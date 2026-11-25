José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, y su mujer, Sonsoles Espinosa, han elegido uno de los municipios residenciales más conocidos de la Comunidad de Madrid para establecer su hogar.

Se trata de Las Rozas, una localidad situada al noroeste de la capital que combina urbanizaciones exclusivas, amplias zonas verdes y una ubicación privilegiada para descubrir algunos de los paisajes más atractivos de la región.

Según las informaciones publicadas en El Debate, el matrimonio se instaló en 2025 en una vivienda situada en la urbanización de Monte Rozas, una de las áreas residenciales de este municipio madrileño.

La propiedad cuenta con una superficie construida de aproximadamente 537 metros cuadrados y se levanta sobre una parcela de casi 1.500 metros cuadrados. En su interior dispone de cinco dormitorios, cocina, salón, despacho y una zona destinada al servicio doméstico.

En el exterior, la vivienda tiene un amplio jardín con piscina y una casa de invitados. De acuerdo con el citado medio, el inmueble se encuentra en una calle discreta de Monte Rozas, una zona caracterizada por sus viviendas unifamiliares y su ambiente residencial.

Sin embargo, más allá de la casa del expresidente, Las Rozas ofrece numerosos atractivos para quienes buscan una escapada cerca de Madrid. Su cercanía con la sierra, sus espacios naturales y algunos de los pueblos históricos de los alrededores permiten organizar planes muy diferentes sin necesidad de alejarse demasiado de la capital.

Rodeado de naturaleza

Situado a unos 20 kilómetros del centro de Madrid, Las Rozas es uno de los municipios más conocidos del noroeste de la región. Aunque buena parte de su crecimiento está relacionado con el desarrollo de urbanizaciones residenciales, todavía conserva numerosos espacios verdes y rincones vinculados a su pasado rural.

Su ubicación, entre el entorno del río Guadarrama y las primeras elevaciones de la sierra madrileña, permite disfrutar de un paisaje donde se alternan encinares, dehesas y caminos rurales. Uno de sus principales atractivos es precisamente la posibilidad de pasar de las zonas comerciales y residenciales a espacios naturales en pocos minutos.

Para quienes disfrutan de los paseos al aire libre, Las Rozas cuenta con diferentes parques y senderos que permiten descubrir una cara mucho más tranquila del municipio.

La Dehesa de Navalcarbón

Entre los espacios naturales más conocidos destaca la Dehesa de Navalcarbón, un amplio entorno verde que se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los vecinos para caminar, correr o disfrutar de una jornada al aire libre. Sus caminos atraviesan zonas arboladas y espacios abiertos que permiten desconectar del ambiente urbano sin salir del municipio.

El parque cuenta además con diferentes recorridos utilizados habitualmente por senderistas, corredores y aficionados al ciclismo. Uno de sus elementos más interesantes es la presencia de antiguos vestigios relacionados con la Guerra Civil, que recuerdan la importancia estratégica que tuvo esta parte de Madrid durante el conflicto.

La combinación de naturaleza e historia convierte Navalcarbón en una parada especialmente recomendable para quienes quieren descubrir Las Rozas más allá de sus urbanizaciones y centros comerciales.

Casco antiguo único

Aunque Las Rozas ha experimentado un importante crecimiento durante las últimas décadas, su centro histórico mantiene algunos edificios que recuerdan los orígenes de la localidad.

Uno de los más destacados es la iglesia de San Miguel Arcángel, situada en el casco antiguo y considerada uno de los principales referentes del patrimonio religioso del municipio. Sus alrededores permiten descubrir una zona de calles y plazas donde todavía se concentra parte de la vida cotidiana de Las Rozas.

Otro de los espacios representativos es el entorno del Ayuntamiento, que ofrece una imagen diferente de la que suele asociarse a las grandes urbanizaciones residenciales del municipio.

Recorrer esta parte de la localidad es una buena forma de conocer su evolución, desde un antiguo núcleo vinculado a las actividades agrícolas y ganaderas hasta convertirse en una de las poblaciones más importantes del noroeste madrileño.

Compras y terrazas

Las Rozas también es un destino habitual para quienes buscan combinar una escapada con una jornada de compras. Uno de sus espacios más populares es Las Rozas Village, un complejo comercial al aire libre cuya arquitectura recuerda a una pequeña localidad de calles peatonales, fachadas cuidadas y terrazas.

Su oferta reúne numerosas firmas de moda y complementos, lo que lo ha convertido en uno de los principales destinos comerciales de los alrededores de Madrid.

Otra alternativa es acercarse a Heron City Las Rozas, una zona de ocio con restaurantes, cines y espacios donde disfrutar de una tarde diferente.

La oferta gastronómica del municipio también permite encontrar desde establecimientos de cocina tradicional madrileña hasta restaurantes contemporáneos y terrazas especialmente agradables durante los meses de buen tiempo.

Qué visitar cerca

Uno de los grandes atractivos de Las Rozas es su proximidad a algunos de los municipios más interesantes de la sierra madrileña. A pocos kilómetros se encuentra Torrelodones, una localidad conocida por su entorno natural y por la Atalaya de Torrelodones, una antigua torre de vigilancia de origen medieval que se ha convertido en uno de sus grandes símbolos.

Desde sus alrededores se pueden contemplar amplias vistas del paisaje serrano, con formaciones graníticas y zonas de vegetación mediterránea.

Vista aérea de Las Rozas de Madrid. iStock

Otra excursión recomendable conduce hasta Galapagar, un municipio rodeado de espacios naturales y caminos rurales que permiten descubrir el paisaje característico de esta parte de la Comunidad de Madrid.

Para quienes prefieran una visita monumental, San Lorenzo de El Escorial es una de las mejores opciones. Su famoso monasterio, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de España.

El municipio también conserva calles históricas, jardines y numerosos establecimientos donde probar platos tradicionales de la sierra madrileña.

Entre dehesas y pueblos

Los alrededores de Las Rozas permiten organizar rutas que combinan naturaleza, patrimonio y gastronomía. Una de las opciones más interesantes es explorar el entorno del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, un espacio protegido que se extiende por diferentes municipios del oeste de Madrid.

Sus paisajes incluyen bosques de ribera, encinares y caminos que permiten disfrutar de la naturaleza a poca distancia de la capital. También merece la pena descubrir la gastronomía tradicional de la zona, con platos como el cocido madrileño, las carnes asadas y los guisos de temporada, especialmente apetecibles durante los meses más fríos.

Entre amplias zonas verdes, antiguas dehesas y pueblos históricos a pocos kilómetros, Las Rozas ofrece una alternativa interesante para descubrir el noroeste de Madrid.

Un municipio que combina tranquilidad residencial, naturaleza y una ubicación privilegiada.