Todos los domingos, en innumerables puntos de nuestra geografía, hay mercadillos que acercan al público productos locales y regionales a las calles de múltiples pueblos en los que la gente puede descubrir a artesanos de la gastronomía.

Dentro de este contexto, uno de los más conocidos para descubrir nuevos rincones es el Mercado de Santa María del Camí, un referente en el comercio local mallorquín, enclavado en el pueblo que lleva el mismo nombre y situado a las afueras de la capital balear.

Celebrado cada domingo en la Plaça Nova, reúne a agricultores, artesanos y comerciantes que ofrecen productos frescos y elaboraciones típicas como quesos, sobrasada, pan de pueblo y ensaimadas.

Una gran variedad

Este mercadillo ofrece una inmensa variedad de alimentos poco común en otras ferias que se dan a lo largo y ancho del territorio nacional, desde productos ecológicos hasta decoración para el hogar.

Cada domingo por las mañanas, de 9:00 a 14:00, la localidad de Santa María del Camí se llena de puestos de frutas, verduras, embutidos, panadería, cerámica e incluso ropa.

En el apartado gastronómico, lo más importante del mercadillo, el producto local de las Islas Baleares se refleja en vinos traídos de las bodegas situadas a escasos kilómetros, en los quesos tradicionales que llevan décadas deleitando a los lugareños, y en las típicas ensaimadas y sobrasadas que ocupan buena parte de la cultura balear.

Y claro, también hay vida más allá de la comida. Muchos artesanos con oficios pertenecientes al siglo pasado, salen a las calles para exhibir sus creaciones tales como zapatos hechos a mano, prendas tejidas una a una o elementos ornamentales como jarrones y cuadros.

Con fácil acceso en coche y transporte público, este mercado es una cita imprescindible para quienes buscan autenticidad, calidad y la verdadera esencia de Mallorca.

Telas de lengua y naturaleza

El patrimonio cultural del pueblo se teje literalmente en sus talleres. Santa María es uno de los pocos lugares que mantiene viva la fabricación de las teles de llengües (telas de lenguas), con talleres históricos como Artesanía Textil Riera, donde aún se tiñen y elaboran a mano estos coloridos tejidos mediterráneos.

Además, la localidad es un pilar fundamental en la ruta del vino balear. Protegida por la DO Binissalem, es casi una obligación visitar bodegas familiares y grandes referentes como Macià Batle para disfrutar de una cata guiada entre barricas, descubriendo los matices de la uva autóctona Manto Negro.

Santa María del Camí. Gastronomía Islas Baleares

Para los amantes del turismo activo, los alrededores son un imán inagotable. Desde el propio municipio nace la ruta hacia el espectacular Valle de Coanegra, un sendero rodeado de pinos y encinares que culmina en el Salt des Freu, una cascada natural escalonada que ofrece su mejor versión tras los días de lluvia a los pies de la Sierra de Tramuntana.

Por tanto, queda claro que más allá del mercado, recorrer su centro histórico y disfrutar de un desayuno en sus terrazas, Santa María es una ubicación perfecta para completar un fin de semana ideal con la gastronomía y la naturaleza en el foco.