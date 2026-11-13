El río Júcar, los pinares y los cortados de roca acompañan la llegada a Villalba de la Sierra. A unos 20 kilómetros de Cuenca, este municipio permite combinar un paseo por el pueblo con visitas a los miradores de la Serranía y una comida de temporada.

Del 13 al 15 de noviembre de 2026, las setas centran la programación de sus VI Jornadas Micológicas. Organizadas por el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas, reúnen salidas al campo, charlas y propuestas gastronómicas.

Antes de organizar el viaje conviene conocer una actualización: el Ayuntamiento anunció el 11 de noviembre que las plazas de las jornadas estaban completas. En ese mismo aviso indicaba que todavía quedaban para la comida popular del domingo.

El precio anunciado para los adultos era de 20 euros por las jornadas y de 38 euros si se añadía la comida. Asistir únicamente a esta última cuesta 20 euros, con una tarifa de 12 euros para los niños de entre 3 y 12 años. bandomovil.com

Quienes lleguen sin plaza también encontrarán motivos para acercarse. El mercadillo artesanal del sábado, el concierto con entrada libre y las tapas y menús micológicos permiten incorporar la visita al pueblo a una escapada por la Serranía.

Un fin de semana de setas

La Casa de la Cultura será uno de los puntos de encuentro. Allí arrancará el programa el viernes 13, a las 18:00 horas, con la presentación de las actividades.

A las 18:30, Óscar García Cardo abordará la ecología, gestión y producción de Boletus edulis en la provincia de Cuenca. Una hora después, José María García Cardo hablará sobre las setas comestibles de los rodenales de Villalba.

La tarde incluye un taller gratuito de manualidades para niños. El sábado 14, la actividad se trasladará al monte con una salida micológica guiada, prevista entre las 9:30 y las 12:30 horas para los participantes inscritos.

El recorrido propone acercarse a las especies del entorno con ayuda de especialistas. La presencia de hongos depende de las lluvias y las temperaturas, por lo que la salida no garantiza una determinada recolección.

A las 11:30 abrirá el mercadillo artesanal y a las 12:30 comenzará el concurso culinario. Según el último aviso municipal, quienes quieran concursar podrán inscribirse ese mismo sábado.

Por la tarde se inaugurará la exposición de setas, a las 16:30, y se celebrará el concurso infantil de pintura, a las 17:30. La entrega de premios está prevista a las 19:00.

Media hora después actuará Arnoia Ensemble en la Casa de la Cultura. El Ayuntamiento ha confirmado que el concierto tendrá entrada libre.

Tapas y comida popular

El domingo 15 estará dedicado a la cocina. A las 10:00 habrá una demostración y degustación de una receta tradicional, seguida a las 11:30 por una sesión de cocina en directo con Máximo Benages, del restaurante Nelia.

La comida popular micológica cerrará el programa a las 14:30. Para consultar las plazas que puedan quedar, el Ayuntamiento facilita el correo micologiavillalba@gmail.com.

La oferta gastronómica se extiende a los establecimientos del municipio. Nelia, el restaurante del Hotel El Tablazo y el Hostal Bayo ofrecerán menús micológicos, mientras que el Bar Ferran servirá tapas con las setas como protagonistas. bandomovil.com

Esta propuesta permite organizar la visita alrededor de una comida y dedicar el resto del día al entorno. Conviene consultar directamente con los establecimientos la disponibilidad y las condiciones de reserva.

Miradores sobre el Júcar

El Ventano del Diablo es una de las paradas más conocidas de Villalba de la Sierra. Sus dos aberturas naturales en la roca enmarcan la hoz del Júcar y permiten contemplar el río entre paredes escarpadas y pinares.

El mirador se encuentra junto a la carretera que conduce hacia la Ciudad Encantada y Uña. Puede incorporarse al recorrido por la zona sin reservar una jornada completa de senderismo.

Para una caminata más larga está el sendero PR-CU 33, la Ruta de la Piedra Yunque. Son unos 17 kilómetros que parten de Villalba y atraviesan pinares y barrancos hasta las inmediaciones de esta formación rocosa.

La ficha del itinerario estima unas cinco horas de marcha. Es una excursión que requiere tiempo propio dentro del viaje y no debe confundirse con la salida micológica del programa.

Dentro del casco urbano, las calles de casas bajas llevan hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, que conserva elementos de origen románico. Siguiendo la calle Cueva del Romeral se alcanza otro mirador sobre el Júcar y las sierras cercanas.