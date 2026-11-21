José Luis Perales es uno de los cantautores más reconocidos de la música española. Con más de 50 millones de discos vendidos y una trayectoria que abarca varias décadas, sus canciones han acompañado a generaciones enteras y se han convertido en parte de la historia musical de nuestro país.

Grandes éxitos a los que se suman las numerosas composiciones que ha escrito para artistas como Raphael, Julio Iglesias o Isabel Pantoja, entre otros.

Sin embargo, a pesar de su fama internacional y de haber recorrido escenarios de todo el mundo, el cantante nunca ha perdido el vínculo con el pequeño pueblo de Cuenca donde nació y pasó sus primeros años de vida.

Se trata de Castejón, una localidad de apenas 120 habitantes situada en plena Alcarria conquense, donde las casas tradicionales, los campos de cultivo y los paisajes rurales forman parte de un entorno que apenas conoce las prisas.

Perales nació aquí en 1945, aunque con tan solo 1 año abandonó el municipio para continuar sus estudios en Sevilla gracias a una beca. Aquel viaje marcaría el comienzo de una trayectoria que acabaría llevándolo mucho más lejos de lo que probablemente imaginaba.

Con el paso de los años, el artista decidió construir una vivienda a las afueras de su pueblo natal, convirtiendo este rincón de Castilla-La Mancha en uno de sus refugios personales, lejos de los focos y del ritmo de las grandes ciudades.

Aquí ha encontrado la tranquilidad necesaria para dedicarse a algunas de sus grandes aficiones, entre ellas la escritura, la composición y el cuidado de su huerto.

Pero hay otra faceta de Perales que resulta menos conocida: su pasión por la artesanía. El artista dispone de un taller de alfarería donde dedica parte de su tiempo a trabajar la porcelana y modelar diferentes piezas de barro.

También ha experimentado con la creación de esculturas y joyas, una afición que descubrió junto a su mujer y que le permite seguir desarrollando su creatividad más allá de la música.

Así, mientras sus canciones continúan sonando en numerosos países, el cantautor sigue encontrando en su pueblo natal un espacio donde disfrutar de una vida mucho más sencilla.

Un pueblo con historia

Más allá de ser el lugar de nacimiento de José Luis Perales, Castejón conserva diferentes construcciones que permiten conocer parte de su pasado y de las tradiciones de sus habitantes.

Uno de sus edificios más representativos es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, un templo del siglo XVII que presenta una planta de cruz latina y conserva un retablo pintado.

También destaca la ermita de la Caridad, otro de los espacios religiosos vinculados a las celebraciones y costumbres que han marcado la vida del municipio durante generaciones.

El paseo por sus calles permite descubrir numerosas viviendas de arquitectura popular, construcciones sencillas que reflejan la importancia que tuvieron la agricultura y la ganadería en esta parte de Cuenca.

A diferencia de otros destinos más turísticos, Castejón mantiene la esencia de los pequeños pueblos castellanos, donde la tranquilidad y el paisaje rural son algunos de sus principales atractivos.

Bodegas excavadas en la roca

Uno de los elementos más curiosos de Castejón son sus antiguas bodegas subterráneas, excavadas directamente en el terreno y utilizadas tradicionalmente para elaborar y conservar el vino.

Estas construcciones aprovechaban las condiciones naturales del subsuelo para mantener una temperatura más estable, algo fundamental para almacenar el producto durante todo el año.

Su presencia recuerda la importancia que tuvo la actividad vitivinícola en La Alcarria y permite descubrir una parte de la historia económica y social de la localidad.

Otro de los testimonios de su pasado rural es el Chozo de los Pastores, una construcción tradicional levantada con piedra seca que servía como refugio para los ganaderos durante sus jornadas de trabajo.

Este tipo de edificaciones, realizadas con materiales del entorno, son un ejemplo de cómo sus habitantes adaptaban la arquitectura a las necesidades de la vida en el campo.

Qué ver en Castejón

El entorno natural es otro de los grandes atractivos de este pequeño municipio conquense. Su paisaje combina campos de cultivo, zonas de monte y suaves elevaciones características de La Alcarria.

Uno de los puntos más interesantes es el Mirador de la Alcarria, desde donde se pueden contemplar amplias panorámicas de los terrenos agrícolas y las colinas que rodean la localidad.

Los caminos rurales de los alrededores también permiten disfrutar de paseos tranquilos y descubrir una parte de la provincia de Cuenca que conserva buena parte de su carácter tradicional.

Qué visitar cerca de Castejón

La escapada puede completarse con una visita a otros pueblos de La Alcarria conquense, una comarca donde el patrimonio histórico convive con paisajes rurales de gran belleza. Entre ellos destaca Huete, conocido por sus antiguas iglesias, conventos y construcciones señoriales, que recuerdan la importancia histórica que tuvo esta localidad.

También merece la pena acercarse a Priego, situado en un entorno de montañas y hoces, donde se conservan calles tradicionales y una interesante tradición artesanal vinculada al trabajo del mimbre.

Otra opción es visitar Valdeolivas, un pequeño municipio que destaca por su arquitectura popular y por la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuyo interior conserva interesantes pinturas murales.

De esta manera, Castejón ofrece una escapada diferente para descubrir los paisajes y las tradiciones de La Alcarria, además de conocer el pequeño pueblo al que José Luis Perales ha seguido regresando a lo largo de su vida.