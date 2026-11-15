Juanma Moreno y Manuela Villena tienen su residencia familiar en Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía y su esposa viven con sus hijos en este municipio, conocido por su patrimonio histórico y los paisajes de la ribera del Guadaíra.

Situado a unos 21 kilómetros de Sevilla, Alcalá de Guadaíra cuenta con 77.474 habitantes, según las cifras oficiales de población de 2025. Su entorno reúne pinares y espacios naturales junto al río que da nombre a la localidad.

La pareja tiene una vivienda en copropiedad en este término municipal, donde desarrolla su vida familiar. Se trata de su residencia habitual, por lo que no debe confundirse con una segunda casa para vacaciones

Rutas naturales y molinos

Más allá de su núcleo urbano, los amantes del senderismo encuentran aquí un verdadero paraje por explorar. El paseo por el parque de Oromana, el pulmón más extenso e importante de este municipio sevillano, es una de las actividades más recomendables para cualquier turista y por donde andan los lugareños.

Durante este recorrido boscoso, los caminantes pueden descubrir los antiguos molinos harineros que se conservan a lo largo del cauce.

Ribera de Alcalá de Guadaíra. Destino Suroeste

Pasear bajo la sombra de los enormes pinos centenarios permite admirar de cerca la maravillosa flora autóctona. El contraste de la vegetación frondosa con los vestigios arquitectónicos proporciona un escenario verdaderamente mágico, ofreciendo momentos inolvidables para disfrutar tranquilamente en soledad o con buena compañía.

Mucho patrimonio histórico

El vasto centro histórico conserva intacta la noble esencia monumental que define a esta población desde hace varios siglos. Sus tranquilas calles empedradas invitan siempre a detenerse y observar la arquitectura local, donde hermosas viviendas señoriales se entrelazan armoniosamente con pequeños comercios y tabernas tradicionales.

Entre sus principales monumentos destaca el castillo, de origen almohade y ampliado en siglos posteriores. El conjunto, cuya evolución abarca del siglo XII al XVII, es uno de los grandes atractivos históricos de Alcalá de Guadaíra.

Castillo de Alcalá de Guadaíra Turismo de la Provincia de Sevilla

Asimismo, la ciudad alberga otros destacados recintos religiosos como la preciosa iglesia de Santiago. Su elegante portada, sumada al singular trazado de toda la ciudad, demuestra continuamente que estas tierras han sido prósperas y sumamente valoradas desde los tiempos más remotos del medievo.

Gastronomía panadera, andaluza

Resulta bastante imposible visitar esta región sin rendirse ante sus formidables maravillas culinarias, fundamentadas plenamente en el exquisito producto local. La cocina de la zona destaca siempre por su enorme sabor, ofreciendo los mejores platos tradicionales andaluces para el absoluto deleite de cualquier buen comensal.

El célebre y tradicional pan de Alcalá, así como sus tortas, o los sabrosos guisos caseros como el cocido con pringá forman parte de la gastronomía local. Todo ello puede acompañarse perfectamente con buenos caldos andaluces, garantizando siempre una sobresaliente experiencia gastronómica que resulta francamente difícil de olvidar al marcharte.

Por tanto, todo en su conjunto permite conocer la vida tradicional sevillana. Su envidiable cercanía a la capital facilita muchísimo combinar las rutas por la naturaleza con visitas culturales y excelentes propuestas gastronómicas.