Entre campos de limoneros y a escasos kilómetros del Mediterráneo, uno de los mercadillos más grandes de Alicante reúne cada domingo a comerciantes, agricultores y visitantes de diferentes nacionalidades.

Se trata del mercadillo de El Campico, en Guardamar del Segura, también conocido como Lemon Tree Market, una cita comercial que se celebra desde principios de los años 90 en el entorno rural del municipio.

Con alrededor de 500 puestos, este mercado ofrece desde frutas y verduras de temporada hasta quesos, embutidos, aceitunas, conservas y productos de panadería.

Su ubicación, cerca de la costa y de varios espacios naturales, permite combinar las compras con una escapada por uno de los rincones más singulares de la Vega Baja del Segura.

Un mercadillo de 500 puestos

Situado en el Camino del Raso, el mercadillo de El Campico se celebra cada domingo de 8:00 a 15:00 horas, según los portales especializados en mercados ambulantes.

Los puestos de alimentación reúnen buena parte de los productos asociados a la huerta alicantina, con especial protagonismo de las frutas, las hortalizas y los cítricos.

Tampoco faltan los quesos, los embutidos, las aceitunas y los encurtidos, junto con especias, conservas y panes que se pueden adquirir para llevar a casa.

Uno de los principales atractivos del recinto es su carácter internacional, fruto de la presencia de numerosos residentes extranjeros en esta zona de la Costa Blanca.

Así, entre los establecimientos de restauración se pueden encontrar desde las tradicionales tapas españolas, paellas y sardinas asadas hasta especialidades de la cocina italiana, británica o belga.

Más allá de la gastronomía, el mercadillo cuenta con numerosos puestos de ropa, calzado, bolsos, bisutería, decoración y artículos de segunda mano.

Conviene acudir a primera hora y llevar dinero en efectivo, ya que muchos comerciantes no disponen de sistemas de pago con tarjeta.

El recinto es de gestión privada y su situación urbanística ha sido objeto de controversia por su proximidad al espacio natural protegido de la laguna de La Mata.

Entre dunas y pinares

La visita al mercadillo es también una oportunidad para conocer Guardamar del Segura, una localidad con 11 kilómetros de playas y un patrimonio natural que la diferencia de otros destinos de la Costa Blanca.

Uno de sus lugares más representativos es el parque Alfonso XIII, conocido popularmente como La Pinada, que dispone de más de ocho kilómetros de caminos para recorrer a pie o en bicicleta.

Bahía mediterránea entre pinos y torres.png Imagen de archivo

Su bosque litoral surgió de los trabajos de reforestación destinados a frenar el avance de las dunas sobre el municipio, dando lugar a un paisaje en el que conviven pinos, eucaliptos y palmeras.

Entre estos arenales se esconden también importantes vestigios históricos, como la Rábita Califal de las Dunas y la antigua ciudad fenicia de La Fonteta.

Otra parada es el castillo de Guardamar, una fortificación de origen medieval desde cuyo mirador se puede contemplar el casco urbano, el bosque litoral y el Mediterráneo.

En el apartado gastronómico, los arroces y los pescados forman parte de la cocina tradicional del municipio, donde también destaca la ñora, un pequeño pimiento rojo que se seca al sol sobre las dunas.