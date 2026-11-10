En Madrid, la amplia oferta de restaurantes reúne propuestas de cada rincón del mundo. No hay, prácticamente, un solo país que no esté representado en el panorama gastronómico.

La esfera política, evidentemente, no es ajena a ello, y casi todos los días hay algún alto cargo que se deja ver por alguno de los numerosos restaurantes que practican una cocina honesta, responsable y de calidad.

Es el caso de Ayuso, quien ha admitido que su restaurante favorito de Madrid es Ni subo ni bajo, un local de cocina gallega situado en el barrio de Chamberí y a escasos pasos de la mítica calle Ponzano.

Dos décadas de cocina gallega

Galicia es la base de la cocina de Ni subo ni bajo. Sus responsables, Manuel Fernández y Pepa Martínez, llevan más de dos décadas ofreciendo producto gallego en una taberna en la que buscan que el cliente se sienta como "na túa casiña".

Ayuso es clienta habitual del restaurante. Su propietario, Manuel Fernández, explicó en el programa Todo es mentira, de Cuatro, que entre sus platos preferidos están los canelones de pollo. La carta ofrece un canelón de pollo de corral con verduras por 18 euros.

El propietario también mencionó la tortilla de zorza, la empanada, el pulpo y las zamburiñas entre los platos que le gustan a la presidenta. En la carta, estas últimas aparecen bajo el nombre de «Morriña de zamburiñas».

La carta de Ni subo ni bajo se divide en dos grandes bloques: las tapas del mar y las tapas de tierra. Además de un cupo de especialidades entre las que abundan los clásicos del panorama gastronómico nacional.

Entre los productos que vienen de las costas destacan el gambón al ajillo con puntitas de jamón ibérico, los mejillones 'na nosa salsa', las navajas gallegas a la plancha y, claro, el pulpo á feira con pimentón y AOVE servido a un precio comedido en comparación con la mayoría de restaurantes de Madrid, 20 €.

Entre las tapas de tierra destacan los huevos rotos con queso de tetilla y champiñones laminados, el cachopo de ternera gallega y las croquetas caseras de jamón ibérico o de rabo de toro. También ofrecen tacos de ternera con salsa «Guacagrelos», que combina guacamole y grelos.

Las tapas de Ni subo ni bajo, lo común hecho extraordinario. Ni subo ni bajo

La parte de las especialidades también es amplia, aunque no tanto como las anteriores. En este apartado, se encuentran referentes de la cocina gallega como son la tortilla de zorza, los callos con garbanzos, la empanada y el reconfortante caldo gallego.

Aparte, se asoman en esta parte el rabo de toro estofado a la andaluza y la ensaladilla coronada con láminas de ventresca de atún.

Entre los postres tenían que estar presentes tanto la tarta de Santiago como las filloas, dos referentes gallegos. También ofrecen clásicos retocados: tarta de queso de Tetilla y la torrija con crema de orujo y helado de vainilla.