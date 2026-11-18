Han pasado siete años desde que Albert Rivera anunció su retirada de la política. El que fuera uno de los rostros más conocidos del Congreso de los Diputados acaba de cumplir 47 años y lo hace inmerso en una nueva aventura empresarial vinculada al turismo.

El catalán ha encontrado en la recuperación de viviendas y los alojamientos turísticos una oportunidad de negocio con la que pretende dar a conocer algunos de los rincones menos explorados de España.

Coincidiendo con su cumpleaños, el exdirigente político ha compartido una reflexión en sus redes sociales sobre su manera de entender la vida y cómo han cambiado sus prioridades con el paso del tiempo.

"Otra vuelta al sol. Y cada año que pasa, soy más consciente de que menos es más, que la felicidad es tan solo —y tantísimo— vivir conforme a tu esencia y tus valores", ha escrito.

Alejado de la actividad parlamentaria, Rivera compagina ahora sus compromisos profesionales con el cuidado de sus dos hijas y su relación sentimental con la empresaria Carla Cotterli.

Su negocio hotelero

Tal y como ha adelantado en exclusiva la revista ¡HOLA!, Albert Rivera se ha adentrado en la industria hotelera de la mano de Vibèlo, una marca de alojamientos boutique que tiene como objetivo acercar al viajero a pequeños pueblos y enclaves singulares de España.

En esta aventura empresarial le acompañan Gonzalo Iglesias, Pablo Álvarez y el matrimonio formado por José Núñez y Silvia de Benito, creadora de contenido especializada en decoración.

El origen del negocio se encuentra en la rehabilitación de una pequeña casa en Aquilea. La reforma del inmueble despertó tal interés que llegó a recibir más de 60 solicitudes de reserva procedentes de diferentes partes del mundo.

Aquella experiencia fue el punto de partida de un proyecto que busca recuperar propiedades con encanto y ofrecer una alternativa a los establecimientos hoteleros convencionales.

Las viviendas se dividen en tres categorías en función de su capacidad. Todas comparten una cuidada decoración y una particularidad que las diferencia de otros alojamientos turísticos.

Los huéspedes que se enamoren de algún mueble, lámpara o complemento durante sus vacaciones tienen la posibilidad de comprarlo. De esta manera, sus estancias también funcionan como escaparates de decoración.

Alojamientos en España

El proyecto empresarial de Albert Rivera y sus socios está vinculado a siete localizaciones repartidas por España: Aquilea, San Tirso de Abres (Asturias), Ramales de la Victoria (Cantabria), Valencia de Alcántara (Cáceres), Santillana de la Cierva, Valparaíso (Madrid) y Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

De ellas, actualmente Vibèlo anuncia tres alojamientos en su página web. La compañía también está negociando nuevas incorporaciones en Vigo y Mallorca.

Casa rural en San Tirso de Abres (Asturias), uno de los alojamientos turísticos del negocio de Albert Rivera. Vibèlo / Booking.com

Según las previsiones de la compañía, el objetivo es incorporar entre siete y ocho inmuebles al año y alcanzar las 15 propiedades a finales de 2027.

La elección de estos enclaves responde a una filosofía de viaje que apuesta por conocer los pueblos, descubrir su patrimonio, disfrutar de la gastronomía de proximidad y establecer un contacto más directo con sus habitantes.

Interior de la casa rural de Vibèlo en Ramales de la Victoria (Cantabria). Vibèlo / Booking.com

Entre los proyectos de la compañía figura la recuperación de un antiguo molino en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

La recuperación de estas viviendas también puede contribuir a dinamizar la actividad económica de pequeños municipios, favoreciendo el consumo en comercios, restaurantes y otros negocios locales.

Viviendas en desuso

La actividad empresarial de Rivera y sus socios va más allá de la gestión de alojamientos turísticos. Bajo el paraguas de Vibèlo Properties, también han puesto en marcha una línea de negocio denominada Vibèlo Projects.

Esta iniciativa está orientada a propietarios que disponen de viviendas en desuso y quieren rehabilitarlas para darles una segunda vida.

El modelo contempla la posibilidad de que particulares inviertan en estos inmuebles y puedan disfrutarlos durante determinadas estancias.

Lejos de la política

El sector hotelero no es la primera aventura empresarial de Albert Rivera desde que decidió abandonar la política en noviembre de 2019.

Licenciado en Derecho, el catalán regresó al ámbito jurídico en 2020 como presidente del despacho Martínez-Echevarría Abogados, del que se desvinculó dos años después.

Posteriormente, puso en marcha una consultora y una empresa especializada en comunicación y liderazgo. También ejerce como consejero impulsor de Empresas Mágicas de España e imparte conferencias.

En el terreno personal, su prioridad son sus dos hijas: Daniela, de 15 años, fruto de su relación con Mariona Saperas, y Lucía, de 6, nacida durante su relación con la cantante Malú.

"Tengo dos hijas que son mi mejor legado", confesó el pasado mes de julio durante una entrevista en el programa Plano General, de RTVE.

El expolítico mantiene desde hace tres años una discreta relación sentimental con Carla Cotterli, con quien comparte su interés por el mundo empresarial.

Especializada en relaciones públicas, Cotterli cuenta con su propia firma de moda y una agencia dedicada a la comunicación y la organización de eventos.