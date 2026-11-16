Aunque Santiago Abascal nació en Bilbao, existe un pequeño municipio de Álava al que permanece especialmente unido. Se trata de Amurrio, una localidad de poco más de 10.000 habitantes donde el líder de Vox pasó parte de su infancia y que sigue formando parte de su historia personal.

Situado en pleno Valle de Ayala, este rincón del País Vasco combina calles tranquilas, edificios históricos y un paisaje dominado por montañas y extensas zonas verdes. Un entorno que invita a descubrir una de las caras más naturales de Euskadi, lejos del movimiento de sus principales ciudades.

Amurrio se encuentra aproximadamente a media hora en coche de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, una ubicación que durante siglos favoreció su importancia como lugar de paso entre el interior de Castilla y los puertos del Cantábrico.

Sin embargo, más allá de su relación con el político, Amurrio reúne suficientes atractivos para convertirse en una escapada de fin de semana. Su arquitectura tradicional, sus espacios naturales y la gastronomía del Valle de Ayala ofrecen diferentes formas de descubrir esta zona del norte de España.

Edificios con historia

Uno de los principales monumentos de Amurrio es la iglesia de Santa María, un templo cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Aunque ha experimentado distintas reformas, especialmente durante el XVI, todavía conserva buena parte de su importancia histórica y religiosa.

Muy cerca se encuentra la ermita de San Antón, construida en el siglo XVI. A las afueras del núcleo urbano aparece también la ermita de San Roque, situada en un entorno elevado y rodeado de vegetación.

Esta última cuenta con una zona recreativa próxima, por lo que es una buena opción para combinar una pequeña visita cultural con un paseo al aire libre.

Pero el patrimonio de Amurrio no se limita a sus edificios religiosos. Entre sus construcciones más interesantes destaca la Casa Torre Ugarte, levantada en 1718 y utilizada posteriormente como casa de cultura.

Santa María de Amurrio. iStock

También merece la pena detenerse ante la Torre Urrutia, conocida como Palacio de Cejudo, otro de los edificios que recuerdan el pasado señorial de esta localidad alavesa.

A ellos se suman las tradicionales casas de indianos, viviendas construidas por emigrantes que regresaron de América después de prosperar económicamente. Sus fachadas y detalles arquitectónicos aportan un carácter singular al paisaje urbano.

Jardines únicos

Entre los espacios más agradables del municipio se encuentra el parque Juan de Urrutia, una zona verde que permite hacer una pausa durante el recorrido por el centro.

Aquí se puede contemplar la escultura Guk, creada por el artista Ángel Camino e inaugurada en 2003. La obra está dedicada a los habitantes de Amurrio y se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del parque.

El entorno del Ayuntamiento también merece una visita. Sus calles y espacios públicos concentran buena parte de la actividad cotidiana y permiten descubrir el ambiente tranquilo de esta localidad del Valle de Ayala.

Son precisamente estos pequeños rincones, junto con las construcciones tradicionales y los jardines, los que hacen de Amurrio un destino interesante para quienes disfrutan de la arquitectura y de los paseos por municipios con historia.

Una cascada de 222 metros

La naturaleza es, sin duda, uno de los grandes motivos para visitar los alrededores de Amurrio. A poca distancia se encuentra el espectacular Salto del Nervión, una cascada de aproximadamente 222 metros de altura considerada la más alta de la península ibérica.

El agua cae desde un impresionante cortado rocoso, creando una de las imágenes más conocidas del paisaje natural de esta parte del País Vasco y del norte de Burgos.

Salto del Nervión. iStock

Eso sí, conviene elegir bien el momento de la visita. El salto no lleva agua durante todo el año y suele mostrar su imagen más espectacular después de episodios de lluvias intensas o durante el deshielo.

En los periodos más secos, el entorno continúa mereciendo la pena por sus vistas, sus senderos y las grandes paredes de roca que dominan el paisaje.

Senderos y paisajes verdes

Los amantes de las rutas de montaña también encuentran numerosas posibilidades en los alrededores de Amurrio. Una de las zonas más atractivas es Sierra Salvada, un conjunto montañoso caracterizado por sus grandes paredes calizas y extensas panorámicas.

Sus caminos permiten recorrer bosques, praderas y zonas elevadas desde las que contemplar algunos de los paisajes más llamativos del Valle de Ayala. Otra excursión recomendable conduce hasta el Cañón de Delika, donde el río Nervión ha ido modelando un entorno de paredes rocosas, vegetación y senderos que atraviesan el valle.

Se trata de una zona especialmente interesante para quienes buscan una escapada de turismo rural, con la posibilidad de combinar pequeños pueblos, rutas de senderismo y miradores naturales.

Alubias y txakoli

Después de recorrer el municipio y sus alrededores, la gastronomía ofrece otro buen motivo para detenerse en Amurrio. Uno de sus platos más representativos son las alubias, que tradicionalmente se sirven acompañadas de los conocidos sacramentos.

Chorizo, morcilla y tocino suelen completar esta receta contundente, especialmente apetecible durante los meses más fríos. Las carnes a la brasa, los guisos caseros y los pintxos también forman parte de la oferta gastronómica de los establecimientos locales, donde la cocina tradicional mantiene un lugar destacado.

Para acompañar estos platos, uno de los vinos más característicos de la zona es el txakoli, un blanco estrechamente relacionado con la cultura gastronómica vasca.

Entre casas señoriales, jardines, iglesias con siglos de historia y montañas que esconden cascadas espectaculares, Amurrio ofrece una escapada diferente y única.