Podría ser simplemente un restaurante para comer en carretera, pero el local frecuentado por Karlos Arguiñano, entre otros, es un punto por el que pasan a diario muchos clientes de los alrededores para comer, y muchos viajeros para alojarse.

Ya comenzado el mes de noviembre, con la temporada de las setas, muchos establecimientos actualizan sus cartas en pleno apogeo de estos productos.

Uno de ellos es La Orza de Ángel, situado en el pueblo valenciano de Chiva donde Arguiñano es considerado uno más de la casa y es cliente habitual para degustar sus platos de temporada y darse un homenaje.

Cliente desde hace 20 años

Situado a unos 30 minutos de Valencia y muy cerca del circuito de Cheste, el restaurante lleva más de dos décadas entre los establecimientos que visita Karlos Arguiñano, uno de los impulsores de la Nueva Cocina Vasca en 1976.

La Orza de Ángel apuesta por una cocina sencilla y tradicional. Una de las especialidades que conquistaron a Arguiñano son los huevos rotos con boletus edulis y mousse de foie, cuyo precio publicado es de 20 euros. Según describe Cenando con Pablo en su web, el cocinero "es particularmente fanático de los huevos rotos con setas".

Según explica Cenando con Pablo, los huevos utilizados en este plato proceden de una granja casera.

La oferta incluye también arroz con boletus y pato, garbanzos con langosta y garbanzos con bogavante.

El horno de leña, al que denominan "el corazón de La Orza", tiene un papel destacado en la cocina del restaurante. En él preparan pescados, carnes, mariscos y panes.

Además de Arguiñano, por el establecimiento han pasado figuras del motor como Dani Pedrosa y Michael Schumacher. El creador de contenido gastronómico Cenando con Pablo también ha visitado el restaurante.

Qué ver en Chiva

Pese a estar en ruinas, el castillo de Chiva es uno de los lugares de interés del municipio. Para subir hasta él, es necesario recorrer el elevado cerro que domina la villa y desde donde se puede observar todo el Llano de Quart e incluso el litoral marítimo.

En el mismo cerro se encuentra la ermita de la Virgen del Castillo. El edificio actual data del siglo XVIII y ha sido reconstruido en varias ocasiones. Se accede a él por un vía crucis con estaciones de piedra.

El pueblo de Chiva. Valencia Turismo

En el casco antiguo se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, construida entre 1739 y 1781. En su interior alberga el mayor conjunto de pinturas de José Vergara, uno de los artistas valencianos más destacados de la segunda mitad del siglo XVIII.

Por último, en la calle mayor, está el Palacio de los Duques de Medinaceli del siglo XIX que sirvió de antigua residencia de los últimos señores de Chiva. Y justo enfrente de él, hay una bella casa en la que se alojó en la Segunda Batalla de Chiva el pretendiente al trono don Carlos de Borbón hace casi 200 años.