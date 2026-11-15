En plena Sierra Norte de Guadalajara se encuentra uno de esos pequeños pueblos de España donde apenas viven unas decenas de personas. Se trata de El Cardoso de la Sierra, un municipio de solo 49 habitantes que ha impulsado una iniciativa para cambiar de comunidad autónoma y pasar a formar parte de Madrid.

La propuesta nace del malestar por las dificultades que afrontan sus vecinos para acceder a servicios esenciales, especialmente durante los meses de invierno, cuando la nieve y el hielo complican los desplazamientos.

Para intentar cambiar esta situación, se ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de Change.org que, según la información difundida sobre la iniciativa, ha superado las 650 adhesiones.

El objetivo no es convertirse en un municipio independiente, sino dejar de pertenecer administrativamente a Castilla-La Mancha e integrarse en la Comunidad de Madrid, con la que sus habitantes aseguran mantener una relación mucho más estrecha.

Cardoso de la Sierra se encuentra en una zona montañosa de Guadalajara, muy cerca del límite con la Comunidad de Madrid, situado a apenas cuatro kilómetros. A pesar de pertenecer a Castilla-La Mancha, su ubicación hace que buena parte de la vida cotidiana de sus habitantes esté vinculada a localidades madrileñas.

Según denuncian los impulsores de la iniciativa, servicios como la atención sanitaria, la educación o el correo dependen en buena medida de las conexiones con Madrid.

Uno de los mayores inconvenientes es la distancia hasta Guadalajara capital. Para llegar hasta allí, los vecinos deben realizar un trayecto de aproximadamente una hora y 45 minutos por carreteras secundarias.

La situación se complica especialmente durante el invierno, cuando las nevadas y las placas de hielo pueden dificultar la circulación y aumentar el aislamiento del municipio. A esto se añade la falta de líneas regulares de autobús que permitan desplazarse a otras localidades sin depender de un vehículo particular.

Por ello, los promotores consideran que integrarse en Madrid podría facilitar el acceso a determinados servicios y mejorar las comunicaciones.

Una recogida de firmas

La posibilidad de abandonar Castilla-La Mancha no es una reivindicación reciente. Según los vecinos que respaldan la propuesta, la idea de incorporarse a Madrid lleva décadas sobre la mesa.

Sin embargo, la campaña de recogida de firmas ha vuelto a situar esta demanda en el centro del debate. La petición solicita a los gobiernos de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid que estudien la posibilidad de abrir una mesa de negociación para analizar el cambio territorial.

Luis Bustillo, impulsor de la iniciativa, explicó recientemente, como recoge el ABC, el motivo principal de esta reclamación: "No es una cuestión de fronteras políticas, es una cuestión de coherencia geográfica, eficiencia del dinero público y bienestar social".

El promotor también ha trasladado las reivindicaciones a SER Guadalajara, donde ha expuesto las dificultades que supone vivir en una localidad tan pequeña y alejada de los principales núcleos administrativos de su provincia.

Aunque la campaña ha conseguido reunir un número de apoyos muy superior al de residentes habituales, las firmas no equivalen a una votación oficial ni implican que el cambio de comunidad autónoma esté aprobado.

Por el momento, se trata de una iniciativa ciudadana que busca abrir un proceso de diálogo entre las administraciones implicadas.

Un entorno único

Más allá de esta reivindicación, Cardoso de la Sierra destaca por encontrarse en uno de los entornos naturales más singulares de Guadalajara. El municipio está situado en la Sierra de Ayllón, un territorio de montañas, bosques y pequeños núcleos rurales que conserva buena parte de su paisaje tradicional.

En sus alrededores se levantan cumbres como el pico del Lobo y discurre el río Jarama, que atraviesa algunos de los paisajes más conocidos de esta zona montañosa. Sin embargo, las mismas montañas que hacen especial a este rincón de España también condicionan la vida de quienes residen allí durante todo el año.

Las carreteras de montaña, las bajas temperaturas y la falta de alternativas de transporte son algunos de los problemas que explican por qué sus habitantes reclaman una solución administrativa.

Para los impulsores de la petición, la cercanía con Madrid representa una oportunidad para mejorar las comunicaciones y facilitar el acceso a servicios que consideran fundamentales.

El futuro de El Cardoso de la Sierra dependerá ahora de que esta reivindicación vecinal llegue a las administraciones y pueda traducirse en un procedimiento formal de modificación de los límites autonómicos.