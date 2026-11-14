A pocos minutos de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor, entre las calles del Madrid más antiguo, se encuentra uno de los palacios menos conocidos de la capital. Se trata del Palacio de Viana, una construcción del siglo XVI que conserva salones históricos, reproducciones de tapices de Goya y una capilla neogótica.

Este edificio, situado en el número 1 de la calle del Duque de Rivas, es actualmente la residencia oficial de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores. Aunque pertenece al Estado, mantiene buena parte del carácter aristocrático de sus antiguos propietarios.

Su ubicación también lo convierte en un punto de interés para quienes disfrutan descubriendo el patrimonio histórico de Madrid. El palacio se encuentra en pleno barrio de Embajadores, cerca de plazas, iglesias y calles que permiten recorrer a pie buena parte de la historia de la capital.

A diferencia de otros edificios monumentales de Madrid, el Palacio de Viana no funciona como un museo abierto al público. Su actividad está vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores, que utiliza sus dependencias para encuentros diplomáticos y actos oficiales.

Un palacio con historia

Los orígenes del Palacio de Viana se remontan a finales del siglo XV y comienzos del XVI. El edificio ocupa el solar de una antigua casa señorial vinculada a Beatriz Galindo, conocida como 'la Latina', una humanista que estuvo al servicio de Isabel la Católica.

Con el paso de los siglos, la propiedad cambió de manos y experimentó distintas transformaciones. Entre sus propietarios estuvieron la condesa de Castellar y Ángel María de Saavedra, duque de Rivas, una de las figuras más conocidas del Romanticismo español.

Fachada del Palacio de Viana. Imagen de archivo

Posteriormente, el inmueble quedó vinculado a los marqueses de Viana, de quienes recibió su nombre actual. Durante esta etapa se realizaron importantes reformas que modificaron tanto su distribución interior como su apariencia exterior.

Una de las intervenciones más importantes tuvo lugar en 1843, cuando el arquitecto Francisco Javier de Mariátegui recibió el encargo de reformar y ampliar el antiguo edificio.

En 1920, el arquitecto Valentín Roca llevó a cabo una nueva transformación por iniciativa de Fausto de Saavedra y Collado. Los trabajos ampliaron las dependencias interiores y modificaron el jardín del palacio.

Por este motivo, aunque sus orígenes se sitúan en el siglo XVI, su aspecto actual responde a reformas realizadas durante distintas épocas. Su fachada combina elementos de piedra, superficies rojizas y detalles ornamentales propios de una residencia señorial.

En 1939, el Ministerio de Asuntos Exteriores comenzó a utilizarlo como residencia oficial en régimen de alquiler. Finalmente, el Estado adquirió la propiedad en 1955 a los marqueses de Viana.

Tapices y capilla neogótica

El interior del Palacio de Viana conserva numerosos elementos que recuerdan su pasado aristocrático. Sus salones reúnen mobiliario histórico, grandes espejos, tapices y piezas decorativas de diferentes épocas.

Una de las estancias más representativas es el Salón Verde, decorado con reproducciones de tapices inspirados en obras de Francisco de Goya. El pintor aragonés realizó numerosos cartones para la Real Fábrica de Tapices, destinados a decorar palacios y residencias de la nobleza.

Otro de los espacios destacados es el Salón Rojo, que ocupa buena parte de la fachada principal. Esta estancia se comunica con el comedor de gala y otras dependencias utilizadas durante las recepciones oficiales.

El palacio también dispone de un salón de baile y de una pequeña capilla de estilo neogótico, situada junto al antiguo Salón Goyesco. Su decoración religiosa contrasta con la de los salones destinados a reuniones y celebraciones.

Estas dependencias forman parte de un edificio que ha conservado su carácter monumental pese a las numerosas reformas realizadas durante más de cinco siglos.

Su función actual está relacionada con la actividad diplomática española. En sus salones se celebran reuniones con representantes de otros países, recepciones institucionales y encuentros de carácter oficial.

Qué visitar cerca

Más allá de su vinculación con José Manuel Albares, uno de los principales atractivos del Palacio de Viana es su ubicación. El edificio se encuentra en una de las zonas más antiguas de Madrid, donde todavía se conservan calles estrechas, antiguos edificios señoriales y plazas con siglos de historia.

A escasos minutos a pie se encuentra la Plaza Mayor, uno de los espacios más representativos de la capital. Construida principalmente durante el siglo XVII, está rodeada de edificios históricos, soportales y establecimientos tradicionales.

También merece la pena acercarse a la Plaza de la Provincia, donde se levanta el Palacio de Santa Cruz, otro edificio histórico vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores. Su arquitectura es uno de los ejemplos más reconocibles del Madrid de los Austrias.

Desde allí se puede continuar el paseo hacia el barrio de La Latina, conocido por sus calles de origen medieval y sus numerosas tabernas. La plaza de la Cebada y los alrededores de la calle de Toledo conservan parte del ambiente tradicional de esta zona de Madrid.

Quienes visiten la capital durante el fin de semana también pueden aprovechar la proximidad de El Rastro, el conocido mercadillo que se celebra los domingos y festivos en las calles próximas a la Ribera de Curtidores.

El Palacio de Viana no tiene un horario regular de visitas turísticas. No obstante, en ocasiones ha abierto sus puertas mediante iniciativas culturales como '¡Bienvenidos a Palacio!', que permite conocer algunos edificios históricos habitualmente cerrados al público.

Para quienes buscan una escapada por el centro de Madrid, su fachada puede incorporarse a un recorrido a pie por el casco histórico, entre monumentos, plazas y algunos de los barrios con más tradición de la ciudad.