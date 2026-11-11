Dejar atrás el bullicio de las grandes ciudades para disfrutar de la tranquilidad de un pequeño pueblo rodeado de naturaleza sigue siendo una alternativa en algunos lugares del norte de España.

A unos 40 kilómetros de Gijón y a tan solo 17 kilómetros de las playas del Cantábrico, se encuentra una peculiar aldea asturiana que se ha puesto a la venta con varias viviendas, amplios terrenos e instalaciones dedicadas al turismo rural.

La propiedad reúne ocho construcciones, a las que se añaden elementos típicos de la arquitectura y las tradiciones asturianas como un hórreo, que se ha puesto a la venta con varias viviendas, amplios terrenos e instalaciones dedicadas al turismo rural.

Casas asturianas en venta

Su precio también es uno de los aspectos más destacados. Aunque inicialmente se anunciaba por 2,3 millones de euros, actualmente está disponible por 1,7 millones después de una rebaja de 600.000 euros como señalan en el portal especializado de Aldeas Abandonadas.

Entre sus principales particularidades destaca la diversidad de edificios que compone la aldea. Algunos fueron levantados hace más de cien años y posteriormente recuperados conservando los elementos característicos de la arquitectura local.

Ocho edificaciones

La primera construcción es una casa de piedra del siglo XIX, con dos plantas y unos 420 metros cuadrados. Tras una rehabilitación respetuosa con el estilo tradicional, se dividió en tres alojamientos rurales con capacidad total para 22 huéspedes, equipados con dormitorios y salones con chimenea.

También del siglo XIX es el segundo inmueble, otra vivienda de piedra de 340 metros cuadrados, repartidos entre dos plantas y el espacio bajo cubierta. Actualmente alberga una vivienda, tres apartamentos turísticos y un almacén, con capacidad conjunta para 16 personas.

En su interior se conservan los ambientes propios de las casas rurales, con diferentes habitaciones, zonas de estar y chimeneas que aportan el carácter tradicional al alojamiento.

Casas rurales para vivir

La aldea también cuenta con edificios de construcción más reciente. Uno de ellos fue levantado hace unos 40 años y dispone de una única planta con aproximadamente 200 metros cuadrados.

Este inmueble fue acondicionado posteriormente como alojamiento turístico, manteniendo una decoración de inspiración rústica. En la actualidad puede recibir hasta ocho huéspedes.

Una casa abandonada

Otra de las viviendas llama la atención por sus reducidas dimensiones y su construcción tradicional en piedra. Tiene unos 30 metros cuadrados, presenta una estética similar a la de una antigua cabaña y ofrece alojamiento para dos personas.

El conjunto incluye asimismo una casa construida hace aproximadamente 60 años, distribuida en una sola planta. Cuenta con unos 60 metros cuadrados y está preparada para alojar a cuatro personas.

Entre las edificaciones aparece igualmente una vivienda de construcción reciente, con una estética más contemporánea que el resto. Su superficie alcanza aproximadamente 93 metros cuadrados, distribuidos en dos alturas.

Más posibilidades

La propiedad dispone de otros espacios que podrían aprovecharse para ampliar la oferta de alojamiento. Entre ellos figura una antigua nave ganadera utilizada como almacén, con unos 400 metros cuadrados, que según el anuncio podría albergar diez apartamentos rurales, un hotel u otras instalaciones turísticas.

A esta construcción se añade otro inmueble de 60 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Aunque actualmente presenta un estado de conservación deficiente, ofrece la posibilidad de recuperarlo mediante una rehabilitación.

El hórreo y la bolera asturiana terminan de dar forma a este conjunto, donde se mezclan edificios históricos, viviendas acondicionadas para el turismo y construcciones de distintas épocas.

15 hectáreas de terreno

La extensión de la finca constituye otro de sus grandes puntos fuertes. En las inmediaciones de las viviendas se distribuyen unos 22.000 metros cuadrados de suelo recalificado.

De acuerdo con las características recogidas en el anuncio, estos terrenos ofrecen posibilidades para levantar viviendas unifamiliares, apartamentos turísticos, establecimientos hoteleros rurales y otras instalaciones vinculadas al sector.

Conjunto de casas asturianas en venta. Aldeas Abandonadas.

La superficie mínima establecida para cada parcela sería de 800 metros cuadrados, con una edificabilidad del 20% para las construcciones principales y del 10% para las auxiliares. A estos terrenos se suman unas 12 hectáreas de suelo rústico que rodean la propiedad.

Una parte de estas fincas se destina actualmente a la actividad ganadera. Además, una extensión importante cuenta con una concesión de agua para riego, otro de los recursos disponibles en el conjunto.

Agua y servicios

Aunque está situada en un enclave apartado de las grandes ciudades, la aldea dispone de diferentes suministros. Entre ellos destaca la presencia de manantiales en el propio núcleo y sus alrededores, con un caudal abundante que, según el anuncio, permite su aprovechamiento.

El complejo también dispone de electricidad, con un transformador instalado dentro del núcleo. En cuanto a las comunicaciones, cuenta con una terminal telefónica de 20 líneas y cobertura para dispositivos móviles.

La disponibilidad de estos servicios y el buen estado de varias viviendas facilitan el aprovechamiento de buena parte de las instalaciones sin necesidad de rehabilitar por completo todas las construcciones.

Un entorno único

El atractivo de esta aldea va más allá de sus edificios y terrenos. Su localización permite descubrir algunos de los lugares más conocidos de Asturias. A 40 kilómetros se encuentra Gijón, donde destacan el histórico barrio de Cimavilla, el cerro de Santa Catalina y la popular playa de San Lorenzo.

El litoral está incluso más próximo, con las primeras playas situadas a unos 17 kilómetros. Una distancia que permite pasar de los paisajes verdes del interior a los acantilados, arenales y pequeños pueblos pesqueros de la costa asturiana.

Casa abandonada en venta. Aldeas Abandonadas.

Otra posibilidad es aprovechar la estancia para visitar localidades marineras como Candás y Luanco, desde donde se puede continuar hacia el espectacular entorno del cabo Peñas, uno de los paisajes más reconocibles del litoral del Principado.

La experiencia puede completarse recorriendo sus puertos tradicionales, disfrutando de las vistas al Cantábrico desde sus miradores y descubriendo la gastronomía local. Una combinación de naturaleza, patrimonio y costa que convierte esta zona en un destino especialmente atractivo para una escapada rural.