Preparar una escapada por Europa implica comprobar el DNI o el pasaporte, el permiso de conducir y, en algunos casos, la Tarjeta Sanitaria Europea. Parte de esa documentación podrá reunirse pronto en el teléfono móvil.

La Unión Europea ha fijado el 24 de diciembre de 2026 como plazo para que cada Estado miembro ofrezca, al menos, una cartera europea de identidad digital. La medida está recogida en el Reglamento (UE) 2024/1183.

No existirá una única aplicación para los 27 países. Cada Estado desarrollará su propia cartera, pero todas deberán seguir unas normas comunes para que puedan reconocerse y utilizarse en el resto de la Unión Europea.

El sistema permitirá acreditar la identidad, guardar documentos digitales y compartirlos cuando sean necesarios. Entre los usos previstos están el permiso de conducir, los títulos académicos, las recetas médicas o la Tarjeta Sanitaria Europea.

Viajar por Europa

La nueva herramienta tendrá una utilidad especial para quienes viajen entre distintos países de la UE. La Comisión Europea contempla que pueda almacenar información del pasaporte o del visado y presentarla durante determinados controles en aeropuertos y aduanas.

También podrá utilizarse para guardar billetes de tren, acreditar el permiso de conducir o mostrar la Tarjeta Sanitaria Europea. La intención es evitar que el viajero tenga que introducir sus datos una y otra vez en servicios de diferentes países.

La cartera servirá tanto para trámites por internet como para identificaciones presenciales. Podrá facilitar gestiones habituales durante una escapada, como registrarse en un alojamiento, alquilar un vehículo o comprar un billete nominativo.

Su aceptación, no obstante, será progresiva. Que la aplicación esté disponible antes del 24 de diciembre de 2026 no significa que todas las credenciales puedan cargarse desde el primer día ni que cualquier hotel, empresa o administración esté preparada para leerlas.

El DNI físico

La llegada de la cartera europea no supone la desaparición inmediata del DNI, el pasaporte o el permiso de conducir en formato físico. El uso de la aplicación será voluntario y ningún ciudadano podrá ser perjudicado por preferir la documentación tradicional.

Este detalle resulta especialmente importante antes de viajar. Hasta que las autoridades confirmen qué documentos digitales pueden utilizarse en cada frontera, será necesario seguir llevando el DNI o el pasaporte físico.

La aplicación MiDNI, disponible en España desde abril de 2025, permite acreditar la identidad desde el teléfono. En territorio español puede usarse, entre otras situaciones, para registrarse en un hotel o alquilar un coche.

MiDNI no sirve actualmente como documento de viaje para cruzar fronteras ni para identificarse en otros países. El Ministerio del Interior mantiene que la versión digital es complementaria al DNI físico y no lo sustituye para viajar.

Algo parecido ocurre con miDGT. El permiso de conducir incluido en la aplicación tiene la misma validez que el documento físico dentro de España, pero la DGT recomienda llevar el carné tradicional cuando se conduce en el extranjero.

Cómo funcionará

Cada ciudadano podrá descargar la cartera ofrecida por su país y vincular a ella sus credenciales digitales. Esos documentos procederán de organismos y entidades autorizados, por lo que no bastará con fotografiar el DNI o guardar una copia en el teléfono.

La interoperabilidad será una de las principales diferencias respecto a las aplicaciones nacionales actuales. Una cartera emitida en España deberá poder ser reconocida por los servicios habilitados en Francia, Italia, Portugal o cualquier otro Estado miembro.

El usuario decidirá qué información comparte en cada momento. Si una empresa solo necesita comprobar que una persona es mayor de edad, por ejemplo, no tendrá por qué acceder también a su dirección, fecha de nacimiento completa o número de documento.

Esta divulgación selectiva pretende reducir la cantidad de datos personales que se entregan en hoteles, comercios, plataformas digitales y administraciones. El usuario podrá consultar qué información ha compartido y con qué entidad.

La cartera también permitirá realizar firmas electrónicas cualificadas. Para las personas físicas, su expedición, uso y revocación serán gratuitos, al igual que las firmas destinadas a usos no profesionales. EUR-Lex

A partir de 2026

La primera fecha relevante es el 24 de diciembre de 2026. Para entonces, los Estados miembros deberán haber puesto a disposición de ciudadanos, residentes y empresas, al menos, una cartera europea de identidad digital.

A partir de ese momento comenzará una implantación gradual. Administraciones, bancos, compañías de transporte, alojamientos y otras empresas tendrán que adaptar sus sistemas para comprobar las credenciales almacenadas en el móvil.

La cartera podrá incorporar documentos como el DNI, el permiso de conducir o la Tarjeta Sanitaria Europea, pero su disponibilidad dependerá de que las autoridades competentes los emitan en un formato compatible.

Por este motivo, durante los primeros meses convivirán las aplicaciones nacionales, la nueva cartera europea y los documentos físicos. Antes de emprender un viaje, seguirá siendo necesario revisar qué documentación acepta el país de destino y llevar el DNI o el pasaporte vigente.