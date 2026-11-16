Los fines de semana la isla de Mallorca esconde planes que se alejan de las clásicas rutas turísticas de sol y playa. Los amantes de las joyas retro y el coleccionismo tienen una cita ineludible cada domingo por la mañana para pasear y descubrir sin prisa alguna tesoros olvidados.

Se trata del emblemático municipio de Consell, cuyo polígono industrial se transforma en el epicentro insular de las antigüedades. Con más de 300 puestos desplegados al aire libre, este rastro es el mercado de segunda mano más grande de toda la región.

Desde las 08:00 hasta las 14:00, los visitantes pueden perderse entre auténticas maravillas. El surtido incluye desde muebles restaurados y decoración vintage hasta ropa de otras décadas, vajillas, cuadros y curiosos artículos de ferretería.

Los coleccionistas experimentados saben que aquí es posible hallar verdaderas reliquias olvidadas. Entre los pasillos del recinto industrial también se congregan artesanos locales que exhiben sus mejores creaciones manuales, convirtiendo la mañana en un auténtico escaparate de talento e identidad isleña.

Un paseo observando patrimonio

Más allá del bullicio de las compras, el núcleo urbano de esta localidad merece una visita pausada. La Plaça Major concentra la auténtica vida local, albergando la imponente iglesia de Nuestra Señora de la Visitación y la representativa Casa de la Vila.

Pasear por sus calles adyacentes permite admirar construcciones tradicionales como Can Cunso, un conjunto arquitectónico del siglo XIX. Sus gruesos muros de piedra y vigas de madera nos trasladan directamente a los orígenes rurales y familiares de la isla balear que es mucho más que costa y diversión.

Consell. abcMallorca

A diferencia de otros destinos enfocados exclusivamente al turismo de masas, esta localidad conserva su estructura residencial auténtica. Las panaderías tradicionales, los pequeños comercios familiares y los campos agrícolas forman parte indisoluble de su encanto cotidiano totalmente inalterable.

Rutas por viñedos

La tradición vinícola es otro de los grandes pilares fundamentales de la zona. Bodegas históricas como Ribas ofrecen catas inolvidables donde saborear el excelente producto local, enmarcado en la famosa DO Binissalem que comparte con pueblos vecinos.

Los apasionados del turismo activo pueden recorrer la conocida Ruta de les Vinyes. Se trata de un precioso itinerario por la zona suroeste que atraviesa extensos viñedos, combinando el patrimonio agrícola con unas impresionantes vistas a la sierra de Tramontana.

Quienes prefieran caminar bajo la sombra pueden optar por explorar la ruta del nordeste. Este apacible sendero rural invita a descubrir la vegetación autóctona, árboles singulares y hacer un merecido descanso al aire libre en la zona recreativa del Pont Trencat.

Castillos y pueblos

Si decidimos explorar los municipios colindantes, la oferta patrimonial y natural se multiplica exponencialmente. A muy poca distancia se alza el histórico Castillo de Alaró, un espectacular mirador en ruinas que regala panorámicas deslumbrantes hasta la lejana bahía de Alcúdia.

Otra opción fantástica es acercarse hasta el poblado de Orient a través de serpenteantes carreteras de montaña. Además, localidades cercanas como Binissalem o Santa Maria del Camí completan la experiencia con una exquisita oferta gastronómica de esencia puramente mediterránea.