojiza, con grandes portalones que recuerdan la actividad de los antiguos arrieros.

Otra posibilidad es acercarse a Santa Colomba de Somoza, una localidad que conserva construcciones tradicionales y permite conocer el paisaje rural de esta parte de la provincia de León.

Para quienes prefieran disfrutar de la naturaleza, los alrededores del monte Teleno ofrecen paisajes de montaña y diferentes posibilidades para practicar senderismo.