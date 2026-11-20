Tras casi cuatro décadas de trayectoria televisiva y 18 años al frente de los informativos de Telecinco, Pedro Piqueras ha encontrado en la sierra de Madrid el lugar perfecto para disfrutar de su jubilación.

El periodista, nacido en Albacete en 1955, mantiene una estrecha relación con Madrid desde su etapa universitaria. Sin embargo, hace años que decidió alejarse del bullicio de la capital para establecer su residencia en un entorno rural.

En 2013 se instaló en una vivienda diseñada a su medida en la sierra madrileña. Allí disfruta del contacto con la naturaleza y dedica parte de su tiempo a actividades que poco tienen que ver con su profesión.

Cinco gallinas y una huerta

Durante su entrevista con David Broncano en La Revuelta, el veterano presentador compartió algunos detalles de su vida tras abandonar los informativos de Telecinco en diciembre de 2023.

"Tengo cinco gallinas y una huerta", confesó el periodista al hablar de sus ocupaciones actuales. El cuidado de los animales y el cultivo de la tierra forman parte de esta nueva etapa.

La sierra de Madrid ofrece un entorno especialmente atractivo para quienes buscan vivir alejados de las grandes ciudades sin renunciar a la cercanía de la capital.

Sus paisajes de montaña, bosques de pinos y pequeños municipios con arquitectura tradicional convierten esta zona de la Comunidad de Madrid en uno de los destinos habituales de escapadas de fin de semana.

Una casa hecha a medida

La vivienda en la que reside el periodista fue proyectada por el arquitecto Otto Médem, con un diseño que favorece la entrada de luz natural y la conexión entre las estancias interiores y el jardín.

En su interior destacan los grandes ventanales, una cocina de estilo moderno y un salón en el que el periodista disfruta de dos de sus grandes aficiones: la música y la lectura.

Piqueras también ha contado que acostumbra a levantarse entre las cinco y las seis y media de la mañana. Aprovecha esas primeras horas del día para leer y practicar yoga antes de atender sus tareas cotidianas.

Sus casas en España

La vivienda de la sierra madrileña no es la única propiedad del comunicador. Según publicó Vanitatis en 2023, Piqueras cuenta con un patrimonio inmobiliario de alrededor de una decena de inmuebles.

Entre ellos figura un piso de 225 metros cuadrados y siete habitaciones en el barrio de Argüelles, en Madrid. También posee otra vivienda de 120 metros cuadrados en la misma zona.

Pedro piqueras disfruta con su mujer en muchos puntos de la geografía nacional. Limited Pictures

Fuera de la capital, el periodista adquirió en diciembre de 2022 un pequeño apartamento en el casco histórico de Vitoria, una ciudad conocida por su trazado medieval, sus zonas verdes y su gastronomía.

A estas propiedades se suman una vivienda en Albacete, adquirida en 1991, y un apartamento de unos 70 metros cuadrados en Tenerife, situado en una urbanización con piscina y acceso a la playa.

Su refugio en Budapest

Más allá de las fronteras españolas, Piqueras tiene una segunda residencia en Budapest, uno de sus destinos favoritos y una ciudad a la que viaja desde hace años.

En 2018, el periodista mostró su especial vínculo con la capital húngara durante su participación en el programa Viajeros Cuatro. Allí encuentra la tranquilidad y el anonimato que durante años le resultaron difíciles de conseguir en España.

Vistas de Budapest. Hoteles.com

Atravesada por el Danubio, Budapest reúne algunos de los monumentos más reconocibles de Europa Central, como el Parlamento, el Bastión de los Pescadores y el castillo de Buda.

Sus balnearios históricos, sus grandes avenidas y los cafés centenarios completan la oferta turística de una ciudad en la que Piqueras puede pasear y disfrutar de su tiempo libre lejos de los focos.