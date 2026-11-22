Risto Mejide tiene en la Cerdanya un refugio al que acudir lejos de los platós. El presentador de Todo es mentira cuenta con una casa de montaña en esta comarca del Pirineo catalán, donde los pueblos del valle conviven con las estaciones de esquí.

La vivienda destaca por su biblioteca de dos plantas y su piscina infinita. A su alrededor, la comarca ofrece planes para organizar una escapada entre pueblos, con visitas culturales y recorridos por la naturaleza.

La casa conserva materiales habituales de la arquitectura pirenaica, como la piedra y la madera, e incorpora grandes superficies acristaladas. Las vigas vistas y los tonos claros acompañan unas estancias abiertas al paisaje.

En el salón, la chimenea empotrada comparte espacio con los ambientes destinados al comedor y al descanso. Junto a un ventanal se sitúa un piano negro, otra de las piezas que aparecen en las imágenes de la propiedad.

La biblioteca ocupa dos alturas, con estanterías oscuras que aprovechan buena parte de las paredes. Entre los libros se encuentran publicaciones del propio Mejide, que ha compaginado su trayectoria en televisión y publicidad con la escritura.

Fuera, el jardín y las terrazas amplían la zona de estar. Hay una mesa para comer al aire libre y una piscina de borde infinito cuyo diseño crea una continuidad visual entre el agua y las montañas.

Una escapada por la Cerdanya

La comarca ofrece planes distintos según la época del año. Durante los meses cálidos ganan espacio los paseos y las excursiones; con la llegada de la nieve, La Molina y Masella concentran buena parte de la actividad deportiva.

Para una primera visita, Puigcerdà es una parada desde la que empezar a conocer el valle. El centro se recorre a pie y reúne calles comerciales y plazas alrededor del campanario de Santa Maria, vestigio de la antigua iglesia.

La plaza de Santa Maria y la de los Héroes forman parte de ese paseo por el casco urbano. En la base del campanario se encuentra la oficina de turismo, donde consultar las visitas y los recorridos disponibles.

El lago de Puigcerdà cambia el ambiente sin salir de la localidad. Este estanque artificial está rodeado por el parque Schierbeck y conserva a su alrededor antiguas villas de veraneo de finales del siglo XIX.

Su entorno ajardinado encaja en una escapada con niños o en una mañana de paseo, sin necesidad de organizar una excursión con desnivel. El parque dispone también de una zona de juegos infantiles junto al lago.

Llívia y su casco histórico

Llívia añade una particularidad al recorrido: pertenece a España, pero está rodeada por territorio francés. Su situación se vincula a la delimitación de la frontera posterior al Tratado de los Pirineos de 1659.

La visita tiene interés más allá de esa singularidad geográfica. El núcleo histórico conserva la torre de Bernat de So y la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, dos paradas para conocer el patrimonio de la localidad.

La torre formó parte del sistema defensivo de Llívia y se levanta junto a la iglesia. Ambas construcciones ofrecen un punto de partida para recorrer las calles del centro antes de acercarse al cerro del antiguo castillo.

De la fortificación quedan restos que recuerdan su pasado medieval. La subida añade una caminata a la visita urbana y ayuda a entender la posición que ocupaba el castillo sobre el pueblo.

Montaña y nieve

Quienes busquen una jornada en altura pueden dirigirse al entorno de La Tosa. Desde La Molina, el telecabina Cadí-Moixeró da acceso a la zona del refugio Niu de l’Àliga, sujeto al calendario y las condiciones de funcionamiento.

Esta alternativa acerca el paisaje de alta montaña a quienes no quieren afrontar toda la subida a pie. En la cima existe también un circuito de naturaleza dedicado a la fauna del entorno, con un recorrido de 1,7 kilómetros.

Para hacer senderismo, conviene escoger el itinerario según la experiencia y consultar la meteorología antes de salir. Las condiciones en las cotas altas pueden ser muy diferentes de las que se encuentran en los pueblos del valle.

En invierno, La Molina y Masella ofrecen la posibilidad de dedicar parte de la escapada al esquí. Ambas estaciones están conectadas y cuentan con un forfait conjunto bajo la denominación Alp 2500.

Masella se extiende por los términos municipales de Alp, Das y Urús, en la vertiente norte de La Tosa. Su ubicación facilita combinar las jornadas de nieve con las visitas a las localidades de la comarca.

Una estancia de varios días deja margen para alternar las pistas con otros planes. El paseo junto al lago de Puigcerdà o una mañana en Llívia son opciones para quienes viajan con acompañantes que no esquían.