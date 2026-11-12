En lo alto de una extensa colina, rodeada de viñedos y campos castellanos, se encuentra una de las fortalezas más impresionantes de España. Su peculiar silueta recuerda a un enorme barco de piedra que parece surcar los paisajes del valle del Duero.

Durante la Edad Media desempeñó un papel fundamental en la defensa de los territorios frente a los musulmanes. Su privilegiada ubicación permitía vigilar los caminos de Castilla y controlar una zona de gran importancia estratégica.

Se trata del Castillo de Peñafiel, una de las fortalezas medievales más emblemáticas de España, conocida tanto por su excelente estado de conservación como por su singular arquitectura.

La historia del Castillo

Los primeros orígenes de esta construcción se sitúan en el siglo X, aunque buena parte de su aspecto actual se debe a las reformas y ampliaciones realizadas durante los siglos XIV y XV:

Una de sus características más llamativas es su extraordinaria longitud, que supera los 200 metros. A ella se suma una imponente torre del homenaje de más de 30 metros, que refuerza su parecido con un gigantesco barco medieval.

Castillo de Peñafiel. iStock

En el pasado, sus murallas permitían controlar los accesos al valle y vigilar los movimientos en un territorio que fue escenario de numerosos enfrentamientos. Actualmente, la fortaleza restaurada continúa siendo uno de los grandes símbolos de Castilla y León.

Su ubicación también explica buena parte de su atractivo. Desde lo alto domina la confluencia de los valles del Duero, el Duratón y el Botijas, con unas espectaculares panorámicas de los viñedos y pueblos de la Ribera del Duero

Castillo de Peñafiel. iStock

Llegar hasta la zona más elevada permite disfrutar de unas vistas que parecen no tener fin, especialmente durante las últimas horas del día, cuando los tonos dorados del atardecer cubren el paisaje.

De hecho, contemplar el entorno desde sus almenas recuerda a la perspectiva de un marinero sobre un antiguo galeón. La diferencia es que aquí, en lugar de agua, el horizonte está formado por extensos campos y viñedos.

La torre del homenaje

Entre los elementos más destacados de la fortaleza se encuentra su monumental torre del homenaje, levantada con piedra extraída de las canteras de Campaspero.

En su interior se conservan diferentes dependencias, desde antiguas salas señoriales hasta espacios defensivos que permiten hacerse una idea de cómo transcurría la vida cotidiana en un castillo medieval.

El recorrido también ofrece la posibilidad de pasear por distintos tramos de las murallas y descubrir el complejo sistema defensivo de esta histórica construcción castellana.

Un museo dedicado al vino

Otro de los atractivos de esta fortaleza es el Museo Provincial del Vino, situado en el interior del recinto y convertido en una de las visitas más interesantes de Peñafiel.

Este espacio acerca al visitante a la tradición vinícola de Valladolid y al peso que han tenido históricamente denominaciones de origen como Ribera del Duero, Rueda, Cigales o Toro.

Mediante exposiciones y recursos interactivos, el museo muestra la relación entre la elaboración del vino, los paisajes castellanos, la gastronomía y las costumbres de la región.

Una visita que permite descubrir, en un mismo lugar, siglos de historia medieval y una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de Castilla y León.

Qué visitar cerca

Más allá de su imponente fortaleza, Peñafiel conserva numerosos rincones que merecen una visita. Uno de los más conocidos es la plaza del Coso, un espacio de origen medieval rodeado de casas tradicionales con balconadas de madera que antiguamente acogía torneos y celebraciones populares.

También destaca el convento de San Pablo, construido en el siglo XIV sobre un antiguo alcázar. Su arquitectura gótico-mudéjar y su espectacular capilla funeraria de estilo plateresco lo convierten en uno de los monumentos más interesantes de la localidad.

Para conocer cómo era la vida en esta parte de Castilla, merece la pena acercarse a la Casa Museo de la Ribera, una antigua vivienda donde se recrean las costumbres y los trabajos cotidianos de principios del siglo XX.

Los amantes de la naturaleza también pueden disfrutar de un paseo por el Parque de la Judería, junto al río Duratón, mientras que quienes prefieran la gastronomía encontrarán numerosas bodegas donde descubrir los vinos de la Ribera del Duero.

Y si la escapada se alarga, otra opción es visitar el monasterio de Santa María de Valbuena, en la cercana localidad de San Bernardo, un conjunto cisterciense rodeado de los paisajes y viñedos característicos del valle del Duero.