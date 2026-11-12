Isa Pantoja y Asraf Beno han comenzado una nueva etapa familiar en Jerez de la Frontera. La pareja ha adquirido un chalé de 135 m² útiles, distribuido en dos plantas y con tres dormitorios, dos baños, garaje y jardín privado.

En concreto, el joven matrimonio ha elegido la bella ciudad de Jerez de la Frontera como su nuevo gran refugio. Se trata de uno de los municipios más emblemáticos de la provincia gaditana, famoso internacionalmente por su cultura y gran calidad de vida.

Según diversas informaciones, la familia habría optado por una tranquila urbanización residencial alejada del bullicio. Pero, al margen de la privacidad que ofrece su nueva vivienda, este histórico destino andaluz guarda numerosos atractivos perfectos para disfrutar de una fantástica escapada vacacional.

Con más de 200.000 habitantes, Jerez de la Frontera cuenta con un amplio patrimonio arquitectónico y una destacada oferta cultural. Su casco histórico conserva monumentos de distintas épocas, mientras que sus bodegas y tradiciones siguen formando parte de la identidad de la ciudad.

Vinos y bodegas

La historia de Jerez de la Frontera está estrechamente ligada a sus célebres bodegas y a los vinos amparados por la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, reconocidos internacionalmente por sus particulares métodos de crianza.

Las hermosas 'catedrales del vino' han estado ligadas durante siglos a la economía, la rica historia y el quehacer diario de todos sus amables habitantes.

Vinos de Jerez. Turismo de Jerez

Con el paso del tiempo, este inmenso legado vitivinícola ha favorecido el enorme desarrollo del enoturismo. Los visitantes pueden recorrer instalaciones centenarias, participar en exquisitas catas y descubrir los meticulosos procesos de crianza que hacen realmente únicos a estos vinos.

Patrimonio, siglos de historia

El ilustre pasado del municipio aparece imponente en muchos de sus rincones más antiguos. Uno de los monumentos más interesantes es el Alcázar, un majestuoso conjunto fortificado de origen almohade que se alza orgulloso en pleno centro histórico local.

Esta deslumbrante construcción original data del siglo XII y cuenta con una mezquita, baños árabes y hermosos jardines. Durante mucho tiempo fue una pieza esencial defensiva, pero actualmente permite descubrir con calma la fascinante arquitectura de la época islámica andalusí.

La imponente Catedral de Jerez de la Frontera. Catedral de Jerez

Desde aquí, el paseo puede prolongarse hasta la imponente Catedral, otro edificio destacado. Caminar por sus estrechas calles empedradas permite apreciar los vestigios del gran esplendor barroco, renacentista y gótico que enriquecen de forma profunda toda la deslumbrante belleza monumental.

Caballos y su esencia andaluza

La vertiente más cultural se concentra alrededor de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Esta prestigiosa institución invita a contemplar el asombroso baile de los pura raza, mostrando una doma clásica que deja siempre totalmente fascinados a sus espectadores.

La enorme pasión flamenca también ocupa un lugar sumamente destacado. En pocos minutos es posible adentrarse en auténticos tabancos tradicionales, donde el cante hondo y las guitarras resuenan con mucha fuerza entre ricas tapas y buenas copas de jerez.

La tradición ecuestre, las bodegas históricas y el patrimonio monumental convierten Jerez de la Frontera en un destino atractivo para una escapada. Es también la ciudad en la que Isa Pantoja y Asraf Beno han decidido establecer su nuevo hogar familiar.